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Сильное алкогольное опьянение с похмельем увеличивает риск опасного заболевания

15 сентября 2020, 08:41

Есть долгосрочные необратимые последствия длительного воздействия алкоголя.

Женский алкоголизм
Есть долгосрочные необратимые последствия длительного воздействия алкоголя. / Ins-clinic

Никто не верит, что такое опьянение, когда вы теряете сознание и ничего не помните, не имеет серьезных последствий для здоровья.

Исследователи проанализировали диагноз деменции у более чем 130 000 человек в Европе, которые сообщили о своих привычках к употреблению алкоголя 14 лет назад. Они обнаружили, что те, кто сообщил о потере сознания после употребления алкоголя, имели вдвое больший риск деменции.

Риск был таким же, даже если они были умеренными пьющими, что составляет около 0,5 л пива или бокала вина в день.

Ученые изучили семь европейских когортных исследований из Великобритании, Франции, Швеции и Финляндии, в которых приняли участие 131415 человек.

У участников в возрасте от 18 до 77 лет не было диагностировано слабоумие в те годы, когда они сообщали о своем потреблении алкоголя (с 1986 по 2012 год).

При последующем наблюдении, в среднем через 14 лет, они были обследованы на наличие симптомов деменции.

Более 96000 человек в этой группе сообщили, что теряли сознание из-за алкоголя. Из них более 10 000 сообщили, что потеряли сознание из-за употребления алкоголя в прошлом году.

"Пьянство обычно вызывает наибольшие проблемы среди молодежи студенческого возраста и молодых людей", - сказал Healthline доктор Скотт Краковер, заведующий психиатрическим отделением больницы Zucker Hillside в Нью-Йорке.

В качестве контрольной группы использовали умеренно пьющих, которые не теряли сознание во время питья. По сравнению с другими участниками, те, кто сообщил о потере сознания из-за алкоголя, чаще пили крепкие напитки и пиво, чем вино.

После исключения участников с ранним или поздним началом болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистыми заболеваниями для выявления риска когнитивных нарушений авторы исследования пришли к выводу: "Результаты этого исследования показывают, что потеря сознания, вызванная алкоголем, независимо от общего потребления алкоголя, связана с последующим повышение риска деменции".

Как пьянство без сознания влияет на мозг?

"Считается, что отключение сознания, вызванное алкоголем, связано с воздействием алкоголя на гиппокамп", - сказал доктор Кевин Коннер, невролог из Техасской больницы Арлингтона Мемориал и Техасской группы врачей здравоохранения. "Гиппокамп - это основная область мозга, которая влияет на формирование, хранение и извлечение памяти".

Коннер объяснил, что алкоголь ухудшает важную часть мозга, называемую глутаматными рецепторами, которые необходимы клеткам мозга для усиления передачи информации между нейронами.

"Это в конечном итоге влияет на восстановление памяти", - сказал он, добавив, что "дополнительная травма головного мозга может возникнуть вторично по отношению к травмам головного мозга, связанным с падениями, судорогами или удушьем из-за рвоты, что может вызвать кислородное голодание".

Алкоголь может нанести необратимый ущерб

По словам Коннера, мозг может излечиться от повреждений, вызванных алкоголем, "в зависимости от степени и продолжительности воздействия алкоголя".

Но он предупредил, что есть долгосрочные необратимые последствия длительного воздействия алкоголя.

К ним относятся синдром Вернике-Корсакова, "при котором могут быть изменения движений глаз, трудности с равновесием и спутанность сознания, которые могут прогрессировать до полного психоза и слабоумия".

Коннер подчеркнул, что необратимое сокращение мозга (атрофия), а также повреждение нервов (периферическая невропатия) также связаны с длительным воздействием алкоголя. Кроме того, "печеночная недостаточность может влиять на мозг, приводя к сонливости, спутанности сознания, тремору, коме и смерти".

Что такое чрезмерное употребление алкоголя?

Согласно CDC, чрезмерное употребление алкоголя включает:

Выпивка, которая состоит из четырех или более порций для женщин и пяти или более порций для мужчин за один раз.

Пьянство, которое составляет восемь или более порций в неделю для женщин или более 14 порций в неделю для мужчин.

Умеренное употребление алкоголя определяется как только один напиток в день для женщин и два в день для мужчин.

Алкоголь и здоровье мозга - сложные отношения

В исследовании 2018 года, опубликованном в Британском медицинском журнале (BMJ), было изучено более 9000 человек в возрасте от 35 до 55 лет, когда началось исследование, и было обнаружено, что как отказ от алкоголя, так и чрезмерное употребление алкоголя в среднем возрасте были связаны с повышенным риском развития деменции.

Исследователи предполагают, что, поскольку воздержание от алкоголя увеличивает риск диабета и сердечных заболеваний - двух факторов риска снижения когнитивных функций - это может частично объяснить их выводы.

"Долгосрочные эффекты умеренного потребления алкоголя, определяемые как максимум 14 порций в неделю или максимум 2 порции в день, могут снизить риск деменции", - согласился Коннер.

алкоголь здоровье
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