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1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня

1 октября 2019, 00:01

Что празднуется 1 октября 2019 и кого поздравлять, разобрался Главред.

1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня
1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня / Соцсети

Сегодня не просто первый день нового месяца, но и весьма богатые на торжества сутки.

1 октября 2019 – праздник кофе (подробнее читайте в нашем материале День кофе 2019: что интересного стоит знать об этом напитке) и саке (последнее – у японцев), музыки, пожилых людей и вегетарианства.

Россия 1 октября отмечает День Сухопутных войск, китайцы – День образования КНР, в Узбекистане чествуют учителей и наставников, а Кипр и Нигерия отмечают очередные годовщины их независимости.

1 октября: приметы

По народному календарю, нынче день Арины Шиповницы. Именно сегодня в старину начинали собирать и сушить эту ягоду. Заодно заканчивали сбор белых грибов.

По примете, если журавли сегодня устремились на юг, то Покрова будут с морозами. А если на березе еще висят листья – то снега рано ждать не стоит.

Также по погоде на 1 октября судили о погоде на 1 апреля. Восточный ветер в этот день – к сухой погоде.

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1 октября: что нельзя делать, а что надо

В старину на Арину устраивали женские посиделки. Хозяйки рубили и квасили (солили) капусту.

В церкви принято молиться о семейном благополучии и здоровье родных.

Нельзя:

  • хвастаться;
  • ссориться с родней;
  • лениться в домашних делах.

У православных поста нет, но в честь Всемирного дня вегетарианства можно устроить себе фруктово-овощной разгрузочный день.

1 октября: именины

1 октября День ангела отмечают:

  • Ариадна, Алексей и Аркадий,
  • Борис,
  • Вениамин, Владимир,
  • Ирина, Иван и Иларион,
  • Константин,
  • Михаил,
  • Петр,
  • Софья и Сергей.

Подробнее читайте в нашем материале День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу.

Кто родился 1 октября

Человека, родившегося 1 октября, ждет судьба путешественника. Талисманом ему стоит выбрать гранат.

В этот день родились:

  • 1858 – украинский писатель Адриан Кащенко.
  • 1881 – американский авиаконструктор Уильям Боинг.
  • 1930 – ирландский актер Ричард Харрис (снимался в "Гладиаторе" и "Гарри Поттере").
  • 1935 – британская киноактриса Джулия Эндрюс ("Мэри Поппинс", "Дневники принцессы", "Аквамен").
  • 1975 – российская актриса Чулпан Хаматова ("Страна глухих", "Дети Арбата", "Доктор Лиза").
  • 1981 – украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ.

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