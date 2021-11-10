10 ноября – Всемирный день молодежи: классные поздравления и прикольные картинки

Всемирный день молодежи 10 ноября / ua.depositphotos.com/

Ежегодно Всемирный день молодежи отмечается 10 ноября. В 2021 году эта дата выпадает на среду.

О том, сколько выходных дней в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать.

Помимо душевных поздравлений с Днем молодежи можно напомнить о себе родным и близким друзьям с помощью милых картинок-приветствий, в подборке Главреда: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.

Во Всемирный день молодежи проводятся семинары, конференции и тематические мероприятия на которых обсуждаются проблемы, с которыми сталкивается современные молодые люди. Для некоторых Всемирный день молодежи – повод собраться с друзьями и закатить вечеринку.

Поздравить друзей можно не только маленькими памятными подарками, но и классными поздравлениями и открытками.

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Всемирный день молодежи 2021: картинки и поздравления

Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и желаю бурных, весёлых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремлённым человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!

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Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и пожелать хочу бравых идей и весёлых затей, неутомимого стремления к мечтам и исполнения заветных желаний, великих целей и грандиозных планов, блестящих успехов и невероятной удачи.

Всемирный день молодежи картинки

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Поздравляю со Всемирным днём молодёжи и хочу пожелать ни дня не терять попусту, большими шагами двигаться в сторону успеха, славы и счастья, громкими словами и достойными поступками заявлять о себе, радостными мгновениями и романтическими приключениями заполнять страницы своей жизни.

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С Днем молодежи поздравляем

Всех тех, кто молод телом и душой.

Кто полон силы, бодрости, веселья,

Тому мы шлем привет большой!

Пусть мимо пролетят года,

Желаем молодыми быть всегда,

И к жизни интереса не терять,

Быть смелыми, и никогда не унывать!

Всемирный день молодежи поздравления

***

День молодежи — праздник всемирный,

Пусть наше небо всегда будет мирным.

Пусть наши встречи радость приносят

И в восемнадцать, и в двадцать восемь.

Зла и вражды остановим тень,

В наших руках завтрашний день.

Всемирный день молодежи картинки и поздравления

***

Всемирный День молодёжи отметим,

И веселей с друзьями его встретим,

И мы подарим друг другу улыбки,

И простим мы, конечно, ошибки!

Молодёжь — мы гордимся тобой,

Вы прекрасны, и все вы — герои!

Пусть успех и удача сопутствует вам,

И делите друг с другом вы всё пополам!

Всемирный день молодежи 2021

С Днем молодежи картинки