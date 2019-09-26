Воздвижение 2019: как не взять на себя разом 7 грехов и что еще нельзя делать

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать, что змеи беду в дом не принесли – приметы и традиции / 1zoom.ru

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господнего, люди просят Бога об исполнении своих желаний и защищают своих жилища от змей – не эдемских, а вполне себе земных, из местных широт.

Дело в том, что Воздвижение 2019 знаменует начало уже настоящей, холодной, осени, то есть конец бабьего лета и поворот на зимние холода. То есть тепло уходит, и теплолюбивые змеи начинают искать себе для зимовки местечки с "отоплением". Нередко такими местами становятся дома человека.

В старину Воздвижение называли сдвижение змей, как раз в честь тех гадючек, что умудрились пробраться поближе к человеку – в его дом (на кухню или вообще в гардероб) или просто попасться ему на глаза.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь и мать их София: когда праздник и что делаютИ чтобы не находить потом "змеиные сюрпризы" у себя в доме (по примете, это сулит большие беды и горе) – на Воздвижение Креста Господнего и потом тоже крепко запирали двери в дом.

Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать

Воздвижение – день поста и поста строгого. В народе говорят: "Кто не держит на Воздвижение пост – на того воздвигнутся все семь грехов".

Поэтому люди постятся и молятся – кто в церкви, а кто-то и просто дома. О том, как молиться в этот день – читайте в нашем материале Воздвижение 2019: приметы, молитвы, сдвижение змей 2019.

Также в праздник 27 сентября нельзя:

работать – традиционное правило церковных праздников;

ругаться, сквернословить и т.п. – особенно с людьми близкими;

начинать новые дела – удачи в них не будет;

в лес ходить: Сдвиженье считается днем, когда устраивает гульбу леший, и мешать ему не надо. Говорят, что кто в лес пойдет, тот назад дорогу не найдет.

Кроме того, на Воздвижение не сватаются – а то брак неудачным будет.

Напомним, что следующий большой церковный праздник православных ожидает уже в октябре. 6 октября Православная церковь чтит зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Если были денежные неурядицы, то в этот день гадали на слиянии двух рек.