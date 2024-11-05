Какой сегодня праздник 5 ноября 2024: почему нельзя поднимать деньги с земли

Какой церковный праздник в Украине отмечают 5 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Галактиона и Эпистимы.
Какой сегодня праздник
5 ноября отмечают такие праздники:
- Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
- Всемирный день клоуна
- День выборов в США
- Всемирный день ромского языка
- Международный день опекунов
- Национальный день рыжих
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 5 ноября в Украине отмечают день святых мучеников Галактиона и Эпистимы.
Известно из преданий, что Галактион вырос в богатой христианской вере, хотя родители были язычниками. Его родители долгое время не имели детей, поэтому после многих молитв к богам решили принять христианство. Впоследствии мать узнала, что беременна, а после этого они крестились.
Когда Галактион достиг совершеннолетия, родители решили женить его на девушке по имени Эпистима, которая также была язычницей. Впоследствии, под влиянием Галактиона, она тоже приняла христианство и стала верной последовательницей Христа. Супруги решили посвятить себя Богу и жили как брат и сестра.
Во время гонений на христиан Галактиона схватили и подвергли жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Узнав об этом, Эпистима добровольно пришла, чтобы разделить его судьбу, и тоже была арестована. Обоих мучили, а затем казнили, обезглавив.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 5 ноября
5 ноября свои именины отмечают владельцы таких имен как Гавриил, Григорий, Тимофей.
Что нельзя делать 5 ноября
- Считается, что 5 ноября не стоит ничего покупать, ведь приобретенная вещь прослужит недолго.
- В народе существует примета, что запрещено поднимать деньги с земли, иначе можете навлечь на себя долгое одиночество.
- Также не стоит в этот день употреблять алкогольные напитки, чтобы не иметь проблемы со здоровьем.
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