Церковный календарь на июнь 2025: даты всех праздников

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в июне
- Даты больших праздников в июне
Июнь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в июне 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в июне
8 июня — Пресвятой Троицы; Перенесение мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя;
29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;
Новый церковный календарь на июнь 2025
1 июня — святого мученика Юстина Философа и других;
2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;
3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;
4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;
5 июня — святого священномученика Доротея, епископа Тирского;
6 июня — святых преподобных Висариона и Иллариона;
7 июня — святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;
8 июня — Пресвятой Троицы; Перенесение мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
11 июня — святых апостолов Вартоломея и Варнавы;
12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;
13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
14 июня — святого пророка Елисея;
15 июня — святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;
16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;
17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;
18 июня — святого мученика Леонтия;
19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
20 июня — святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;
21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
23 июня —святой мученицы Агриппины;
24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя;
25 июня — святой преподобной мученицы Февронии;
26 июня — святого преподобного Давида Солунского;
27 июня — блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; преподобного Самсона врача;
28 июня — перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна;
29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;
30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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