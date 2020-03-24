24 марта – какой сегодня праздник: День мастера маникюра и Ефимов день

24 марта – праздник Ефимов день – что нельзя делать, приметы на деньги / 1zoom.ru

24 марта 2020 – сегодня праздник здоровый.

Мир проводит Всемирный день борьбы с туберкулезом. Также ООН учредило Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Россия отмечает День штурманской службы (по-простому – День авиаштурмана).

И, конечно, не стоит забывать про День мастера маникюра 24 марта. Это не официальный выходной, но праздник популярный и приятный. Детальнее читайте в нашем материале 24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления.

По народному календарю, 24 марта – Ефимов день.

24 марта – праздник церковный

Православные 24 марта почитают архиепископа Евфимия II. Он прославился своей добродетельной жизнью.

Идет Великий пост 2020.

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24 марта – приметы

Есть такие приметы 24 марта на погоду:

ночью иней лег – к теплой погоде днем;

теплая погода в конце марта – к теплому лету;

мыши на полях – к неурожаю.

24 марта – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеЧем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 годуСчитается, что с Ефимова дня в березах начинается движение сока.

Еще одна примета дня – что именно в Ефимов день можно услышать первую кукушку. Тут главное не растеряться и вовремя позвенеть деньгами в кармане, сказав: "Чтоб деньги водились". Тогда, по примете, весь год карман полон будет. Поэтому многие люди с пустыми карманами в это время из дому и не выходят.

Уже можно приступать к работам в саду.

Это удачный день для гаданий. А сны, что приснились в ночь с 23 на 24 марта, вещие – они исполняются через двенадцать дней.

По народным поверьям, 24 марта нельзя:

выходить из дома без денег;

завидовать;

проводить хирургические вмешательства – любые операции лучше перенести.

24 марта – именины

День ангела справляют Василий, Георгий, Ефим и Иван.

24 марта – кто родился

24 марта родились такие знаменитости: