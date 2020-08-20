Ученые рассказали, как легко и надежно "убить" похмелье / Reuters

Составили полный список продуктов, которые способны быстро и надежно дать эффективное действие в борьбе с похмельем различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Университета Хельсинки.

Финские ученые выяснили, что лучше всего от похмелья помогает восстановиться аминокислота L-цистеин. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого группу волонтеров разделили на две группы. Все участники приняли дозу алкоголя в соотношении полтора грамма на один килограмм веса. Алкоголь добровольцы принимали на протяжении трех часов.

Исследователи рассказывают ‒ в ходе эксперимента выяснилось, что L-цистеин значительно уменьшил похмельный синдром у тех, кто принял его после алкоголя. В больших количествах вещество содержится в сырых куриных яйцах, сырых семечках подсолнечника и свежих зернах гороха.

Напомним, ранее группа американских ученых-медиков решила одержать победу над похмельем и придумало для этого особое средство. элементами, но без растительных экстрактов.