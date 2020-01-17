Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы

Крещенский Сочельник 18 января – что нельзя делать в этот день, а что нужно, какие есть приметы и откуда они пошли – в материале Главреда. Кратко и по существу.
Уже завтра большой праздник – Крещенский Сочельник 2020. У него немало примет и традиций.
Впрочем, запреты не распространяются на работу: это последний день перед празднованием Крещение Господне 2020 (он празднуется неделю: отдание праздника Богоявления пройдет только 27 января). Так что надо приготовиться хорошенько: убраться дома, перестирать, вынести уже ненужные вещи (включая новогоднюю елку) и пр.
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Крещенский Сочельник 2020 – что можно есть
Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураКрещенский Сочельник называют еще Голодный вечер или Голодная кутья. Потому что это день строгого поста: в меню – холодная пища без растительного масла и неподогретое питье. Да и та – лишь с появлением первой звезды (как и в Рождественский Сочельник).
На стол также подают голодную кутью: то есть только запаренная крупа с медом – без каких-либо дополнений (в богатую кутью добавляют еще изюм, орехи, сухофрукты и на что еще хватит фантазии).
Крещенский Сочельник 2020 – что надо делать
Уже с вечера 18 января можно набирать освященную крещенскую воду. О том, когда можно брать святую воду на Крещение 2020, во что ее набирать и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.
Читайте такжеВітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским СочельникомНо не стоит идти за водой на Крещение – если собрались устраивать гадание на Крещение.
Гадание – это грех. А посему наши предки установили четкий порядок: Сначала гадали – а с утра смывали грех крещенской водой. О том, когда и как окунаться в прорубь, читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане.
О гаданиях же на Крещение – у нас есть материал материале Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги.
Крещенский Сочельник 2020 – что нельзя делать
У праздника есть как общие запреты, которые распространяются на все церковные праздники (не ругаться, не грешить, в том числе предаваясь разнузданному веселью, не лениться и пр.), так и свои специфические.
К последним относятся требования, связанные с крещенской водой: нельзя набирать ее с дурными мыслями (в унынии или желая кому-то зла). А также поверье, что на праздничный стол не ставят четное количество блюд (все они должны быть постными).
В Сочельник также нельзя переедать: чревоугодие – это также грех.
Крещенский Сочельник – приметы
Многие приметы 18 января обещают хороший урожая:
- звездное небо – хлеб уродится;
- снегопад – гречка;
- метель – меда много будет.
Также есть приметы на погоду: сильные ветры с юга сулят грозовое лето, а полный месяц – сильный разлив водоемов весной.