Церковный календарь на июнь 2025: даты всех праздников

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на июнь 2025.

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Церковный календарь на июнь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Даты всех праздников в июне

Даты больших праздников в июне

Июнь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в июне 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

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Большие праздники в июне

8 июня — Пресвятой Троицы; Перенесение мощей святого великомученика Теодора Стратилата;

24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя;

29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;

Новый церковный календарь на июнь 2025

1 июня — святого мученика Юстина Философа и других;

2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;

3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним;

4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;

5 июня — святого священномученика Доротея, епископа Тирского;

6 июня — святых преподобных Висариона и Иллариона;

7 июня — святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;

8 июня — Пресвятой Троицы; Перенесение мощей святого великомученика Теодора Стратилата;

9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

10 июня — святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;

11 июня — святых апостолов Вартоломея и Варнавы;

12 июня — святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского;

13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;

14 июня — святого пророка Елисея;

15 июня — святого пророка Амоса; святого преподобного Иеронима Стридонского;

16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора; святого Тихона епископа;

17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила; преподобного Ипатия;

18 июня — святого мученика Леонтия;

19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;

20 июня — святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;

21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;

22 июня — святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

23 июня —святой мученицы Агриппины;

24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя;

25 июня — святой преподобной мученицы Февронии;

26 июня — святого преподобного Давида Солунского;

27 июня — блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); блаженного священномученика Емельяна (Ковча) и других; преподобного Самсона врача;

28 июня — перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна;

29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;

30 июня — Всех святых; Собор 12 апостолов.

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