Страсна п'ятниця 2020 – що не можна робити, що їсти й як привітати

Страсна п’ятниця 2020 – що можна робити і що не можна, привітання / Колаж Главреду

Страсна п’ятниця у 2020 році випала на 17 квітня.

Що треба робити у Страсну п’ятницю, традиції і заборони дня, а також вітання на сумне, але таке важливе свято Страсна п’ятниця – в матеріалі Главреда.

Раніше ми вже писали про найчудовіші привітання з Чистим четвергом, що не можна робити в Чистий четвер, традиції та прикмети дня – у матеріалі Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято.

Страсна п'ятниця – що можна їсти

Страсна п’ятниця – це найсуворіший день Великого посту. Віряни намагаються взагалі нічого не їсти протягом дня до винесення плащаниці в церквах, що відбувається о третій годині дня. Якщо й приймати їжу – то лише хліб та воду.

Проте, за повір’ям, якщо протриматися увесь день без води – то потім весь рік плакати не доведеться.

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Страсна п’ятниця – що не можна робити

У Страсну п’ятницю забороняються будь-які мирські турботи, особливо:

сільськогосподарські роботи: не можна забивати в землю будь-які залізні предмети – за аналогією з вбиванням цвяхів у Христа;

плювати на землю – інакше цілий рік неприємності цекатимуть;

працювати по дому: прибирання й прання закінчено в Чистий четвер, готувати не торкаючись гострих предметів теж досить складно – ото ж день присвячують молитвам та духовним справам;

робити макіяж, зачіски й таке інше – тобто наряджатися та прикрашатися;

відвідувати розважальні заходи та взагалі веселитися: співати, танцювати, сміятися тощо.

Страсна п'ятниця – що можна робити

Серед усіх робіт виняток роблять для однієї традиції на Великдень.

Багато хто цікавиться, чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю? Так, у багатьох регіонах України саме цього дня печуть паски: за повір’ям, спечені у Страсну п’ятницю паски та хліб є особливо корисними та залишаться свіжими надовго.

Важливо пам’ятати, що перед тим, як приступати до приготування великодніх страв – слід прочитати Отче наш і попросити у Бога благословення на таку роботу.

Єдиний обряд та замовляння, що можна роботи у Страсну п’ятницю – це чистити домівку страсним вогнем. Після п’ятничної служби з храму приносять 12 свічок, з якими молились у церкві. Вдома їх запалюють і не гасять, поки ті самі не догорять. Зі свічками ходять по оселі – й якщо десь свічка починає тріщати, те місце обводять свічкою проти годинникової стрілки кілька разів, і після кожного кола перехрещують.

Страсна п’ятниця – молитва

Ісусе Христе, Агнцю Божий! Ти помер за всіх грішників і за мене. Я прийшов нині до Твого святого хреста, щоб в покорі і послусі засвідчити, що Ти взяв на Себе всі мої провини і поніс за них кару, що Твоїми ранами мене вздоровлено, зцілено і врятовано від загибелі.

Спасителю мій, заради мене Ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, Твій бік прокололи за мої провини!

За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого хреста і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння.

Агнцю Божий, Ти приніс Себе в жертву за мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас осердям прощення, надії і втіхи.

Тому разом з Твоїми апостолами і усіма святими я визнаю: "Я живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив і віддав за Мене самого Себе в жертву на хресті, щоби віруючи в Нього, я не загинув, але мав життя вічне".

Страсна п’ятниця – прикмети

♦ Якщо небо в ніч на п’ятницю зоряне й ясне – до гарного врожаю зернових культур.

♦ Якщо весь день дощить і небо хмарне – багато бур’яну буде.

Страсна п'ятниця – картинки та привітання

Багато хто дивується, чи можна взагалі вітати зі Страсною п’ятницею – адже це найсумніший день християнського року? Так – але це водночас і день спасіння всього людства. Адже своєю смертю Христос урятував кожного з нас, очистивши та зціливши наші душі. Саме з цим і вітають цього дня.

Адже кожне привітання з Страсною п’ятницею – це нагадуванню християнам про жертву Спасителя та необхідність жити краще, бути чистішим й навіть у найскрутнішу мить вірити у Божу милість.

Щиро і від усього серця поспішаю привітати зі Страсною п'ятницею! Бажаю перш за все покаяння, прощення та миру. Нехай у вашому домі завжди панують затишок, спокій і гармонія! А ваші діти ростуть здоровими та веселими!

***

Зі Страсною п'ятницею тебе поздоровляю

І Божій милості щиро побажаю!

Будь мудрий і завжди душею будь чист

Нехай вона буде, немов білий лист!

Нехай святим щастям осяється дім,

Нехай Небо буде орієнтиром твоїм!

Страсна п’ятниця / Колаж Главреду

***

У трагічний день Страсної п'ятниці хочу побажати вашій родині доброти й очищення. Живіть із Богом в душі завжди! Каяття вашому дому, подальшої любові й радості! Миру, надій, віри в майбутнє і небесного благословення!

***

П’ятниця страсна – тихо у хатах.

П’ятниця страсна – нікого у полях.

Ніхто не прибирає, городи в однині,

Ніхто паркани не фарбує, всі байдикують на селі.

У місті та ж історія твориться,

Всі без роботи і без діла,

Хто від нудьги спати пішов,

А хтось із друзями, на диво,

На природу час знайшов.

Сьогодні п’ятниця страсна

Всі від роботи відпочивають,

Знамення принесла вона,

Що Ісус з миром спочиває.

Страсна п’ятниця / Колаж Главреду

Страстная пятница