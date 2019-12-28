28 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Трифонов день

28 декабря – праздник кино и Трифонов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

28 декабря 2019 – сегодня праздник киноленты.

Мир отмечает Международный день кино.

По народному календарю, 28 декабря – Трифонов день.

28 декабря: праздник церковный

28 декабря православные вспоминают святого Трифона Печенгского – покровителя моряков.

Что есть в этот день – читайте в нашем материале про Рождественский пост 2019.

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28 декабря: приметы

Трифонов день чаще всего выдается морозным. И в этом году с 28 декабря Украину ждет похолодание.

Есть такие приметы 28 декабря на погоду:

какая погода на Трифона – такова и в марте;

снега мало и мороз невелик – к богатому урожаю;

северный ветер – к похолоданию;

сухой снег ветром разносится – к летней засухе;

мороз с утра и резкое потепление вечером – дальше жди еще более суровых холодов;

красная заря – к морозам;

чириканье синиц, а также кошка, ищущая теплое местечко – к скорым морозам;

сугробы глубокие – к лету теплому, без адской жары.

28 декабря: что нельзя делать, а что нужно

С утра принято было высыпать в снег тлеющие угольки – так наши предки "подпитывали" силой Солнце.

Начатые в этот день путешествия считаются удачными.

По народным поверьям, 28 декабря нельзя:

злиться;

жаловаться на холод, его надо хвалить – это якобы укрепит здоровье.

28 декабря: именины

День ангела справляют Сусанна, Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан и Трифон.

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28 декабря: кто родился

28 декабря родились такие знаменитости: