Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято

Найчудовіші привітання з Чистим четвергом, що не можна робити в Чистий четвер, традиції та прикмети дня – у матеріалі Главреда.
Чистий четвер у 2020 році випав на 16 квітня. День ще називають Страсний четвер – адже це один з днів Страсного тижня.
Добрі традиції, вірні прикмети та повір'я на Чистий четвер – що не можна робити, а що треба робити цього дня – дізнався Главред. Ми також підібрали найкращі привітання з Чистим четвергом – картинки та побажання в прозі і віршах.
Чистий четвер 2020 – традиції та звичаї
Чистий четвер – таку назву свято отримало, адже саме цього дня Христос омив ноги своїм учням на Таємній вечері. Він також встановив Таїнство Євхаристії.
Звідси пішла й головна традиція Чистого четверга – навести лад у будинку цього дня, ретельно все вимити, випрати й самому покупатися ще до сходу сонця. При цьому очищення має бути не лише фізичне, але й духовне: треба молитися, відказуватися від дурних звичок та ні в якому разі не грішити навіть подумки.
Вважається, що вода у Чистий четвер має цілющі властивості та здатна змивати гріхи з людини. А якщо покласти у воду щось срібне – то ще й краси собі додати можна. Якщо монети – то грошей у життя навернути.
Хоча б ківш води, у якій купалася людини, слід вилити на дорогу зі словами: "Господи, Ісусе Христе! Перехресна дорого! Дай, Боже, здоров'я в ручки, в ніжки і в живіт трішки" – щоб гріхи не повернулися, а замість того здоров’я прибавилося.
У Чистий четвер треба:
- прибирати – вважається, що при цьому можна знайти загублені речі та навіть привернути судженого (якщо у кожній кімнаті залишити місце для речей майбутнього коханого);
- принести з літургії "страсну" свічку так, щоб вона не згасла – щоб її вогнем очистити домівку від усього злого;
- зробити четвергову сіль – вона вважається оберегом та, за повір’ям, лікує шлункові захворювання;
- пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2020.
Читайте такжеЧетверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна
Чистий четвер 2020 – що не можна робити у Страсний четвер
У Чистий четвер не можна:
- їсти скоромну їжу – ще триває піст;
- виливати брудну воду після прибирання у межах двору;
- залишати невимитим посуд або невипраною білизну;
- віддавати з дому щось цінне та позичати гроші – до власних злиднів.
Читайте такжеЯк готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт
Прикмети на Чистий четвер
Який Чистий четвер – таким самим буде і Вознесіння (у 2020 році – 28 травня).
Дощ на Чистий четвер – на дощову весну.
Привітання з Чистим четвергом в прозі, віршах, смс
Хай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, хай покинуть твій будинок всі біди і негаразди – натомість в душі залишиться світле щастя і радість!
***
Вітаємо зі святом чистим,
Четвер Чистий прийшов уже!
На порозі весна квітне,
Хай і в хаті зацвіте.
***
З Чистим четвергом! Хай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!
***
Все блищить від чистоти,
То Чистий Четвер завітав в нашу хату!
Вітаємо вас від всієї душі,
Хай буде радості, щастя багато!
***
У Чистий четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Хай підуть геть з будинку печалі, нехай з серця геть вирветься смуток, нехай в твоєму житті не буде більше місця для плям з образ і поганих слів! Хай цей день подарує добру надію і удачу.
***
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!