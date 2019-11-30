30 ноября – какой сегодня праздник: День секса и День домашних животных

30 ноября праздник – Международный день секса 2019 и Григорьев день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 ноября 2019 – сегодня праздник сексуальный.

Международный день секса 2019 отмечает сегодня мир.

День секса – праздник молодой: родился он в 2007 году. Родом он из Амстердама и призван побудить дам и их джентльменов на различные эксперименты – в постели, на полу, на столе и где еще хватит фантазии.

А еще мировое сообщество устроило сегодня мимишный праздник в честь братьев наших меньших – Всемирный день домашних животных. Так что сегодня воистину "день кисок" во всех смыслах.

И для троицы – Международный день защиты информации тоже отмечается 30 ноября.

По народному календарю, 30 ноября – Григорий Зимоуказатель.

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30 ноября: праздник церковный

Православный праздник 30 ноября напоминает верующим про преподобного Никона Радонежского.

Также почитается память святителя Григория Чудотворца.

У католиков нынче День святого Андрея. Православные же День святого апостола Андрея Первозванного отметят позже – 13 декабря.

Первая неделя Рождественского поста 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

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30 ноября: приметы

По погоде в этот день определяли, насколько холодной будет зима. И даже специально кувыркались в снегу, чтоб зима была похолоднее. Правда, делалось это с меркантильной целью: по примете, чем больше накувыркаешься – тем морознее зима, но удачнее для человека будущий год. Да еще и здоровья прибавится.

Приметы 30 ноября на погоду:

хорошая погода – к теплой зиме и наоборот;

погода пасмурная – зимой солнечных дней тоже мало будет;

до полудня облачно, а потом ясно – к солнечной и мягкой зиме;

Луна в светлом круге светит – к перемене погоды;

темный лед на реке – к знатному урожаю.

30 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Сны в эту ночь считаются вещими, так что стоит обратить внимание, что приснилось.

День Григория люди старались провести в кругу семьи (чтоб семейные узы крепкими были), да еще сходить в баню (чтоб здоровья прибавилось).

Выполненное сегодня обещание помогает наладить и улучшить жизнь человека.

Считается, что 30 ноября нельзя:

отправляться в дальнюю дорогу;

ссориться.

30 ноября: именины

День ангела справляют Геннадий и Григорий, Захар, Иван и Михаил.

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30 ноября: кто родился

Человек, который родился 30 ноября, призван бороться со злом. Талисман его – агат.

30 ноября родились такие знаменитости: