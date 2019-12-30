Можно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку

Кто придумал наряжать елку и причем тут Петр Первый / 1zoom.ru

Традиция наряжать елку на Новый год пошла, говорят, от немца Мартина Лютера. Тот спонтанно принес домой ель – и завертелось.

Лютер, к слову, основоположник лютеранства – одного из течений христианства. Так что, если кому интересно – можно ли христианам наряжать елку, то вполне. Христианин Лютер эту традицию и утвердил.

На территории Российской – тогда еще – империи новоелочную традицию заложил Петр Первый – елка по его указу впервые была поставлена и наряжена в канун 1700 года. Впрочем, дозволялись не только ели, но также ветви можжевеловых или сосновых растений. Ими приказано было украшать ворота или места перед ними.

Первыми опять-таки приказал Петра І кинулись исполнять немцы, живущие тогда в России. Россияне традицию перенимали со скрипом.

И лишь в середине XIX века новогодняя елка стала традицией повсеместной.

Напомним, Главредразобрался, как украсить елку в год Крысы – что нельзя вешать на дерево. Чтобы новый год 2020 прошел удачно, украсить елку нужно не только красиво, но и правильно.

Ранее NASA показало в космосе рождественскую елку. Снимок специалисты сделали с помощью телескопа.

Также в зоне ЧАЭС впервые за много лет установили новогоднюю елку. На открытие елки приехали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.