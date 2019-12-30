30 декабря – какой сегодня праздник: что успеть до Нового года

Девушки в Данилов праздник 30 декабря гадают на суженого.
30 декабря 2019 – сегодня праздник предновогодний.
Сам день на торжества не богат. Из значимых международного уровня – разве что День Республики Мадагаскар.
А так – мир бьет новогодняя лихорадка: на Западе праздники еще с католического Рождества перешли в активную фазу, а Восток шумно гулять только собирается. Но у всех сегодня канун Нового года 2020.
По народному календарю, 30 декабря – Данилов день.
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30 декабря: праздник церковный
30 декабря в православии почитается память святых Даниила, Азария, Анания и Мисаила.
Именно святому Даниилу принадлежит толкование известной фразы "Мене, Текел, Перес":
"Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано мидянам и персам" (из Книги пророка Даниила 5:26-28).
Продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.
30 декабря: приметы
Есть такие приметы 30 декабря на погоду:
- какая погода на Данилу – такова и в мае;
- инея много – к теплым Святкам;
- метель – пчелы летом хорошо роиться будут.
30 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Девушки в Данилов день гадают на суженого: на трех лавровых листах пишут имена его друзей – Азария, Анания и Мисаила – кладут их под подушку со словами: "Святой Даниил приходил, отроков приводил, чтобы они мне помогли, сон спокойный принесли. Буду спать я, не крутясь, буду почивать, ни о чем не волнуясь. Сновидения добрые глядеть, бессоннице мной не овладеть". Затем ждут, кто ночью приснится. Считается, что во сне, по представительству святого Даниила, непременно покажется и суженый.
Читайте такжеЧто нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денегА чтобы правильно толковать приснившийся сон – с утреца, не вставая с кровати, пересказывали сон родным, после чего трижды крестились со словами: "Даниил, ты все услыхал и мой сон разгадал".
Чтобы в доме и в хозяйстве был лад – разводили огонь: печь протапливали хорошенько, костры на дворе жгли. Считалось, что это "подзарядит" и семейный очаг.
По народным поверьям, 30 декабря нельзя целовать спящих детей – а то расти станут плохо.
30 декабря: именины
День ангела справляют Александр, Даниил и Денис, Иван, Никита и Николай, Петр, Сергей.
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30 декабря: кто родился
Люди, родившиеся 30 декабря, вырастают отличными организаторами, любят и умеют всё планировать.
30 декабря родились такие знаменитости:
- 1865 — английский писатель Редьярд Киплинг.
- 1927 — французский актер и режиссер Робер Оссейн (Профессионал, Отверженные и др.).
- 1950 — датский программист, создатель языка программирования C++ Бьерн Страуструп.