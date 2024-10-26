Какой сегодня праздник 26 октября 2024: почему нельзя в этот день убирать

Какой церковный праздник в Украине отмечают 26 октября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых.
Какой сегодня праздник
26 октября отмечают следующие праздники:
- День перемен к лучшему
- Международный день предотвращения ожогов
- День интерсекс-людей
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 26 октября в Украине отмечают день святого великомученика Димитрия Мироточца.
Димитрий Мироточец также известен как Солунский. Он был военным лидером и святым, который жил в 9-10 веках. Он родился в Солуни и был известен своей храбростью, верой и милосердием. Димитрий был великомучеником, что означает, что он умер за веру. Одним из самых известных подвигов от святого Димитрия является то, что он исцелял слепых и больных, а также освобождал пленных. Он также известен как покровитель военных, и его изображения часто встречаются в армейских капелланах.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 26 октября
26 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
Что нельзя делать 26 октября
- Считается, что в этот день категорически нельзя употреблять нецензурные слова и провоцировать ссоры и скандалы.
- В народе существует примета, что не стоит в этот день убирать в доме, заметать, мыть пол, ведь существует риск "вымести" все хорошее.
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