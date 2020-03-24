24 марта – какой сегодня праздник: День мастера маникюра и Ефимов день

Приметы Ефимова дня связаны с деньгами и материальным благополучием.
24 марта 2020 – сегодня праздник здоровый.
Мир проводит Всемирный день борьбы с туберкулезом. Также ООН учредило Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.
Россия отмечает День штурманской службы (по-простому – День авиаштурмана).
И, конечно, не стоит забывать про День мастера маникюра 24 марта. Это не официальный выходной, но праздник популярный и приятный. Детальнее читайте в нашем материале 24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления.
По народному календарю, 24 марта – Ефимов день.
24 марта – праздник церковный
Православные 24 марта почитают архиепископа Евфимия II. Он прославился своей добродетельной жизнью.
Идет Великий пост 2020.
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24 марта – приметы
Есть такие приметы 24 марта на погоду:
- ночью иней лег – к теплой погоде днем;
- теплая погода в конце марта – к теплому лету;
- мыши на полях – к неурожаю.
24 марта – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеЧем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 годуСчитается, что с Ефимова дня в березах начинается движение сока.
Еще одна примета дня – что именно в Ефимов день можно услышать первую кукушку. Тут главное не растеряться и вовремя позвенеть деньгами в кармане, сказав: "Чтоб деньги водились". Тогда, по примете, весь год карман полон будет. Поэтому многие люди с пустыми карманами в это время из дому и не выходят.
Уже можно приступать к работам в саду.
Это удачный день для гаданий. А сны, что приснились в ночь с 23 на 24 марта, вещие – они исполняются через двенадцать дней.
По народным поверьям, 24 марта нельзя:
- выходить из дома без денег;
- завидовать;
- проводить хирургические вмешательства – любые операции лучше перенести.
24 марта – именины
День ангела справляют Василий, Георгий, Ефим и Иван.
24 марта – кто родился
24 марта родились такие знаменитости:
- 1494 — немецкий ученый Георгий Агрикола (считается одним из отцов минералогии).
- 1900 — украинский певец, лирический тенор, обладатель необычного тембра и высокой вокальной техники Иван Козловский.
- 1906 — украинская певица и актриса Клавдия Шульженко.
- 1955 — украинский композитор, лидер группы Ватра Игорь Билозир.
- 1963 — украинский футболист, полузащитник, Олимпийский чемпион 1988, сейчас украинский футбольный тренер Вадим Тищенко (Днепр, Кривбасс-2).
- 1977 — американская киноактриса Джессика Честейн (Дерево жизни, Интерстеллар, Жена смотрителя зоопарка, Люди Икс: Темный Феникс и др.).
- 1979 — украинская певица, участница Евровидения-2012 Гайтана.
- 1979 — украинский музыкант, автор песен, лидер группы ТИК Виктор Бронюк.
- 1982 — украинский шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Ukraine Александр Педан.