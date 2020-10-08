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Жесткая вода: как уберечь волосы

8 октября 2020, 21:07

Жесткая вода содержит скопление минералов, таких как кальций и магний.

Волосы
Жесткая вода содержит скопление минералов, таких как кальций и магний/ fashionlady.in

Если вы когда-нибудь мыли руки и после этого заметили на них пленку, это результат жесткой воды. А теперь представьте, что она делает с вашими волосами.

Это связано с тем, что жесткая вода содержит скопление минералов, таких как кальций и магний. Это создает пленку на волосах, затрудняющую проникновение влаги. В результате волосы остаются сухими и склонными к ломкости. Оставьте эти вопросы нерешенными, и это может даже привести к выпадению волос.

К счастью, есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы противодействовать этим эффектам.

Влияние жесткой воды на волосы

Хотя жесткая вода сама по себе не вредна, есть и недостатки, когда речь идет о волосах и коже. Одно исследование 2016 года с участием 15 женщин показало, что жесткая вода повреждает волосы. Это было обнаружено после мытья образцов волос как в жесткой, так и в дистиллированной воде в течение 30 дней.

В конце исследования волосы из образцов жесткой воды уменьшились по толщине, а также стали пушистыми.

Дополнительные симптомы волос, которые могут возникнуть при мытье волос в жесткой воде, включают:

  • поломка
  • прореживание
  • путаница
  • сухая кожа головы
  • пушистость

Некоторые люди даже испытали потерю волос в результате их ломкости.

Краткосрочные проблемы могут превратиться в долгосрочные проблемы

"Эти краткосрочные проблемы превратятся в долгосрочные, которые также неизбежно повлияют на рост здоровых волос", - объясняет мастер-парикмахер Маршалл Линь.

Одно исследование из 70 мужчин показало, что волосы теряют прочность при воздействии жесткой воды по сравнению с деионизированной водой. В результате это привело к ломкости волос. А когда волосы слабые, они редеют.

"Жесткая вода может даже усложнить работу вашего колориста", - говорит Мара Росзак, знаменитый парикмахер и владелица салона. Когда с волосами трудно работать, "это приводит к большей нагрузке на волосы в целом".

Кроме того, доктор Патрик Ангелос, автор книги "Наука и искусство восстановления волос", говорит, что выпадение волос может произойти, когда жесткая вода серьезно влияет на кожу головы. Однако это чаще встречается у людей с экземой или псориазом.

Как восстановить волосы, поврежденные жесткой водой

Если вы хотите вернуть к жизни поврежденные волосы, эти методы помогут.

Установите насадку для душа со смягчителем воды.

Мягкая вода по сути противоположна жесткой воде. Хотя она содержит некоторые минералы, их концентрация далеко не так высока, как в жесткой воде.

Это значит, что она чище и здоровее. Хотя лучший метод очистки воды - это установка в доме устройства для смягчения воды, но это может оказаться дорогостоящим.

Рентабельной альтернативой является покупка насадки для душа со смягчителем воды.

"Эти насадки для душа имеют картриджи, заполненные углеродом для удаления минералов до того, как вода коснется волос", - говорит Мартино Картье, парикмахер и владелец салона Martino Cartier.

Используйте очищающий шампунь

По словам Марии Элизабет, владелицы Salon deZen в США, осветляющий шампунь может помочь оживить волосы, поврежденные жесткой водой.

"Лучший способ вернуть волосам былую красоту - удалить минеральные отложения", - говорит Элизабет.

Используйте его не реже одного раза в неделю и выберите тот, "который фокусируется на этой проблеме, а не только на удалении скоплений средств для укладки", - объясняет Элизабет.

Нанесите маску для волосы

Не реже двух раз в неделю восстанавливайте влажность и сияние локонов с помощью питательной маски для волос.

"Убедитесь, что вы хорошо массируете кожу головы и прорабатываете ее до кончиков волос", - советует Лин. "Оставьте маски как минимум на 5 минут", - добавляет она.

Вы также можете смягчить волосы с помощью несмываемого кондиционера. Элизабет советует выбирать тот, у которого низкий уровень pH. "Это поможет закрыть кутикулу, удерживая влагу и минералы наружу".

Попробуйте полоскание с цитрусовыми и уксусом

Чтобы бороться с повреждениями от жесткой воды, вы должны начать с кожи головы.

"Вы обнаружите, что смесь воды, уксуса и какого-то цитрусового сока - хорошее натуральное средство для лечения", - говорит Линь.

Яблочный уксус - хороший вариант, поскольку он снижает pH волос и содержит полезные для волос витамины, такие как витамины B и C.

Как мыть волосы в жесткой воде

У вас есть возможность принимать душ только с жесткой водой? Хорошая новость в том, что вы все еще можете предотвратить повреждение, используя эти методы мытья волос.

По словам Картье, сначала сосредоточьтесь на коже головы. Если вы не используете осветляющий шампунь, выберите тот, который в идеале не содержит сульфатов.

Это поможет удалить излишки масла и мусора, не повредив волосы.

Если выпадение волос вызывает беспокойство, доктор Ангелос советует ополаскивать волосы в направлении естественного роста, "от макушки к лбу".

Затем Поль Лабрек, знаменитый стилист-парикмахер и художественный руководитель салона и спа-салона по уходу за кожей, советует перед нанесением кондиционера полностью ополоснуть волосы.

Если вы можете выдержать это, Лабрек рекомендует закончить душ или ванну холодной водой, чтобы закрыть кутикулу.

здоровье волосы
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