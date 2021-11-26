Ханука 2021: когда отмечают, традиции и запреты дня, поздравления с праздником

Ханука 2021 / ua.depositphotos.com/

Ханука, или Праздник света в 2021 году начинается с воскресенья 28 ноября и продлится до понедельника 6 декабря.

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Ханука у иудеев считается праздником света или огня. В этом году она начинается в вечер воскресенья 28 ноября и продлится 8 дней до понедельника 6 декабря. Примечательно то, что дата наступления Хануки меняется только в григорианском календаре. В лунном календаре евреев она всегда выпадает на 25-е число кислева месяца.

Ханука 2021 –традиции

Главным атрибутом Праздника света являются свечи. Все восемь дней праздника нужно зажигать свечи от специального светильника – шамаша и ставить их в подсвечник – ханукию. Свечи нужно зажигать по одной в день, наполняя подсвечник слева направо. В ритуале зажжения ханукальных свечей принимают участие глава семейства и мальчики старше девяти лет. Первая свеча праздника зажигается с появлением звезды на небе. Подсвечник ставят на подоконник.

Этот праздник проходит у евреев весело. Они собираются большими компаниями и ходят друг другу в гости. Детям дарят деньги и рассказывают о традициях и истории праздника. В эти дни частые угощения на столах сладкие пончики с сахарной пудрой, картофельные оладьи латкес, фрукты и жареный хлеб с чесноком.

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Что нельзя делать в праздник Хануки

Праздник света предполагает несколько запретов, которых нужно неукоснительно придерживаться, чтобы не навлечь на себя несчастья.

В дни Хануки нельзя придерживаться поста.

Запрещено использовать свет ханукальных свечей для своих потребностей – для работы или чтения.

Женщинам категорически запрещено работать во время горения свечей. Таким образом они выражают признательность Всевышнему.

Ханука 2021 – поздравления к празднику

От всего сердца желаю, чтобы всё горе ушло прочь, сгорело в огнях свечей! Желаю мира и спокойствия на душе, счастливых и солнечных дней, самых родных людей всегда иметь рядом! Пусть чудеса случаются с вами регулярно!

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Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы день ото дня горели ярче свечи твоей надежды, желаю, чтобы тропа жизни была устелена счастьем и благополучием. Пусть сердце будет согрето любовью, а дом — семейным уютом и теплом.

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Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы в тот день обновилась душа, и ещё крепче стало счастье, чтобы яркий свет зажжённых свечей подарил надежду и крепкую веру, чтобы дом освятился и наполнился здравием и благополучием. Желаю вкусной суфгании на столе, понимания и доброты в душе, любви и отзывчивости в сердце.