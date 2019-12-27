27 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Филимонов день

27 декабря – праздник спасателей в России и Филимонов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

27 декабря 2019 – сегодня праздник чистоплотности и спасения.

Сегодня празднуется День спасателя в России.

По народному календарю, 27 декабря – Филимонов день.

27 декабря: праздник церковный

27 декабря в православии почитается память святых мучеников Филимона, Ариана, Аполлония и Феотиха. Их казнили за веру после жутких пыток.

Продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.

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27 декабря: приметы

Есть такие приметы 27 декабря на погоду:

каков Филимонов день – таков и февраль;

холодная погода – к жаркому лету;

ветер и снег – к доброму урожаю;

переменчивая погода в Филимонов день – зима с оттепелями будет;

ветер в одну сторону дует, а облака в другую плывут – к снегопадам;

ночной иней – к дневному снегопаду;

синие пятна над лесом – к снегу.

27 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Накануне принято было убираться. Считается, что в чистое жилище нечисть пробраться не сможет – и наоборот.

Поэтому хозяева старались заранее навести порядок – чтоб обезопасить себя от неурядиц и денежных потерь в грядущем году.

Заодно старались почаще умываться в течение дня. Не дай Бог было выйти неумытым из дому – к беде, а то и к смерти от молнии.

По народным поверьям, 27 декабря нельзя:

выходить из дома, не умывшись;

оставлять после себя беспорядок.

27 декабря: именины

День ангела справляют Иларион, Николай и Филимон.

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27 декабря: кто родился

Люди, родившиеся 27 декабря, должны носить как талисман жемчуг или турмалин.

27 декабря родились такие знаменитости: