19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику

День пасечника в Украине / http://ua.depositphotos.com/

Ежегодно День пчеловода (День пасечника) в Украине отмечают 19 августа. Свой профессиональный праздник на официальном уровне они отмечают с 1997 года.

Также в этот день православная церковь чтит праздник Преображения Господня. В народе его называют Яблочным Спасом. О том, как празднуют его, читайте в нашем материале: Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику.

В День пчеловода традиционно награждают лучших производителей меда, а также упоминают наиболее выдающихся – Петра Прокоповича и Николая Витвицкого. Также 19 августа проходят ярмарки, на которых представлена продукция пчеловлодства.

День пчеловода: поздравления, картинки, открытки

Поздравляю с Днём пасечника Украины и желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчёлками, самого вкусного мёда и бесчисленных сладких моментов в жизни. Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и весёлым жужжанием, приятным для души и сердца.

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19 августа все пасечники отмечают свой профессиональный праздник. Только Вам и Вашим семьям известно, какой это тяжелый труд — работа с пчелами. Вы изучили досконально биологию пчелы, её повадки и пристрастия. "Рамки", "соты", "вощины", "маточники" — каждый день эти слова крутятся в Вашей голове. Хотелось бы Вам пожелать прекрасного взятка. Пусть пчелы на Вашей пасеке поменьше роятся, а Вы от работы с ними получаете только удовольствие.

День пасечника поздравления

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Желаю вкусного меда, некусючих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед всегда будет целебным — с Днем пасечника!

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Мёд душистый, золотой,

Ароматный, как букетик.

С ним холодною зимой

Сладко вспоминать о лете.

Кто же мёд стране дает

И разводит в ульях пчёл?

Пасечник и пчеловод,

Вот и праздник ваш пришел.

Поздравляем дружно вас

И желаем от души,

Чтобы на медовый спас

Сборы были хороши.

День пасечника открытки и картинки

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Всех пасечников нынче поздравляю,

Ведь в Украине их сегодня торжество!

Благополучия во всем желаю,

На пасеках пускай прекрасно будет все.

Здоровье ваше пусть крепчает,

А жизнь вся сладкой будет, словно мед.

Любовь пусть в душах процветает,

В делах любых пускай везет.

День пасечника в Украине картинки

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Какой прекрасный мед у вас бывает,

Янтарным цветом манит он меня.

С Днем пасечника поздравляю,

Пусть пчелки ваши дальше радуют меня.

Будьте здоровы и счастливы,

Чтоб труд любили свой.

Чтоб ангелы вам подарили,

На сердце радость и покой.

С Днем пасечника поздравления

День пасечника в Украине 2021