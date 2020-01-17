Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы

Крещенский Сочельник 2020 – что нельзя делать в этот день и почему / 1zoom.ru

Уже завтра большой праздник – Крещенский Сочельник 2020. У него немало примет и традиций.

Впрочем, запреты не распространяются на работу: это последний день перед празднованием Крещение Господне 2020 (он празднуется неделю: отдание праздника Богоявления пройдет только 27 января). Так что надо приготовиться хорошенько: убраться дома, перестирать, вынести уже ненужные вещи (включая новогоднюю елку) и пр.

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Крещенский Сочельник 2020 – что можно есть

Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураКрещенский Сочельник называют еще Голодный вечер или Голодная кутья. Потому что это день строгого поста: в меню – холодная пища без растительного масла и неподогретое питье. Да и та – лишь с появлением первой звезды (как и в Рождественский Сочельник).

На стол также подают голодную кутью: то есть только запаренная крупа с медом – без каких-либо дополнений (в богатую кутью добавляют еще изюм, орехи, сухофрукты и на что еще хватит фантазии).

Крещенский Сочельник 2020 – что надо делать

Уже с вечера 18 января можно набирать освященную крещенскую воду. О том, когда можно брать святую воду на Крещение 2020, во что ее набирать и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.

Читайте такжеВітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским СочельникомНо не стоит идти за водой на Крещение – если собрались устраивать гадание на Крещение.

Гадание – это грех. А посему наши предки установили четкий порядок: Сначала гадали – а с утра смывали грех крещенской водой. О том, когда и как окунаться в прорубь, читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане.

О гаданиях же на Крещение – у нас есть материал материале Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги.

Крещенский Сочельник 2020 – что нельзя делать

У праздника есть как общие запреты, которые распространяются на все церковные праздники (не ругаться, не грешить, в том числе предаваясь разнузданному веселью, не лениться и пр.), так и свои специфические.

К последним относятся требования, связанные с крещенской водой: нельзя набирать ее с дурными мыслями (в унынии или желая кому-то зла). А также поверье, что на праздничный стол не ставят четное количество блюд (все они должны быть постными).

В Сочельник также нельзя переедать: чревоугодие – это также грех.

Крещенский Сочельник – приметы

Многие приметы 18 января обещают хороший урожая:

звездное небо – хлеб уродится;

снегопад – гречка;

метель – меда много будет.

Также есть приметы на погоду: сильные ветры с юга сулят грозовое лето, а полный месяц – сильный разлив водоемов весной.