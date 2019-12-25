Новый год Крысы: астролог рассказала, какой алкоголь купить

В Новый год 2020 лучше обойтись без коктейлей.
Астролог Эфа Форина дала советы, как отмечать Новый год 2020, чтобы понравится хозяйке года – Белой Крысе.
В частности, Форина посоветовала, какой купить алкоголь для праздничного вечера. По ее словам, напитки – и алкогольные, и безалкогольные - должны быть простыми. И пить их нужно "чистыми" не смешивая в коктейли.
"Вина, коньяк, водка, компоты, без всяких замысловатых коктейлей, которые не нравятся хозяйке 2020 года, Белой Крысе", – написала астрологв блоге на Обозревателе.
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Новый год 2020: что обязательно должно быть на столе
На новогоднем столе-2020 скатерть должна быть из натуральных тканей в ярком праздничном оформлении", а в центре стола необходимо разместить символ года – фигурку Белой Крысы или Мыши. Хозяйку года можно разместить в блюдце с зернами и монетами. Туда же следует добавить и желуди – они помогут привлечь в дом богатство.
Чтобы уберечься от темных сил, на праздничный стол нужно также поставить соль, а также хлеб, пирог или булку, испеченные хозяйкой дома. Чтобы Новый год 2020 был "сытным и прибыльным", Форина посоветовала "щедро накрыть и украсить стол".
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Напомним, ранее Главред разобрался, в каком цвете встречать Новый год 2020, а также узнал благоприятные даты, чтобы поставить и украсить новогоднюю елку.