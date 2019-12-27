27 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Филимонов день

Приметы 27 декабря подскажут, как обезопасить себя от неурядиц и денежных потерь в грядущем году.
27 декабря 2019 – сегодня праздник чистоплотности и спасения.
Сегодня празднуется День спасателя в России.
По народному календарю, 27 декабря – Филимонов день.
27 декабря: праздник церковный
27 декабря в православии почитается память святых мучеников Филимона, Ариана, Аполлония и Феотиха. Их казнили за веру после жутких пыток.
Продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.
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27 декабря: приметы
Есть такие приметы 27 декабря на погоду:
- каков Филимонов день – таков и февраль;
- холодная погода – к жаркому лету;
- ветер и снег – к доброму урожаю;
- переменчивая погода в Филимонов день – зима с оттепелями будет;
- ветер в одну сторону дует, а облака в другую плывут – к снегопадам;
- ночной иней – к дневному снегопаду;
- синие пятна над лесом – к снегу.
27 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Накануне принято было убираться. Считается, что в чистое жилище нечисть пробраться не сможет – и наоборот.
- Поэтому хозяева старались заранее навести порядок – чтоб обезопасить себя от неурядиц и денежных потерь в грядущем году.
Заодно старались почаще умываться в течение дня. Не дай Бог было выйти неумытым из дому – к беде, а то и к смерти от молнии.
По народным поверьям, 27 декабря нельзя:
- выходить из дома, не умывшись;
- оставлять после себя беспорядок.
27 декабря: именины
День ангела справляют Иларион, Николай и Филимон.
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27 декабря: кто родился
Люди, родившиеся 27 декабря, должны носить как талисман жемчуг или турмалин.
27 декабря родились такие знаменитости:
- 1571 — немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер.
- 1832 — российский предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков.
- 1901 — немецкая и американская актриса и певица Марлен Дитрих.
- 1934 — советская гимнастка, 9-кратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина.
- 1939 — актер театра и кино Эммануил Виторган (Благочестивая Марта, Чародеи, День радио и др.).
- 1948 — французский актер Жерар Депардье (Невезучие, Соседка, Беглецы, Граф Монте-Кристо, Отверженные, Астерикс и Обеликс и др.).
- 1971 — российский актер, режиссер, сценарист Сергей Бодров (Брат, Кавказский пленник, Восток-Запад и др.).
- 1974 — певица Алена Винницкая (бывшая солистка поп-группы ВИА Гра).
- 1989 — украинская шахматистка, гроссмейстер Екатерина Лагно.