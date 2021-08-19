Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику

Яболчный Спас / https://ua.depositphotos.com/

Яблочный Спас – народное название праздника Преображения Господня. Православная церковь отмечает его 19 августа. Этот двунадесятый праздник считается по важности третьим, после Рождества и Пасхи.

Подробнее об истории праздника и о том, что можно святить в церкви, читайте в нашем материале: Преображение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника.

Яблочный Спас: что можно делать

Средина августа пора сбора яблок. Поэтому плоды первого урожая несли в церковь для освящения. Также в этот день хозяйки удивляли домашних, подавая на стол блюда из яблок: пироги, блины, компоты, у каждой свой неповторимый рецепт.

На Яблочный Спас обязательно нужно было разделить "яблочную" трапезу с родными или друзьями, а также оставлять яблоки на могилах умерших и раздавать ими милостыню. На первый кусочек освященного яблока загадывали желание.

Обряды и поверья на Яблочный Спас

Наши предки внимательно присматривались к знакам, которые судьба посылает в день 19 августа. Согласно поверьям, если на праздник:

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встретить первым в храме старика – родители проживут долгую жизнь;

встретить женщину с непокрытой головой – девушкам предвещало скорое замужество;

на руку два раза села муха – удача будет преследовать весь последующий год;

угостить нищего яблоками – к щедрому урожаю.

Также предки верили, что сильная энергетика этого дня способствует исполнению желаний. Незамужние девушки с этот день гадали на неосвященных яблоках на суженого и делали заговоры на любовь. Также женщины умывались яблочным соком, приговаривая "смываю старость, получаю младость". Считалось, что это поможет продлить молодость.

Обрядами и заговорами в этот день очищали дом от нечистой силы, снимали порчу и привлекали в дом богатство.

Яблочный Спас: картинки, поздравления, открытки

Светлый, прекрасный праздник сегодня —

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нём!

Яблочный Спас поздравления

***

В Яблочный Спас пожелаю добра,

Радости в сердце сегодня, всегда,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми Вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло Вам, легко, хорошо.

***

Светлый праздник наступил,

Спасом яблочным зовется,

Пусть Господь дарует сил

И надежд тем, кто сдается.

Пусть ваш дом согреет свет,

Благодать с небес сольется,

И на много-много лет

Жизнь счастливой остается.

Поздравления с Яблочным Спасом

***

Постучался к нам Яблочный Спас,

Чтобы счастья всем принести,

Я желаю, чтобы всех вас

Ждал огромный успех впереди!

Пусть Господь будет рядышком с вами

И от всяческих бед бережет,

Помогает благими делами

И здоровья вам много пошлет!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и от души хочу пожелать, чтобы ни один червячок зависти не смог поразить яблоко твоего счастья. Желаю здравия и терпимости, надежды и любви, радости и блаженства, мира и воодушевления.

Яблочный Спас картинки

***

Поздравляем всех с Яблочным Спасом. Пожелаем мирного сбора урожая, добрых, радостных дней, светлых надежд. Пусть исполняются самые заветные желания, дарит радость последние дни уходящего сезона. Жизнерадостности, энергии, здоровья. Пусть оберегает вас всемогущая сила веры.

***

Поздравляю с праздником Яблочного Спаса, по церковному Преображения Господня! В этот день принято святить в церкви яблоки и щедро угощать ими окружающих. Старайтесь преобразиться внутренне, как преобразился лик Христа, который увидели в этот день апостолы. Счастья, здоровья, щедрых дел!

Яблочный Спас открытки

***

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.

С Яблочным Спасом поздравления

Яблочный Спас картинки и открытки