10 ноября – Всемирный день молодежи: классные поздравления и прикольные картинки

Поздравления и картинки ко Всемирному дню молодежи - подбирайте на Главреде.
Ежегодно Всемирный день молодежи отмечается 10 ноября. В 2021 году эта дата выпадает на среду.
О том, сколько выходных дней в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать.
Помимо душевных поздравлений с Днем молодежи можно напомнить о себе родным и близким друзьям с помощью милых картинок-приветствий, в подборке Главреда: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.
Во Всемирный день молодежи проводятся семинары, конференции и тематические мероприятия на которых обсуждаются проблемы, с которыми сталкивается современные молодые люди. Для некоторых Всемирный день молодежи – повод собраться с друзьями и закатить вечеринку.
Поздравить друзей можно не только маленькими памятными подарками, но и классными поздравлениями и открытками.
Всемирный день молодежи 2021: картинки и поздравления
Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и желаю бурных, весёлых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремлённым человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!
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Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и пожелать хочу бравых идей и весёлых затей, неутомимого стремления к мечтам и исполнения заветных желаний, великих целей и грандиозных планов, блестящих успехов и невероятной удачи.
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Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.
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С Днем молодежи поздравляем
Всех тех, кто молод телом и душой.
Кто полон силы, бодрости, веселья,
Тому мы шлем привет большой!
Пусть мимо пролетят года,
Желаем молодыми быть всегда,
И к жизни интереса не терять,
Быть смелыми, и никогда не унывать!
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День молодежи — праздник всемирный,
Пусть наше небо всегда будет мирным.
Пусть наши встречи радость приносят
И в восемнадцать, и в двадцать восемь.
Зла и вражды остановим тень,
В наших руках завтрашний день.
***
Всемирный День молодёжи отметим,
И веселей с друзьями его встретим,
И мы подарим друг другу улыбки,
И простим мы, конечно, ошибки!
Молодёжь — мы гордимся тобой,
Вы прекрасны, и все вы — герои!
Пусть успех и удача сопутствует вам,
И делите друг с другом вы всё пополам!