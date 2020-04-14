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Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято

14 апреля 2020, 06:17

Найчудовіші привітання з Чистим четвергом, що не можна робити в Чистий четвер, традиції та прикмети дня – у матеріалі Главреда.

Чистий четвер 2020 - що не можна робити, традиції, вітання з Чистим четвергом
Чистий четвер 2020 - що не можна робити, традиції, вітання з Чистим четвергом / Колаж Главреда

Чистий четвер у 2020 році випав на 16 квітня. День ще називають Страсний четвер – адже це один з днів Страсного тижня.

Добрі традиції, вірні прикмети та повір'я на Чистий четвер – що не можна робити, а що треба робити цього дня – дізнався Главред. Ми також підібрали найкращі привітання з Чистим четвергом – картинки та побажання в прозі і віршах.

Чистий четвер 2020 – традиції та звичаї

Чистий четвер – таку назву свято отримало, адже саме цього дня Христос омив ноги своїм учням на Таємній вечері. Він також встановив Таїнство Євхаристії.

Звідси пішла й головна традиція Чистого четверга – навести лад у будинку цього дня, ретельно все вимити, випрати й самому покупатися ще до сходу сонця. При цьому очищення має бути не лише фізичне, але й духовне: треба молитися, відказуватися від дурних звичок та ні в якому разі не грішити навіть подумки.

Вважається, що вода у Чистий четвер має цілющі властивості та здатна змивати гріхи з людини. А якщо покласти у воду щось срібне – то ще й краси собі додати можна. Якщо монети – то грошей у життя навернути.

Хоча б ківш води, у якій купалася людини, слід вилити на дорогу зі словами: "Господи, Ісусе Христе! Перехресна дорого! Дай, Боже, здоров'я в ручки, в ніжки і в живіт трішки" – щоб гріхи не повернулися, а замість того здоров’я прибавилося.

У Чистий четвер треба:

  • прибирати – вважається, що при цьому можна знайти загублені речі та навіть привернути судженого (якщо у кожній кімнаті залишити місце для речей майбутнього коханого);
  • принести з літургії "страсну" свічку так, щоб вона не згасла – щоб її вогнем очистити домівку від усього злого;
  • зробити четвергову сіль – вона вважається оберегом та, за повір’ям, лікує шлункові захворювання;
  • пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2020.

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Чистий четвер 2020 – що не можна робити у Страсний четвер

У Чистий четвер не можна:

  • їсти скоромну їжу – ще триває піст;
  • виливати брудну воду після прибирання у межах двору;
  • залишати невимитим посуд або невипраною білизну;
  • віддавати з дому щось цінне та позичати гроші – до власних злиднів.

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Прикмети на Чистий четвер

Який Чистий четвер – таким самим буде і Вознесіння (у 2020 році – 28 травня).

Дощ на Чистий четвер – на дощову весну.

Привітання з Чистим четвергом в прозі, віршах, смс

Хай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, хай покинуть твій будинок всі біди і негаразди – натомість в душі залишиться світле щастя і радість!

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***

Вітаємо зі святом чистим,

Четвер Чистий прийшов уже!

На порозі весна квітне,

Хай і в хаті зацвіте.

***

З Чистим четвергом! Хай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

***

Все блищить від чистоти,

То Чистий Четвер завітав в нашу хату!

Вітаємо вас від всієї душі,

Хай буде радості, щастя багато!

***

У Чистий четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Хай підуть геть з будинку печалі, нехай з серця геть вирветься смуток, нехай в твоєму житті не буде більше місця для плям з образ і поганих слів! Хай цей день подарує добру надію і удачу.

***

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

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