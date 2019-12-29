29 декабря – какой сегодня праздник: что делать День Агея

29 декабря – праздник виолончели и День Агея: что нельзя делать, приметы / wallpapers.99px.ru

29 декабря 2019 – сегодня праздник звучит утонченно.

Мировое сообщество отмечает Международный день виолончели. А вот Ирландия гуляет по поводу Дня Конституции.

По народному календарю, 29 декабря – Агей Инесей.

29 декабря: праздник церковный

29 декабря православные почитают святого пророка Аггея. Ему молятся в этот день, чтобы святой помог обрести истинный путь в жизни и раскрыл таланты человека.

У католиков тоже праздник – День Святого Семейства.

Продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.

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29 декабря: приметы

Ночью в старину разжигали костры, чтобы бросить в них снежных человечков. Если быстро пламя погасло, то погода на Святки должна быть ясной и солнечной.

А еще на Аггея следили за инеем.

Есть такие приметы 29 декабря на погоду:

какая погода на Аггея – такова и в апреле;

холодный Аггей – к морозной зиме;

стекла морозными узорами покрылись – еще 20 дней холода простоят;

много инея на деревьях и стенах домов – к теплым Святкам;

морозы ударили – до Крещения задержатся;

снег вплотную к ограде лежит – к неурожайному году.

29 декабря: что нельзя делать, а что нужно

День стоит провести в кругу семьи.

Считается, что выполненное в этот день обещание – очистит карму.

По народным поверьям, 29 декабря нельзя:

садиться на стол – беду накликать можно;

говорить с человеком через порог – к ссоре.

29 декабря: именины

День ангела справляют Софья, Александр и Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел и Петр, Семен.

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29 декабря: кто родился

29 декабря родились такие знаменитости: