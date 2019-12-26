26 декабря – какой сегодня праздник: солнечное затмение и Ведьмины посиделки

Также на сегодня выпало солнечное затмение 26 декабря 2019 – последнее в этом году и самое мощное за последние 250 лет.
26 декабря 2019 – сегодня праздник подарочный.
Мир отмечает День подарков 2019.
Россия празднует День войсковой противовоздушной обороны. А Словения гуляет в честь Дня независимости и единства.
При этом на сегодня выпало солнечное затмение 26 декабря 2019 – последнее в этом году и самое мощное за последние 250 лет. Подробнее читайте в нашем материале Самое грозное солнечное затмение за 250 лет – когда и что делать.
По народному календарю, 26 декабря – Евстратиев день или Ведьмины посиделки.
26 декабря: праздник церковный
26 декабря в православии почитается память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Все они приняли мученическую смерть за веру.
Календарь питания – что есть сегодня, читайте в нашем материале про Рождественский пост 2019.
26 декабря: приметы
С Евстратиева дня в течение 12 дней следили за погодой: погода в каждый день показывала погоду на соответствующий месяц, начиная с января и по декабрь.
Есть такие приметы 26 декабря на погоду:
- ясная, солнечная погода на Евстрата – к морозному, но солнечному январю;
- пушистый иней – к резкому похолоданию.
26 декабря: что нельзя делать, а что нужно
На Евстрата всегда ходили в баню – считалось, что это обеспечивало человека здоровьем на год вперед.
Принято было приглашать в дом гостей, а детей за праздничным столом угощать медом – чтоб здоровыми и счастливыми росли.
В солнечное затмение 26 декабря 2019 под запретом любая агрессия – и в эмоциональном плане, и в физическом, и над собой, и над другими людьми.
В солнечное затмение можно загадывать желания, планировать жизнь на год вперед и подводить итоги.
Стоит провести день максимально мирно и размеренно, что говорится, на позитиве. Для этого любые средства подойдут – от просмотра любимого сериала до чая с мятой и/или ромашкой (прекрасное расслабляющее и успокаивающее средство). Утром –контрастный душ, вечером – ванна при свечах. И энергетика будет в порядке.
По народным поверьям, 26 декабря нельзя:
- ругаться – это якобы науськивает на человека ведьм, делая его заодно полностью беззащитным пред ними;
- оставлять веник на пороге – иначе ведьмы украдут и метели нагонят;
- одалживать свою одежду, тем более из рук в руки – можно якобы счастье свое передать;
- отказывать в милостыне;
- начинать новые дела – надо только планировать их, завершая старые проекты.
26 декабря: именины
День ангела справляют Анастасия, Александр, Алексей, Аркадий и Арсений, Василий и Владимир, Герман, Гавриил и Григорий, Евгений и Емельян, Иван, Николай, Орест и Яков.
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26 декабря: кто родился
26 декабря родились такие знаменитости:
- 1791 — британский математик Чарльз Бэббидж.
- 1893 — вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики, председатель Компартии Китая Мао Цзэдун.
- 1949 — актер театра и кино, певец Михаил Боярский (Собака на сене, д’Артаньян и три мушкетера, Сватовство гусара, Гардемарины, вперед!, Идиот и др.).
- 1964 — российская актриса театра и кино Евгения Добровольская (Небесный суд, Королева Марго и др.).
- 1971 — американский актер и рок-певец Джаред Лето (Далласский клуб покупателей, Отряд самоубийц и др.).
- 1986 — английский актер театра и кино Кит Харингтон (Игра престолов, Помпеи, Воспоминания о будущем, Вечные и др.).