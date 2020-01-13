Гадание на Старый Новый год – как узнать про суженого и судьбу

Старый Новый год 2020 – самые правильные и верные гадания / 1zoom.ru

Старый Новый год 2020 вот-вот постучится в окна – пусть не морозом и снегом, но мистическими гаданиями, щедривками на удачу и денежными посевалками уж точно.

Гадания на Щедрый вечер – давняя традиция и верный способ узнать имя суженого, да и просто свою судьбу.

Лучшие гадание на Старый Новый год подобрал Главред к празднику. К слову, гадают всегда в ночь с 13 на 14 января.

Ранее мы уже публиковали материал про Старый Новый год и Щедрый вечер 2020 – что нельзя делать, а что надо. Большинство примет праздника Старый Новый год связно с деньгами и числом 13.

Гадание имя на суженого

Гадание на суженого с расческой и гадание на суженого с замком – как самые простые гадания – мы уже описывали в материале Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только.

Посложнее будет гадание на скорлупках ореха. Зато и разнообразнее: узнать можно как имя суженого, так и как скоро будет свадьба, и что случится в новом году. На гадание на время свадьбы хватит и двух половинок одного ореха. Их опускают в таз с водой и присматривают, как быстро те сблизятся вплотную. Чем быстрее столкнуться боками – тем скорее венчания ждать.

Читайте такжеС наступающим Старым Новым годом 2020 – открытки и тексты прикольныеНа имена и варианты судьбы – сложнее. На бумажках пишут имена подходящих мужчин/варианты, чего хочется добиться в новом году (Получу повышение, Поеду заграницу, Рожу ребенка и т.п.) – и приклеивают по бокам таза, чтоб частично нависали над налитой внутрь водой.

В скорлупку наливают немного воска и приделывают фитилек (это каноничный вариант наших бабушку, в современных условиях можно и плоскую чайную свечку взять: тоже плавает и горит хорошо).

В полночь зажигают фитилек своего "светоча судьбы" – правой рукой по часовой стрелке размешивают воду – и аккуратно опускают туда скорлупку. Дальше смотреть на тазик нельзя, а надо идти спать.

Только утром смотрят, под какую из бумажек причалила свечка. Та записка и судьбоносная. Но если записка сильно обгорела – то с реализацией загаданного будут трудности. И чем больше обгорела – тем большие.

Гадают на Щедрый вечер и на варениках. Кому с какой начинкой достался вареник – такая и судьба в новому году ждет:

монетка – к деньгам;

гречка – к доходам, к добрым вестям;

картошка и лавровый лист – на работе повышения жди;

белая нитка – к дороге долгой;

кольца – к свадьбе или, как минимум, серьезным отношениям;

чеснок – к браку по расчету;

вишня – к удаче;

горох – к тихой спокойной семейной жизни;

грибы – к жизни счастливой и долгой;

грецкий орех – здоровье крепким будет;

конфетка (лучше карамелька: дольше тает) – к сладкой жизни и фривольным любовным приключениям;

перец красный/черный – к бурному году;

мука – доведется помучиться;

мясо – к благополучию.

Гадание на Старый Новый год с зеркалом. Это гадание исключительно на суженого. И не просто имя – а как выглядеть будет.

Гадают лишь незамужние и четко в полночь.

Нужно в полной темноте сесть между двумя зеркалами, зажечь свечу и попытаться в зеркальном коридоре разглядеть образ жениха. О том, как избежать опасностей такого гадания – читайте в нашем материале Как гадать на Крещение, чтоб узнать самое заветное, и крещенский заговор на деньги (сейчас идут Святки, так что можно смело брать способы и гаданий на Рождество, и на гадания на Крещение – принцип везде схожий).

Простое гадание на суженого на Старый Новый год. И, пожалуй, самое ленивое гадание на Щедрый вечер – просто поспать на карте бубнового короля. Ее кладут под подушку, загадывая узреть во сне суженого. Все сны в эту ночь становятся вещими, говорят люди. Так что и суженого сон покажет.