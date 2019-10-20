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20 октября – сегодня праздник поваров и Сергеев: что делать, чтоб голова год не болела

20 октября 2019, 00:01

Традиции и приметы 20 октября подскажут, когда придет зима и что делать женщине сегодня, чтобы сохранить красоту надолго.

20 октября – сегодня праздник поваров и Сергеев: что делать, чтоб голова год не болела
20 октября – сегодня праздник поваров и Сергеев: что делать, чтоб голова год не болела / 1zoom.ru

20 октября 2019 – праздник сытой жизни. Ведь сегодня народ празднует Международный день повара 2019 и День работника пищевой промышленности 2019 в Украине и России.

Подробнее читайте в нашем материале Вкусные поздравления с Днем повара 2019 – тексты и живые открытки и Поздравления с Днем пищевой промышленности для гурмана – тексты и открытки.

Заодно мир отмечает Международный день авиадиспетчера, Украина – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, а Россия – День военного связиста и День работников дорожного хозяйства. В Германии гуляют в честь Кирмеса – местного праздника урожая.

По народному календарю, 20 октября – Сергей Зимний.

20 октября: праздник православный

Церковный праздник 20 октября призван напомнить о подвиге веры мучеников Сергия и Вакха.

Они были фаворитами императора Максимиана – пока не раскрылось, что они не язычники, а веруют во Христа. За сою веру и приняли оба мученическую смерть.

Поста нет.

20 октября: приметы

С Сергея на Руси уже начинались зимние деньки.

Приметы 20 октября на погоду:

  • если в этот день выпадал снег – то окончательного становления зимы ждали уже на Матрену (22 ноября);
  • пригожая погода в этот день – раньше 10 ноября непогоды не ждали;
  • снег выпал, а деревья листву еще не сбросили – к поздней зиме;
  • мутная луна – к морозу и даже снегу.

20 октября: что нельзя делать, а что нужно

Чтобы голова у женщины не болела весь следующий год – в день Сергея принято было покрывать ей голову новым платком. Считалось, что это верное средство от головных болей на год вперед.

А чтобы сохранить молодость и красоту – женщины на Сергея умывались кислым молоком.

По традиции, 20 октября с утра сначала надо накормить животных – и только потом есть самому.

Если у кого до сих пор есть печь или, к примеру, камин, то топить их в этот день должен самый младший член семьи – чтоб в доме тепло всю зиму было.

20 октября: именины

Главный именинник дня – Сергей.

Читайте такжеС Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихахТакже День ангела сегодня справляют Пелагея, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай и Юлиан.

20 октября: кто родился

20 октября родились такие знаменитости:

  • 1854 — французский поэт, один из основоположников символизма Артюр Рембо.
  • 1882 — американский актер Бела Лугоши (Дракула и фильмы про Франкенштейна).
  • 1958 — американский актер Вигго Мортенсен (Зеленая книга, Капитан Фантастик, Опасный метод, Властелин колец и др.).
  • 1963 — российский журналист, публицист, телеведущий Владимир Соловьев.
  • 1971 — американский рэп-музыкант и киноактер Снуп Догг.

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