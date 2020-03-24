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24 марта – какой сегодня праздник: День мастера маникюра и Ефимов день

24 марта 2020, 00:19

Приметы Ефимова дня связаны с деньгами и материальным благополучием.

24 марта – праздник Ефимов день – что нельзя делать, приметы на деньги
24 марта – праздник Ефимов день – что нельзя делать, приметы на деньги / 1zoom.ru

24 марта 2020 – сегодня праздник здоровый.

Мир проводит Всемирный день борьбы с туберкулезом. Также ООН учредило Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Россия отмечает День штурманской службы (по-простому – День авиаштурмана).

И, конечно, не стоит забывать про День мастера маникюра 24 марта. Это не официальный выходной, но праздник популярный и приятный. Детальнее читайте в нашем материале 24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления.

По народному календарю, 24 марта – Ефимов день.

24 марта – праздник церковный

Православные 24 марта почитают архиепископа Евфимия II. Он прославился своей добродетельной жизнью.

Идет Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

24 марта – приметы

Есть такие приметы 24 марта на погоду:

  • ночью иней лег – к теплой погоде днем;
  • теплая погода в конце марта – к теплому лету;
  • мыши на полях – к неурожаю.

24 марта – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеЧем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 годуСчитается, что с Ефимова дня в березах начинается движение сока.

Еще одна примета дня – что именно в Ефимов день можно услышать первую кукушку. Тут главное не растеряться и вовремя позвенеть деньгами в кармане, сказав: "Чтоб деньги водились". Тогда, по примете, весь год карман полон будет. Поэтому многие люди с пустыми карманами в это время из дому и не выходят.

Уже можно приступать к работам в саду.

Это удачный день для гаданий. А сны, что приснились в ночь с 23 на 24 марта, вещие – они исполняются через двенадцать дней.

По народным поверьям, 24 марта нельзя:

  • выходить из дома без денег;
  • завидовать;
  • проводить хирургические вмешательства – любые операции лучше перенести.

24 марта – именины

День ангела справляют Василий, Георгий, Ефим и Иван.

24 марта – кто родился

24 марта родились такие знаменитости:

  • 1494 — немецкий ученый Георгий Агрикола (считается одним из отцов минералогии).
  • 1900 — украинский певец, лирический тенор, обладатель необычного тембра и высокой вокальной техники Иван Козловский.
  • 1906 — украинская певица и актриса Клавдия Шульженко.
  • 1955 — украинский композитор, лидер группы Ватра Игорь Билозир.
  • 1963 — украинский футболист, полузащитник, Олимпийский чемпион 1988, сейчас украинский футбольный тренер Вадим Тищенко (Днепр, Кривбасс-2).
  • 1977 — американская киноактриса Джессика Честейн (Дерево жизни, Интерстеллар, Жена смотрителя зоопарка, Люди Икс: Темный Феникс и др.).
  • 1979 — украинская певица, участница Евровидения-2012 Гайтана.
  • 1979 — украинский музыкант, автор песен, лидер группы ТИК Виктор Бронюк.
  • 1982 — украинский шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Ukraine Александр Педан.

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Сейчас вы просматриваете новость «24 марта – какой сегодня праздник: День мастера маникюра и Ефимов день». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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