19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику

Милые поздравления и прикольные открытки - в подборке Главреда
Ежегодно День пчеловода (День пасечника) в Украине отмечают 19 августа. Свой профессиональный праздник на официальном уровне они отмечают с 1997 года.
Также в этот день православная церковь чтит праздник Преображения Господня. В народе его называют Яблочным Спасом. О том, как празднуют его, читайте в нашем материале: Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику.
В День пчеловода традиционно награждают лучших производителей меда, а также упоминают наиболее выдающихся – Петра Прокоповича и Николая Витвицкого. Также 19 августа проходят ярмарки, на которых представлена продукция пчеловлодства.
День пчеловода: поздравления, картинки, открытки
Поздравляю с Днём пасечника Украины и желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчёлками, самого вкусного мёда и бесчисленных сладких моментов в жизни. Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и весёлым жужжанием, приятным для души и сердца.
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19 августа все пасечники отмечают свой профессиональный праздник. Только Вам и Вашим семьям известно, какой это тяжелый труд — работа с пчелами. Вы изучили досконально биологию пчелы, её повадки и пристрастия. "Рамки", "соты", "вощины", "маточники" — каждый день эти слова крутятся в Вашей голове. Хотелось бы Вам пожелать прекрасного взятка. Пусть пчелы на Вашей пасеке поменьше роятся, а Вы от работы с ними получаете только удовольствие.
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Желаю вкусного меда, некусючих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед всегда будет целебным — с Днем пасечника!
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Мёд душистый, золотой,
Ароматный, как букетик.
С ним холодною зимой
Сладко вспоминать о лете.
Кто же мёд стране дает
И разводит в ульях пчёл?
Пасечник и пчеловод,
Вот и праздник ваш пришел.
Поздравляем дружно вас
И желаем от души,
Чтобы на медовый спас
Сборы были хороши.
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Всех пасечников нынче поздравляю,
Ведь в Украине их сегодня торжество!
Благополучия во всем желаю,
На пасеках пускай прекрасно будет все.
Здоровье ваше пусть крепчает,
А жизнь вся сладкой будет, словно мед.
Любовь пусть в душах процветает,
В делах любых пускай везет.
***
Какой прекрасный мед у вас бывает,
Янтарным цветом манит он меня.
С Днем пасечника поздравляю,
Пусть пчелки ваши дальше радуют меня.
Будьте здоровы и счастливы,
Чтоб труд любили свой.
Чтоб ангелы вам подарили,
На сердце радость и покой.