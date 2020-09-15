Сердечный приступ: 7 самых опасных вещей для сердца

Сердце - важнейший жизненный насос организма / eluniverso.com

Сердечные заболевания - в основном сердечные приступы - убийца номер один в мире. Сердце - важнейший жизненный насос организма, и сердечный приступ (или инфаркт миокарда) - это то, что происходит, когда сердце человека не может получить достаточно крови.

Когда это происходит, люди часто испытывают головокружение, боли в груди, которые могут прострелить левую руку, и затрудненное дыхание, пишет Businesinsider.

Внутри тела сердечный приступ обычно происходит из-за сгустка крови, который блокирует нормальный приток крови к нашим самым напряженным мышцам. Сердечный приступ может нанести серьезный ущерб сердечной мышце человека.

Хорошая новость заключается в том, что в целом частота сердечных приступов улучшается: они менее опасны и менее распространены, чем раньше. Но даже по мере того, как врачи узнают больше о причинах сердечных приступов и способах их предотвращения, приступы становятся все более распространенными среди молодежи. Согласно недавнему исследованию, представленному на научной сессии Американского колледжа кардиологов, доля пациентов с сердечным приступом в возрасте до 40 лет растет примерно на 2% в год в течение последних 10 лет.

"Раньше было невероятно редко увидеть кого-либо в возрасте до 40 лет с сердечным приступом, а некоторым из этих людей сейчас от 20 до 30", - сказал автор исследования Рон Бланкштейн, кардиолог из больницы Бригама и женщин. выпуск. "Судя по тому, что мы видим, кажется, что мы движемся в неправильном направлении".

Вот несколько факторов, которые могут повлиять на риск сердечного приступа.

Курение

Курение сигарет уже давно связано с увеличением числа сердечных приступов, в основном потому, что химические вещества, содержащиеся в табаке, повреждают наши кровяные клетки и повышают риск атеросклероза. Это опасное скопление бляшек в артериях может повысить вероятность сердечного приступа.

Пассивное курение содержит много тех же опасных химикатов, поэтому оно также может ранить наше сердце.

"Независимо от того, сколько и когда вы курили, отказ от курения принесет вам пользу", - утверждают Национальные институты здравоохранения.

Все больше данных свидетельствует о том, что вреден не только табак - курение марихуаны также может способствовать риску сердечного приступа.

Вес

Избыточный вес увеличивает риск сердечного приступа. Но даже небольшая потеря веса может помочь: чем вы тяжелее, тем выше вероятность сердечного приступа, особенно если вы прибавляете килограммы вокруг живота.

Исследование, проведенное в 2018 году с участием почти 500000 людей среднего возраста в Великобритании, показало, что те, у кого был большой живот, чаще страдали сердечными приступами.

Это было особенно верно для женщин.

Движение

Вам не обязательно быть олимпийцем: 30-минутная прогулка каждый день может помочь сохранить здоровье сердца.

Даже уборка в доме имеет значение. В 2007 году Гарвардское исследование горничных в отелях показало, что, когда исследователи говорили некоторым горничным, что их работа была хорошей тренировкой и соответствовала федеральным рекомендациям по активному образу жизни, женщины похудели больше, чем их сверстники. Они также снизили кровяное давление и уменьшили размер талии, что снизило риск сердечного приступа.

Свежие продукты

Недостаточное количество свежих продуктов, таких как овощи, рыба и орехи, также может повысить риск сердечного приступа.

Одно исследование с участием более 112 500 человек в США показало, что у тех, кто следовал здоровой, богатой питательными веществами средиземноморской диете, включающей большое количество цельнозерновых, полезных жиров и свежих продуктов, риск развития сердечных заболеваний, в том числе сердечные приступы.

Орехи особенно кажутся ключевыми: исследование, проведенное с участием более чем 81 000 человек в Северной Америке, показало, что те, кто перекусывает, ежедневно съедают лишь горстку смешанных орехов или семян, снижают риск развития сердечных заболеваний.

Молочные продукты

Отказ от молочных продуктов может быть не лучшим решением для вашего сердца. Некоторые данные свидетельствуют о том, что регулярная доза сыра может помочь защитить ваше сердце, но не сыр с низким содержанием жира.

Ученые изучают, как то, что называется "сырной матрицей" - особый способ расположения белков и кальция в полножирных сырах - может помочь защитить наши сердца.

Необходимы дополнительные исследования, но одно предварительное исследование из Ирландии показывает, что взрослые люди среднего возраста с избыточным весом, которые едят жирный сыр чеддер, могут снизить уровень холестерина в большей степени, чем их сверстники, которые едят сыр или масло с пониженным содержанием жира.

Повторный набор веса

Люди, которые часто теряют, а затем снова набирают вес, могут подвергнуть свое тело дополнительному стрессу, что проявляется в сердце.

Люди с сердечными заболеваниями, которые придерживаются йо-йо диеты, не только чаще страдают сердечными приступами, но и с большей вероятностью. умирают, чем их сверстники.

Диетологи согласны с тем, что лучше придерживаться разумного плана диеты, который вам нравится и который вы можете придерживаться на всю жизнь, вместо того, чтобы выбирать ограничительные причуды, которые часто приводят к неудачам.

Сон

Множество исследований показывают, что люди, которые не высыпаются, подвергают свое сердце серьезной опасности приступа.

Исследователи, которые отслеживали спящих с помощью браслетов, обнаружили, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, имеют примерно на 27% больше атеросклероза, укрепляющего артерии, - заболевания, которое может привести к большему количеству сердечных приступов.

Даже в лабораторных исследованиях молодых здоровых мужчин ученые отметили, что сон менее пяти часов в сутки в течение пяти ночей подряд оказал заметное влияние на частоту сердечных сокращений участников.

Если у вас есть проблемы с засыпанием или засыпанием, эксперт по сну Мэтью Уокер по-прежнему рекомендует дать себе хорошее окно "возможности поспать", которое он определяет как около восьми часов сна без перерыва на телефон, экраны или другие действия.