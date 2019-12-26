26 декабря – какой сегодня праздник: солнечное затмение и Ведьмины посиделки

26 декабря – праздник подарков и Ведьмины посиделки: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

26 декабря 2019 – сегодня праздник подарочный.

Мир отмечает День подарков 2019.

Россия празднует День войсковой противовоздушной обороны. А Словения гуляет в честь Дня независимости и единства.

При этом на сегодня выпало солнечное затмение 26 декабря 2019 – последнее в этом году и самое мощное за последние 250 лет. Подробнее читайте в нашем материале Самое грозное солнечное затмение за 250 лет – когда и что делать.

По народному календарю, 26 декабря – Евстратиев день или Ведьмины посиделки.

26 декабря: праздник церковный

26 декабря в православии почитается память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Все они приняли мученическую смерть за веру.

Календарь питания – что есть сегодня, читайте в нашем материале про Рождественский пост 2019.

26 декабря: приметы

С Евстратиева дня в течение 12 дней следили за погодой: погода в каждый день показывала погоду на соответствующий месяц, начиная с января и по декабрь.

Есть такие приметы 26 декабря на погоду:

ясная, солнечная погода на Евстрата – к морозному, но солнечному январю;

пушистый иней – к резкому похолоданию.

26 декабря: что нельзя делать, а что нужно

На Евстрата всегда ходили в баню – считалось, что это обеспечивало человека здоровьем на год вперед.

Принято было приглашать в дом гостей, а детей за праздничным столом угощать медом – чтоб здоровыми и счастливыми росли.

В солнечное затмение 26 декабря 2019 под запретом любая агрессия – и в эмоциональном плане, и в физическом, и над собой, и над другими людьми.

В солнечное затмение можно загадывать желания, планировать жизнь на год вперед и подводить итоги.

Стоит провести день максимально мирно и размеренно, что говорится, на позитиве. Для этого любые средства подойдут – от просмотра любимого сериала до чая с мятой и/или ромашкой (прекрасное расслабляющее и успокаивающее средство). Утром –контрастный душ, вечером – ванна при свечах. И энергетика будет в порядке.

По народным поверьям, 26 декабря нельзя:

ругаться – это якобы науськивает на человека ведьм, делая его заодно полностью беззащитным пред ними;

оставлять веник на пороге – иначе ведьмы украдут и метели нагонят;

одалживать свою одежду, тем более из рук в руки – можно якобы счастье свое передать;

отказывать в милостыне;

начинать новые дела – надо только планировать их, завершая старые проекты.

26 декабря: именины

День ангела справляют Анастасия, Александр, Алексей, Аркадий и Арсений, Василий и Владимир, Герман, Гавриил и Григорий, Евгений и Емельян, Иван, Николай, Орест и Яков.

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26 декабря: кто родился

26 декабря родились такие знаменитости: