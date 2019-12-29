29 декабря – какой сегодня праздник: что делать День Агея

Традиции 29 декабря помогают раскрыть таланты человека.
29 декабря 2019 – сегодня праздник звучит утонченно.
Мировое сообщество отмечает Международный день виолончели. А вот Ирландия гуляет по поводу Дня Конституции.
По народному календарю, 29 декабря – Агей Инесей.
29 декабря: праздник церковный
29 декабря православные почитают святого пророка Аггея. Ему молятся в этот день, чтобы святой помог обрести истинный путь в жизни и раскрыл таланты человека.
У католиков тоже праздник – День Святого Семейства.
Продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.
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29 декабря: приметы
Ночью в старину разжигали костры, чтобы бросить в них снежных человечков. Если быстро пламя погасло, то погода на Святки должна быть ясной и солнечной.
А еще на Аггея следили за инеем.
Есть такие приметы 29 декабря на погоду:
- какая погода на Аггея – такова и в апреле;
- холодный Аггей – к морозной зиме;
- стекла морозными узорами покрылись – еще 20 дней холода простоят;
- много инея на деревьях и стенах домов – к теплым Святкам;
- морозы ударили – до Крещения задержатся;
- снег вплотную к ограде лежит – к неурожайному году.
29 декабря: что нельзя делать, а что нужно
День стоит провести в кругу семьи.
Считается, что выполненное в этот день обещание – очистит карму.
По народным поверьям, 29 декабря нельзя:
- садиться на стол – беду накликать можно;
- говорить с человеком через порог – к ссоре.
29 декабря: именины
День ангела справляют Софья, Александр и Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел и Петр, Семен.
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29 декабря: кто родился
29 декабря родились такие знаменитости:
- 1721 — фаворитка французского короля Людовика XV маркиза де Помпадур.
- 1766 — шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей) Чарльз Макинтош.
- 1938 — американский актер (Полуночный ковбой, Миссия невыполнима, Лара Крофт: Расхитительница гробниц, Трансформеры, Сокровище нации и др.) Джон Войт (отец актрисы Анджелины Джоли).
- 1972 — британский киноактер Джуд Лоу (Талантливый мистер Рипли, Шерлок Холмс, Капитан Марвел, сериал Молодой Папа и др.).