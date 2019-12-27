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27 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Филимонов день

27 декабря 2019, 00:19

Приметы 27 декабря подскажут, как обезопасить себя от неурядиц и денежных потерь в грядущем году.

27 декабря – праздник спасателей в России и Филимонов день: что нельзя делать, приметы
27 декабря – праздник спасателей в России и Филимонов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

27 декабря 2019 – сегодня праздник чистоплотности и спасения.

Сегодня празднуется День спасателя в России.

По народному календарю, 27 декабря – Филимонов день.

27 декабря: праздник церковный

27 декабря в православии почитается память святых мучеников Филимона, Ариана, Аполлония и Феотиха. Их казнили за веру после жутких пыток.

Продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.

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27 декабря: приметы

Есть такие приметы 27 декабря на погоду:

  • каков Филимонов день – таков и февраль;
  • холодная погода – к жаркому лету;
  • ветер и снег – к доброму урожаю;
  • переменчивая погода в Филимонов день – зима с оттепелями будет;
  • ветер в одну сторону дует, а облака в другую плывут – к снегопадам;
  • ночной иней – к дневному снегопаду;
  • синие пятна над лесом – к снегу.

27 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Накануне принято было убираться. Считается, что в чистое жилище нечисть пробраться не сможет – и наоборот.

  • Поэтому хозяева старались заранее навести порядок – чтоб обезопасить себя от неурядиц и денежных потерь в грядущем году.

Заодно старались почаще умываться в течение дня. Не дай Бог было выйти неумытым из дому – к беде, а то и к смерти от молнии.

По народным поверьям, 27 декабря нельзя:

  • выходить из дома, не умывшись;
  • оставлять после себя беспорядок.

27 декабря: именины

День ангела справляют Иларион, Николай и Филимон.

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27 декабря: кто родился

Люди, родившиеся 27 декабря, должны носить как талисман жемчуг или турмалин.

27 декабря родились такие знаменитости:

  • 1571 — немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер.
  • 1832 — российский предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков.
  • 1901 — немецкая и американская актриса и певица Марлен Дитрих.
  • 1934 — советская гимнастка, 9-кратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина.
  • 1939 — актер театра и кино Эммануил Виторган (Благочестивая Марта, Чародеи, День радио и др.).
  • 1948 — французский актер Жерар Депардье (Невезучие, Соседка, Беглецы, Граф Монте-Кристо, Отверженные, Астерикс и Обеликс и др.).
  • 1971 — российский актер, режиссер, сценарист Сергей Бодров (Брат, Кавказский пленник, Восток-Запад и др.).
  • 1974 — певица Алена Винницкая (бывшая солистка поп-группы ВИА Гра).
  • 1989 — украинская шахматистка, гроссмейстер Екатерина Лагно.
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