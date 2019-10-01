1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня

Что празднуется 1 октября 2019 и кого поздравлять, разобрался Главред.
Сегодня не просто первый день нового месяца, но и весьма богатые на торжества сутки.
1 октября 2019 – праздник кофе (подробнее читайте в нашем материале День кофе 2019: что интересного стоит знать об этом напитке) и саке (последнее – у японцев), музыки, пожилых людей и вегетарианства.
Россия 1 октября отмечает День Сухопутных войск, китайцы – День образования КНР, в Узбекистане чествуют учителей и наставников, а Кипр и Нигерия отмечают очередные годовщины их независимости.
1 октября: приметы
По народному календарю, нынче день Арины Шиповницы. Именно сегодня в старину начинали собирать и сушить эту ягоду. Заодно заканчивали сбор белых грибов.
По примете, если журавли сегодня устремились на юг, то Покрова будут с морозами. А если на березе еще висят листья – то снега рано ждать не стоит.
Также по погоде на 1 октября судили о погоде на 1 апреля. Восточный ветер в этот день – к сухой погоде.
Читайте такжеМагнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня
1 октября: что нельзя делать, а что надо
В старину на Арину устраивали женские посиделки. Хозяйки рубили и квасили (солили) капусту.
В церкви принято молиться о семейном благополучии и здоровье родных.
Нельзя:
- хвастаться;
- ссориться с родней;
- лениться в домашних делах.
У православных поста нет, но в честь Всемирного дня вегетарианства можно устроить себе фруктово-овощной разгрузочный день.
1 октября: именины
1 октября День ангела отмечают:
- Ариадна, Алексей и Аркадий,
- Борис,
- Вениамин, Владимир,
- Ирина, Иван и Иларион,
- Константин,
- Михаил,
- Петр,
- Софья и Сергей.
Подробнее читайте в нашем материале День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу.
Кто родился 1 октября
Человека, родившегося 1 октября, ждет судьба путешественника. Талисманом ему стоит выбрать гранат.
В этот день родились:
- 1858 – украинский писатель Адриан Кащенко.
- 1881 – американский авиаконструктор Уильям Боинг.
- 1930 – ирландский актер Ричард Харрис (снимался в "Гладиаторе" и "Гарри Поттере").
- 1935 – британская киноактриса Джулия Эндрюс ("Мэри Поппинс", "Дневники принцессы", "Аквамен").
- 1975 – российская актриса Чулпан Хаматова ("Страна глухих", "Дети Арбата", "Доктор Лиза").
- 1981 – украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ.