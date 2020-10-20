Врач объяснила, почему не нужно "демонизировать" хлеб

Хлеб не нужно считать антидиетическим продуктом, сообщила врач / УНИАН

Врач-эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что не стоит "демонизировать" хлеб как антидиетический продукт.

Замена хлеба хлебцами или лавашом не поможет человеку избавиться от лишнего веса, поделилась медик в Instagram.

Эксперт отметила, что в одном среднем ломтике хлеба содержится примерно 60-70 калорий и такая же калорийность двух хлебцев.

Комиссарова подчеркнула, что калорийность лаваша вообще выше средней калорийности хлеба.

"…многие думают, что хлебцы можно есть неограниченно или по пять-шесть штук в день. Получается, лучше бы был хлеб. Что касается лаваша, он состоит только из муки и воды и его калорийность выше средней калорийности хлеба", – отметила врач.