1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня / Соцсети

Сегодня не просто первый день нового месяца, но и весьма богатые на торжества сутки.

1 октября 2019 – праздник кофе (подробнее читайте в нашем материале День кофе 2019: что интересного стоит знать об этом напитке) и саке (последнее – у японцев), музыки, пожилых людей и вегетарианства.

Россия 1 октября отмечает День Сухопутных войск, китайцы – День образования КНР, в Узбекистане чествуют учителей и наставников, а Кипр и Нигерия отмечают очередные годовщины их независимости.

1 октября: приметы

По народному календарю, нынче день Арины Шиповницы. Именно сегодня в старину начинали собирать и сушить эту ягоду. Заодно заканчивали сбор белых грибов.

По примете, если журавли сегодня устремились на юг, то Покрова будут с морозами. А если на березе еще висят листья – то снега рано ждать не стоит.

Также по погоде на 1 октября судили о погоде на 1 апреля. Восточный ветер в этот день – к сухой погоде.

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1 октября: что нельзя делать, а что надо

В старину на Арину устраивали женские посиделки. Хозяйки рубили и квасили (солили) капусту.

В церкви принято молиться о семейном благополучии и здоровье родных.

Нельзя:

хвастаться;

ссориться с родней;

лениться в домашних делах.

У православных поста нет, но в честь Всемирного дня вегетарианства можно устроить себе фруктово-овощной разгрузочный день.

1 октября: именины

1 октября День ангела отмечают:

Ариадна, Алексей и Аркадий,

Борис,

Вениамин, Владимир,

Ирина, Иван и Иларион,

Константин,

Михаил,

Петр,

Софья и Сергей.

Подробнее читайте в нашем материале День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу.

Кто родился 1 октября

Человека, родившегося 1 октября, ждет судьба путешественника. Талисманом ему стоит выбрать гранат.

В этот день родились: