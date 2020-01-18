  1. Главная
  3. Праздники

Крещение 2020 – что нельзя делать, когда купаться, как набирать воду

18 января 2020, 08:00

Надвигается Крещение 2020 – когда купаться, когда можно брать святую воду на Крещение 2020, что делать и что нельзя делать в этот праздник, выяснил Главред.

Что нельзя делать на Крещение Господне 2020 – когда купаться, как набирать воду, приметы
Что нельзя делать на Крещение Господне 2020 – когда купаться, как набирать воду, приметы / УНИАН

19 января 2020 – праздник Крещение Господне 2020. Это один из двенадцати самых важных религиозных праздников года.

Сегодня пока отмечается Крещенский сочельник 2020, но уже завтра начинается семидневное празднование Крещения: отдание праздника у православных наступит лишь 27 января.

За сегодня нужно успеть убрать новогоднюю елку (кто еще не выкинул), закончить работы по дому (стирки, уборки, готовки, шитье и пр.) и выдержать пост (до первой звезды не едят). Подробнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы.

Крещение – что нужно делать

Сходить в церковь и помолиться (или хотя ты произнести молитву дома, но искренне и от души).

Набрать освященной воды. Хранят ее затем целый год. Когда надо набирать святую воду на Крещение, во что и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.

Принесенной их храма святой водой хозяйки в этот день освящают дома.

Поста уже нет, так что можно смело подавать на праздничный стол мясные блюда.

Главное правило: блюд должно быть нечетное количество (чаще всего 7 или 9).

По приметам, не только вода на Крещение, но и снег считаются освященными. Если найдете где-то снежный покров, то можете смело умыться снежком – чтобы весь год быть красивым и здоровым.

Дверь или хотя бы форточку в окне оставляют открытой – чтобы из дома выпустить всё дурное, а впустить хорошее.

В старину именно на Крещение старались сделать предложение: такой брак считается заранее благословленным.

    Крещение – что нельзя делать

    Все Крещенские гадания завершают в ночь с 18 на 19 января, утром лишь смотрят, что выпало.

    По народным поверьям, 19 января нельзя:

    • купаться без исповеди и причастия, в состоянии алкогольного опьянения – подробнее, как это делать и с какой молитвой, читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане;
    • ставить четное количество блюд на праздничный стол;
    • работать;
    • стирать – от самого Крещения 2020 и до дня отдания праздника (из-за поверья, что ВСЯ природная вода стала освященой и осквернять ее нельзя, а в старину ведь стирали в реках);
    • грустить и плакать – весь год затем провести придется в печали;
    • оставлять за порогом обувь – болеть придется долго;
    • давать в долг и занимать;
    • мусор выносить.

    Крещение – приметы

    По погоде 19 января судили о погоде летом: ясная и холодная – к лету засушливому, что влекло за собой неурожай; снег вплотную к забору лежит – к худому лету, есть зазор – тогда урожайное.

    Если на Крещение солнечно и тепло – погожая погода на несколько недель задержится и наоборот.

    Полный месяц сулил полноводие весной.

    С Крещением – поздравления

    А как поздравлять с праздником, читайте в нашем материале Поздравления с Крещением 2020 – красивые открытки с Крещением и тексты и Привітання з Водохрещем 2020 – листівки та вітання прикольні

    Поздравить с Крещением 2020 можно и традиционным православным приветствием Христос крестится! – ответ на этот В реке Иордан. Но даже если вы ответите менее канонично Слава Иисусу Христу! или Христос между нами!, или Мир тебе – это не будет большим горем. Как говорят священники: главное приветствовать искренне, от души. Если есть так, то ответить неканонически – не грех, и наказания за это не будет.

    Читайте такжеМерцающие открытки с Крещением и поздравления своими словами

    праздник приметы традиции Крещение Господне Крещение 2020
    Сейчас вы просматриваете новость «Крещение 2020 – что нельзя делать, когда купаться, как набирать воду». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
    Подписывайтесь на наш канал в Telegram
    Новости партнеров

    Последние новости

    08:25
    "Пленки Гончарука": Гордон сказал, кто записал разговор премьера
    08:18
    Недоотставка Гончарука: Разумков объяснил порыв премьер-министра Видео
    08:00
    Крещение 2020 – что нельзя делать, когда купаться, как набирать воду Видео
    07:52
    Новый эпизод в "сериале" об импичменте Трампа: за Йованович следили Видео
    07:24
    "Вынужденный шаг": Разумков рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса
    07:15
    "Что с грудью? Откуда тити?": Бузова заинтриговала голым фото
    06:53
    Последствия неотставки премьера Гончарука мнение
    06:33
    Пять ножевых в грудь: в Днепре "садисты" устроили жесткую расправу над мужчиной
    06:02
    Поздравления с Крещением 2020 – красивые открытки с Крещением и тексты
    05:36
    Как правильно поить детей: Комаровский обнародовал график
    04:50
    "Отдать Донбасс": в РФ рассказали, на какие компромиссы готов Путин
    04:14
    Загрузить в багажник: эксперты рассказали, вреден ли анальный секс
    03:42
    В Запорожье подросток страшным способом покончил с собой - СМИ
    02:48
    Сталин, черт из НКВД и УПА: в Славянске показали "повстанческий" вертеп Видео
    02:43
    Белла Хадид случайно спалила сосок в наряде без белья: фото 18+
    02:11
    В Одессе пьяный водитель жестко отметелил полицейского
    01:35
    "Пошли вон": эксперт объяснил, почему не обвалился рейтинг Зеленского
    01:13
    Вновь пробили дно: в парке Москвы дети катаются на игрушечных танках Видео
    00:57
    Кости всмятку: на ребенка в больнице в Киеве рухнула металлическая дверь Видео
    00:44
    Ученые предупредили о вредных свойствах куркумы
    00:25
    В Раде 300 депутатов объединились для защиты вечных ценностей
    00:19
    18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник Видео
    00:00
    В долгах, как в шелках: МВФ поставил перед Украиной условия
    17 января, пятница
    23:49
    Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об "украинском деле"
    23:42
    Загорелся двигатель: в России произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом
    23:40
    Ротовая работа: эксперты рассказали, почему оральный секс полезен для женщин
    23:27
    В СНБО разъяснили, как уменьшат эскалацию конфликта с Россией
    23:25
    Вечная власть: Bloomberg раскрыл коварные планы Путина
    22:56
    Умер самый маленький человек в мире Фото Видео
    22:54
    "Шоу и шантаж": эксперт объяснил, почему Гончарук не должен был остаться премьером
    22:23
    "Вы глубоко в экономике": Зеленский потроллил Гончарука Видео
    22:05
    Скандальный YouTube-канал с "пленками Гончарука" исчез из Сети
    22:05
    Пенсионная реформа: в Японии 84-летняя старушка стала порнозвездой и рада этому
    21:37
    Модельер Жан-Поль Готье проведет последнее дефиле Видео
    21:32
    "Пед*расты на самокатах рассекают!": Кива шокировал новой выходкой Видео
    21:16
    Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: внушительный доход и сговор врагов
    21:04
    Встреча Зеленского и Гончарука после скандала: какие требования выдвинул президент Видео
    21:03
    В США сообщили, изменится ли отношение к России после прихода Мишустина
    21:00
    Гнездо разврата: школьниц принудили заниматься сексом в борделе
    20:53
    Когда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметы
    20:48
    Диетолог указала на скрытую угрозу тунца Видео
    20:25
    Стало известно, сколько Канада заплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране Видео
    20:24
    Получил ранение головы: в Армении расстреляли бывшего главу спецслужбы
    19:50
    Во Львове вспыхнул популярный ТРЦ, проводят эвакуацию Видео
    19:44
    Зеленский отказался принимать отставку Гончарука
    19:40
    Северный поток-2 получил поддержку вопреки санкциям США
    19:25
    Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на другий Святвечір Видео
    19:21
    Авиакатастрофа самолета МАУ: выяснилось, когда тела погибших доставят в Украину
    19:03
    Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ
    19:02
    Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика
    Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
    ©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Принять