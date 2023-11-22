Какой праздник сегодня 22 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 22 ноября.
Что произошло 22 ноября в истории - Украина и мир
2004 - начало "Оранжевой" революции.
2005 - указом Президента Виктора Ющенко в Украине 22 ноября провозглашено Днем Свободы.
2010 - начало бессрочной акции протеста на Майдане Независимости в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Азарова, которые поддерживали акциями по всей Украине.
Какой праздник 22 ноября в мире
- 22 ноября - Международный день сына
Какой сегодня церковный праздник 22 ноября
21 ноября в церковном календаре отмечается день апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского. Святой апостол Филимон и его жена Апфия жили в городе Колосс во Фригии.
После принятия крещения от святого апостола Павла, они превратили свой дом в дом молитвы, где собирались все верующие во Христа колосины и совершались богослужения, и посвятили себя служению больным и обездоленным. Апостол Филимон был поставлен епископом города Газы и проповедовал Слово Божье по всей Фригии. Апостол Павел не оставил его без своего руководства. К нему направил первоверховный апостол свое исполненное любви послание, в котором посылает благословение.
Во время гонения Нерона святые Филимон и Апфия, а также святой апостол Архип, живший в Колоссах, приняли мученическую смерть. Во время языческого праздника разъяренная толпа ворвалась в христианский храм, когда там совершалось богослужение. Все со страхом разбежались, остались только святые Филимон, Архип и Апфия. Их схватили и повели к градоначальнику. Святого Архипа разъяренная толпа избила и порезала ножами, по дороге на суд он умер. Святые Филимон и Апфия, по приказу правителя, были побиты камнями.
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