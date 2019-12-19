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Как пить и не пьянеть - полезные хитрости и важные советы

19 декабря 2019, 05:23

Важное правило любого застолья – пить много воды и исключить газированные напитки.

вино, алкоголь, новый год
Врач советует пить не больше одного бокала или рюмки алкоголя в час / Фото pixabay.com

Уже совсем скоро мы будем встречать Новый год 2020 и начнется вереница бесконечных корпоративов, вечеринок, застолий и посиделок. А это значит, что бокал-другой придется опрокинуть. В некоторых случаях может не обойтись и без рек алкоголя. В связи с этим, семейный врач Наталья Деменко рассказала, как пить и не пьянеть – полезные хитрости помогут не опозориться перед коллегами, друзьями и родными.

Как пить и не пьянеть - полезные хитрости

Важное правило любого застолья – пить много воды и исключить газированные напитки. "Пузырики" способствуют быстрому проникновению алкоголя в кровь и, соответственно, мгновенному опьянению, рассказала врач в эфире MedOboz. А вот вода, сок, узвар, компот, лимонад – добрые союзники в борьбе против опьянения. 

Чтобы не закончить вечеринку, нырнув лицом в оливье, старайтесь пить не больше одного бокала или рюмки алкоголя в час. При этом растягивайте бокал – выпивайте спиртное постепенно, а не одним махом. Таким образом, печень успеет  переработать спиртное и вывести его из организма.

Сытные и калорийные блюда также помогут избежать интоксикации организма. При хорошей закуске алкоголь будет усваиваться организмом постепенно, а не "наскоком".

Лед и спиртное – лучшие товарищи и ваш верный союзник в том, что не начать плясать голым на столе в пьяном угаре. Лед снижает концентрацию вредного компонента в бокале, и соответственно, в организм он попадает в разбавленном виде.

Как пить и не пьянеть - народные средства

Быстрому разложению алкоголя в организме способствуют сухие пекарские дрожжи. Они воздействуют на этил подобно печени, а именно - могут снизить содержание алкоголя в крови на 20-30%. Если разбавить около чайной ложки дрожжей на стакан воды перед застольем, можно пить спиртное, не боясь сильного опьянения.

Чтобы избежать похмелья, после алкогольной вечеринки выпейте стакан жирного молока, еще один –  непосредственно перед сном, и еще один – если проснетесь ночью. Молоко обволакивает стенки желудка и препятствует быстрому впитываю в них этила. Это позволяет печени более эффективно справляться с отравляющим веществом. Таким образом, даже ели похмелье и наступит, то будет не очень тяжелым.

Напомним, ранее была названа самая опасная закуска под водку и коньяк. Кроме того, Главред узнал, что делать при сильном похмелье.

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