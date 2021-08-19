УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику

19 августа 2021, 05:26

Милые поздравления и прикольные открытки - в подборке Главреда

День пасечника в Украине
День пасечника в Украине / http://ua.depositphotos.com/

Ежегодно День пчеловода (День пасечника) в Украине отмечают 19 августа. Свой профессиональный праздник на официальном уровне они отмечают с 1997 года.

Также в этот день православная церковь чтит праздник Преображения Господня. В народе его называют Яблочным Спасом. О том, как празднуют его, читайте в нашем материале: Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику.

В День пчеловода традиционно награждают лучших производителей меда, а также упоминают наиболее выдающихся – Петра Прокоповича и Николая Витвицкого. Также 19 августа проходят ярмарки, на которых представлена продукция пчеловлодства.

День пчеловода: поздравления, картинки, открытки

Поздравляю с Днём пасечника Украины и желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчёлками, самого вкусного мёда и бесчисленных сладких моментов в жизни. Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и весёлым жужжанием, приятным для души и сердца.

Реклама

***

19 августа все пасечники отмечают свой профессиональный праздник. Только Вам и Вашим семьям известно, какой это тяжелый труд — работа с пчелами. Вы изучили досконально биологию пчелы, её повадки и пристрастия. "Рамки", "соты", "вощины", "маточники" — каждый день эти слова крутятся в Вашей голове. Хотелось бы Вам пожелать прекрасного взятка. Пусть пчелы на Вашей пасеке поменьше роятся, а Вы от работы с ними получаете только удовольствие.

День пасечника в Украине: поздравления, открытки и картинки
День пасечника поздравления

***

Желаю вкусного меда, некусючих пчел, любви к жизни и много веселья, любящих детей и благодарных внуков, пусть мед всегда будет целебным — с Днем пасечника!

***

Мёд душистый, золотой,

Ароматный, как букетик.

С ним холодною зимой

Сладко вспоминать о лете.

Кто же мёд стране дает

И разводит в ульях пчёл?

Пасечник и пчеловод,

Вот и праздник ваш пришел.

Поздравляем дружно вас

И желаем от души,

Чтобы на медовый спас

Сборы были хороши.

День пасечника в Украине: поздравления, открытки и картинки
День пасечника открытки и картинки

***

Всех пасечников нынче поздравляю,

Ведь в Украине их сегодня торжество!

Благополучия во всем желаю,

На пасеках пускай прекрасно будет все.

Здоровье ваше пусть крепчает,

А жизнь вся сладкой будет, словно мед.

Любовь пусть в душах процветает,

В делах любых пускай везет.

День пасечника в Украине: поздравления, открытки и картинки
День пасечника в Украине картинки

***

Какой прекрасный мед у вас бывает,

Янтарным цветом манит он меня.

С Днем пасечника поздравляю,

Пусть пчелки ваши дальше радуют меня.

Будьте здоровы и счастливы,

Чтоб труд любили свой.

Чтоб ангелы вам подарили,

На сердце радость и покой.

День пасечника в Украине: поздравления, открытки и картинки
С Днем пасечника поздравления
День пасечника в Украине: поздравления, открытки и картинки
День пасечника в Украине 2021
День пасечника в Украине: поздравления, открытки и картинки
День пасечника поздравления и картинки

viber
праздник
Сейчас вы просматриваете новость «19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На Украину налетит резкое похолодание до +15На Украину налетит резкое похолодание до +15 Какие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровьеКакие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье "Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозкамиСиноптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озераВ моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера

Последние новости

05:28

Шантаж Европы и провокация дефицита газа: назван сценарий Газпрома по Северному потоку-2

05:27

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

05:26

19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику

04:59

Кардиолог рассказал, может ли быть полезным для здоровья лишний вес

04:01

Можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных - ответ ученых Видео

Реклама
03:52

К Земле летит опасный большой астероид: ученые NASA оценили риски для планеты

03:48

Преображение Господне 2021: сердечные поздравления, картинки и открытки

02:40

Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику

02:20

"Ведьма или русалка": Надя Дорофеева едва удержала грудь в слишком откровенном бикини

01:46

Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

01:34

Ученые нашли свойство авокадо, которое поможет при лечении опасной болезни

00:44

Встреча Зеленского и Меркель: Климкин заявил о новых угрозах для Украины Видео

00:37

Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 Видео

00:30

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, плохое известие или ревность

18 августа, среда
23:57

В Житомире неизвестные жестоко избили главного редактора газеты

23:22

"В одной рубашке и без денег": президент Афганистана рассказал о бегстве из страны Видео

22:56

Медреформе быть: Зеленский подписал указ о системе здравоохранения Видео

22:45

Возложение цветов и вручение ордена: детали визита Меркель в Украину

22:18

В США от урагана пострадало авто известного продюсера и шоумена

22:15

В Киеве появятся "прививочные" автобусы: стали известны маршруты и график работы Видео

Реклама
21:49

Печальная статистика: в Украине стремительно уменьшается количество населения Видео

21:38

Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины по футболу Видео

21:25

Польские копы связали ремнем украинца: тот посинел и умер Видео

20:54

Мальчик, который потерялся в Карпатах, рассказал о своих странствиях Видео

20:17

В Киеве во время репетиции военного парада из толпы выбежал вооруженный мужчина Видео

20:13

Павлов мог совершить суицид из-за схем с тендерной документацией - СМИ Видео

20:06

Испытание поражением: Запад станет иным после Афганистана мнение

19:53

Звезда Playboy актриса Алисса Милано попала в ДТП в США

19:51

В Донецкой области мужчина поджег сожительницу и пытался сжечь и полицию

19:51

Дефицит газа в Европе бьет рекорды: Газпром рубит поставки газа через Украину, а хранилища опустели

19:30

В Ивано-Франковской области вспыхнул пожар на ТЭС: все подробности

19:27

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан высказалась об участии в Танцях з зірками Видео

18:57

Киев впервые попал в первую сотню престижного мирового рейтинга

18:31

Выяснилось, куда сбежал президент Афганистана

18:18

Киев готовится к военному параду ко Дню независимости: в столице массовые пробки Видео

18:09

"Люди в большом мире, не молчите": жизнь женщин в захваченном талибами Афганистане стала ужасом Видео

17:13

Пожары в Греции: украинские пожарные спасли два населенных пункта

17:11

Зиброва не взяли на концерт ко Дню Независимости и раздали его песни другим артистам

17:10

В Киеве среди бела дня застрелили мужчину

17:00

Украинскую экономику ждет падение после того, как снизятся цены на сырьевые товары – эксперт

Реклама
16:57

"На коленях и смотрят в сторону РФ": в Черновцах скандал из-за обидной для украинцев выставки

16:36

Johnson&Johnson официально в Украине: КМУ зарегистрировал еще одну вакцину против коронавируса Видео

16:28

"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео Видео

16:19

Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов Видео

16:08

Меркель обсудит с Путиным войну на Донбассе перед встречей с Зеленским в Киеве Видео

16:00

Вокалист Фиолет Сергей Мартынюк разводится с женой Лорой

15:43

В Кабмине установили порядок выплаты "минималки": что изменится для украинцев

15:36

В Украине изменились правила въезда для иностранцев Видео

15:04

Полчища комаров перебрались на Закарпатье: спреи бессильны

15:02

Избитый танцор Дорофеевой показал первое фото из больницы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять