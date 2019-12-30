30 декабря – какой сегодня праздник: что успеть до Нового года

30 декабря – праздник канун Нового года 2020 и Данилов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 декабря 2019 – сегодня праздник предновогодний.

Сам день на торжества не богат. Из значимых международного уровня – разве что День Республики Мадагаскар.

А так – мир бьет новогодняя лихорадка: на Западе праздники еще с католического Рождества перешли в активную фазу, а Восток шумно гулять только собирается. Но у всех сегодня канун Нового года 2020.

По народному календарю, 30 декабря – Данилов день.

Читайте также31 декабря – какой сегодня праздник: с Новым годом – от примет до меню

30 декабря: праздник церковный

30 декабря в православии почитается память святых Даниила, Азария, Анания и Мисаила.

Именно святому Даниилу принадлежит толкование известной фразы "Мене, Текел, Перес":

"Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано мидянам и персам" (из Книги пророка Даниила 5:26-28).

Продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.

30 декабря: приметы

Есть такие приметы 30 декабря на погоду:

какая погода на Данилу – такова и в мае;

инея много – к теплым Святкам;

метель – пчелы летом хорошо роиться будут.

30 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Девушки в Данилов день гадают на суженого: на трех лавровых листах пишут имена его друзей – Азария, Анания и Мисаила – кладут их под подушку со словами: "Святой Даниил приходил, отроков приводил, чтобы они мне помогли, сон спокойный принесли. Буду спать я, не крутясь, буду почивать, ни о чем не волнуясь. Сновидения добрые глядеть, бессоннице мной не овладеть". Затем ждут, кто ночью приснится. Считается, что во сне, по представительству святого Даниила, непременно покажется и суженый.

Читайте такжеЧто нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денегА чтобы правильно толковать приснившийся сон – с утреца, не вставая с кровати, пересказывали сон родным, после чего трижды крестились со словами: "Даниил, ты все услыхал и мой сон разгадал".

Чтобы в доме и в хозяйстве был лад – разводили огонь: печь протапливали хорошенько, костры на дворе жгли. Считалось, что это "подзарядит" и семейный очаг.

По народным поверьям, 30 декабря нельзя целовать спящих детей – а то расти станут плохо.

30 декабря: именины

День ангела справляют Александр, Даниил и Денис, Иван, Никита и Николай, Петр, Сергей.

Читайте такжеС Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах

30 декабря: кто родился

Люди, родившиеся 30 декабря, вырастают отличными организаторами, любят и умеют всё планировать.

30 декабря родились такие знаменитости: