Когда день кадровика 2022 в Украине: дата, как будем отмечать

Почему у этого праздника две даты - разобрался Главред.
День кадрового работника в 2022 году в Украине будут отмечать два раза. И хоть этот праздник пока не имеет официального статуса, работники кадровой службы будут рады услышать поздравления с Днем кадровика в прозе и стихах.
О том, какие государственные и профессиональные праздники украинцы будут отмечать в следующем году, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
День кадровика в Украине 2022: история праздника
На государственном уровне профессиональный праздник День кадровика в Украине не отмечается. К тому же он имеет две даты 27 апреля и каждое первое воскресение октября ( в 2022 году – 2 октября).
Наиболее подходящим днем для своего профессионального праздника кадровики считают дату 27 апреля. Ведь именно в этот день в 1993 году Кабинетом Министров Украины была утверждена трудовая книжка – основной документ учета трудовой деятельности украинцев.
В 2008 году Министерство обороны Украины выдало приказ, согласно которому в первое воскресенье октября устанавливается День работников кадровых органов. Этот праздник имеет большее отношение к кадровикам Вооруженных Сил Украины.
День кадровика, День работника кадровой службы, День кадрового работника – совершенно неважно, как называется праздник, важно, чтобы все причастные получили поздравления с Днем кадровика, открытки и душевные картинки.
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Поздравления с днем кадрового работника – картинки и открытки
Кадровик — это человек, от которого зависит профессионализм и квалификация коллектива, сплоченность, организованность и успех в работе! Не бойтесь трудностей, будьте здоровы, пусть дома вас ждут дорогие сердцу люди. Творческих вам успехов. С профессиональным днем!
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В День кадрового работника хочу поздравить людей, которые принимают на работу, отпускают в отпуск и увольняют с работы! Желаю вам, чтобы кадры вам попадались достойные, профессиональные и долговечные, чтобы работа не казалась рутинной и приносила удовольствие! Будьте улыбчивыми и коммуникабельными и у вас все получится!
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Пусть подобранные кадры радуют профессионализмом, стремлением развиваться и строить карьеру. Желаю успешной работы, счастливых выходных, разноцветных будней и фееричных отпусков!
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Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновенья,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвеньем.
Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех,
И делать все с хорошим настроеньем!
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Поздравляю от души
Тех, кто трудится в тиши,
Кто за кадры отвечает,
Хорошо работу знает!
Пожелаю вам удачи
И в работе, и в семье,
Счастья много, не иначе,
Быть успешными везде!