Специалисты назвали тренировку, которая может вызвать инсульт

Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы / Клиника современной медицины

Высокое кровяное давление - распространенное заболевание, которым страдает множество человек. Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы.

Как сообщает Express.co.uk, это может быть вызвано неправильным питанием или недостаточным количеством упражнений.

Выявлено, что одно из худших упражнений при гипертонии - спринт, так как требует быстрых приливов энергии.

Эти всплески впоследствии приводят к скачкам артериального давления, что может быть опасно, если у вас уже высокое артериальное давление.

Стремительно повышающееся артериальное давление создает дополнительную нагрузку на сердце, предупреждает благотворительная организация Blood Pressure UK.

Если у вас гипертония, вам следует поговорить с врачом о своем кровяном давлении перед началом любой новой тренировки на спринт.

"Если у вас высокое кровяное давление, ваш врач или медсестра, вероятно, посоветуют вам попробовать стать более активными, чтобы снизить его", - говорится в сообщении.

"Если у вас высокое кровяное давление, вы можете быть более активными достаточно безопасно. Некоторые формы активности менее полезны. Например, любые упражнения, которые очень интенсивны в течение коротких периодов времени, такие как спринт или тяжелая атлетика. Они очень быстро повышают кровяное давление и слишком сильно нагружают ваше сердце и кровеносные сосуды", - отмечают эксперты.

Если вы хотите стать более активным, лучше заняться аэробикой, добавили в благотворительной организации.

Быстрая ходьба, езда на велосипеде и плавание - отличные варианты для пациентов с гипертонией.

Каждый должен стремиться к тому, чтобы заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут каждую неделю. Это можно разделить на пять дней по 30 минут, если вам не хватает времени заниматься спортом.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы обычно проявляются, только если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление.

Наиболее распространенные симптомы высокого кровяного давления включают стук в груди, обнаружение крови в моче и сильные головные боли.

Очень важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.