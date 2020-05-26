Психологи выяснили, полезна ли регулярна матерщина для здоровья / Planetnew

Ситуации, в которых люди по причине сильной боли матерятся, повышают их болевой порог и позволяют уменьшить неприятные ощущения.

К такими выводам пришли психологи из Кильского университета (Федеральная Республика Германия) после ряда экспериментов, сообщается в специализированном издании Frontiers in Psychology.

Всего в экспериментах участвовали 92 добровольца (средний возраст ‒ 27 лет). Всем предлагалось опустить руку в ледяную воду и выкрикивать или матерные ругательства, или созвучные им. Когда боль становилась невыносима, то волонтерам нужно было выдернуть руку из холодной жидкости.

Выяснилось, что у тех подопытных, кто матерится, болевой порог повышался. А вот у тех, кто называл созвучные выражения, боль воспринималась по-прежнему. Однако, ученые до конца еще не закончили исследовать фактор, который вызывает именно вышеуказанную реакцию мозга.

Некоторые психологи предполагают, что матерщина как бы перенастраивает мозг на более упрощенную схему работы (помогая тем самым выживать людям и повышать болевой порог).

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