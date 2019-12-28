28 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Трифонов день

Приметы 28 декабря подсказывают, как укрепить здоровье – просто произнеся пару фраз.
28 декабря 2019 – сегодня праздник киноленты.
Мир отмечает Международный день кино.
По народному календарю, 28 декабря – Трифонов день.
28 декабря: праздник церковный
28 декабря православные вспоминают святого Трифона Печенгского – покровителя моряков.
Что есть в этот день – читайте в нашем материале про Рождественский пост 2019.
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28 декабря: приметы
Трифонов день чаще всего выдается морозным. И в этом году с 28 декабря Украину ждет похолодание.
Есть такие приметы 28 декабря на погоду:
- какая погода на Трифона – такова и в марте;
- снега мало и мороз невелик – к богатому урожаю;
- северный ветер – к похолоданию;
- сухой снег ветром разносится – к летней засухе;
- мороз с утра и резкое потепление вечером – дальше жди еще более суровых холодов;
- красная заря – к морозам;
- чириканье синиц, а также кошка, ищущая теплое местечко – к скорым морозам;
- сугробы глубокие – к лету теплому, без адской жары.
28 декабря: что нельзя делать, а что нужно
С утра принято было высыпать в снег тлеющие угольки – так наши предки "подпитывали" силой Солнце.
Начатые в этот день путешествия считаются удачными.
По народным поверьям, 28 декабря нельзя:
- злиться;
- жаловаться на холод, его надо хвалить – это якобы укрепит здоровье.
28 декабря: именины
День ангела справляют Сусанна, Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан и Трифон.
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28 декабря: кто родился
28 декабря родились такие знаменитости:
- 1866 — украинский бактериолог, академик АН СССР (с 1929), президент Всеукраинской академии наук (1928-1929) Даниил Заболотный (ум. 1929).
- 1922 — американский создатель комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel Стэн Ли.
- 1954 — американский актер и кинорежиссер Дензел Вашингтон (Книга Илая, Великолепная семерка и др.).
- 1978 — украинский гроссмейстер, двукратный чемпион Украины Евгений Мирошниченко.
- 1979 — шведская актриса театра и кино Нуми Рапас (Шерлок Холмс: Игра теней, Прометей, Девушка с татуировкой дракона и др.).
- 1989 — португальский певец, победитель Евровидения-2017 Салвадор Собрал.