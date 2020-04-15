Страсна п'ятниця 2020 – що не можна робити, що їсти й як привітати

Що не можна робити у Страсну п’ятницю, які молитви читати та які обрати привітання зі Страсною п’ятницею – у матеріалі Главреда.
Страсна п’ятниця у 2020 році випала на 17 квітня.
Що треба робити у Страсну п’ятницю, традиції і заборони дня, а також вітання на сумне, але таке важливе свято Страсна п’ятниця – в матеріалі Главреда.
Раніше ми вже писали про найчудовіші привітання з Чистим четвергом, що не можна робити в Чистий четвер, традиції та прикмети дня – у матеріалі Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято.
Страсна п'ятниця – що можна їсти
Страсна п’ятниця – це найсуворіший день Великого посту. Віряни намагаються взагалі нічого не їсти протягом дня до винесення плащаниці в церквах, що відбувається о третій годині дня. Якщо й приймати їжу – то лише хліб та воду.
Проте, за повір’ям, якщо протриматися увесь день без води – то потім весь рік плакати не доведеться.
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Страсна п’ятниця – що не можна робити
У Страсну п’ятницю забороняються будь-які мирські турботи, особливо:
- сільськогосподарські роботи: не можна забивати в землю будь-які залізні предмети – за аналогією з вбиванням цвяхів у Христа;
- плювати на землю – інакше цілий рік неприємності цекатимуть;
- працювати по дому: прибирання й прання закінчено в Чистий четвер, готувати не торкаючись гострих предметів теж досить складно – ото ж день присвячують молитвам та духовним справам;
- робити макіяж, зачіски й таке інше – тобто наряджатися та прикрашатися;
- відвідувати розважальні заходи та взагалі веселитися: співати, танцювати, сміятися тощо.
Страсна п'ятниця – що можна робити
Серед усіх робіт виняток роблять для однієї традиції на Великдень.
Багато хто цікавиться, чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю? Так, у багатьох регіонах України саме цього дня печуть паски: за повір’ям, спечені у Страсну п’ятницю паски та хліб є особливо корисними та залишаться свіжими надовго.
Важливо пам’ятати, що перед тим, як приступати до приготування великодніх страв – слід прочитати Отче наш і попросити у Бога благословення на таку роботу.
Єдиний обряд та замовляння, що можна роботи у Страсну п’ятницю – це чистити домівку страсним вогнем. Після п’ятничної служби з храму приносять 12 свічок, з якими молились у церкві. Вдома їх запалюють і не гасять, поки ті самі не догорять. Зі свічками ходять по оселі – й якщо десь свічка починає тріщати, те місце обводять свічкою проти годинникової стрілки кілька разів, і після кожного кола перехрещують.
Страсна п’ятниця – молитва
Ісусе Христе, Агнцю Божий! Ти помер за всіх грішників і за мене. Я прийшов нині до Твого святого хреста, щоб в покорі і послусі засвідчити, що Ти взяв на Себе всі мої провини і поніс за них кару, що Твоїми ранами мене вздоровлено, зцілено і врятовано від загибелі.
Спасителю мій, заради мене Ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, Твій бік прокололи за мої провини!
За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого хреста і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння.
Агнцю Божий, Ти приніс Себе в жертву за мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас осердям прощення, надії і втіхи.
Тому разом з Твоїми апостолами і усіма святими я визнаю: "Я живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив і віддав за Мене самого Себе в жертву на хресті, щоби віруючи в Нього, я не загинув, але мав життя вічне".
Страсна п’ятниця – прикмети
♦ Якщо небо в ніч на п’ятницю зоряне й ясне – до гарного врожаю зернових культур.
♦ Якщо весь день дощить і небо хмарне – багато бур’яну буде.
Страсна п'ятниця – картинки та привітання
Багато хто дивується, чи можна взагалі вітати зі Страсною п’ятницею – адже це найсумніший день християнського року? Так – але це водночас і день спасіння всього людства. Адже своєю смертю Христос урятував кожного з нас, очистивши та зціливши наші душі. Саме з цим і вітають цього дня.
Адже кожне привітання з Страсною п’ятницею – це нагадуванню християнам про жертву Спасителя та необхідність жити краще, бути чистішим й навіть у найскрутнішу мить вірити у Божу милість.
Щиро і від усього серця поспішаю привітати зі Страсною п'ятницею! Бажаю перш за все покаяння, прощення та миру. Нехай у вашому домі завжди панують затишок, спокій і гармонія! А ваші діти ростуть здоровими та веселими!
***
Зі Страсною п'ятницею тебе поздоровляю
І Божій милості щиро побажаю!
Будь мудрий і завжди душею будь чист
Нехай вона буде, немов білий лист!
Нехай святим щастям осяється дім,
Нехай Небо буде орієнтиром твоїм!
***
У трагічний день Страсної п'ятниці хочу побажати вашій родині доброти й очищення. Живіть із Богом в душі завжди! Каяття вашому дому, подальшої любові й радості! Миру, надій, віри в майбутнє і небесного благословення!
***
П’ятниця страсна – тихо у хатах.
П’ятниця страсна – нікого у полях.
Ніхто не прибирає, городи в однині,
Ніхто паркани не фарбує, всі байдикують на селі.
У місті та ж історія твориться,
Всі без роботи і без діла,
Хто від нудьги спати пішов,
А хтось із друзями, на диво,
На природу час знайшов.
Сьогодні п’ятниця страсна
Всі від роботи відпочивають,
Знамення принесла вона,
Що Ісус з миром спочиває.