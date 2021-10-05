Когда день кадровика 2022 в Украине: дата, как будем отмечать

Когда день кадровика 2022 /ua.depositphotos.com/

День кадрового работника в 2022 году в Украине будут отмечать два раза. И хоть этот праздник пока не имеет официального статуса, работники кадровой службы будут рады услышать поздравления с Днем кадровика в прозе и стихах.

О том, какие государственные и профессиональные праздники украинцы будут отмечать в следующем году, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

День кадровика в Украине 2022: история праздника

На государственном уровне профессиональный праздник День кадровика в Украине не отмечается. К тому же он имеет две даты 27 апреля и каждое первое воскресение октября ( в 2022 году – 2 октября).

Наиболее подходящим днем для своего профессионального праздника кадровики считают дату 27 апреля. Ведь именно в этот день в 1993 году Кабинетом Министров Украины была утверждена трудовая книжка – основной документ учета трудовой деятельности украинцев.

В 2008 году Министерство обороны Украины выдало приказ, согласно которому в первое воскресенье октября устанавливается День работников кадровых органов. Этот праздник имеет большее отношение к кадровикам Вооруженных Сил Украины.

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День кадровика, День работника кадровой службы, День кадрового работника – совершенно неважно, как называется праздник, важно, чтобы все причастные получили поздравления с Днем кадровика, открытки и душевные картинки.

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Поздравления с днем кадрового работника – картинки и открытки

Кадровик — это человек, от которого зависит профессионализм и квалификация коллектива, сплоченность, организованность и успех в работе! Не бойтесь трудностей, будьте здоровы, пусть дома вас ждут дорогие сердцу люди. Творческих вам успехов. С профессиональным днем!

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В День кадрового работника хочу поздравить людей, которые принимают на работу, отпускают в отпуск и увольняют с работы! Желаю вам, чтобы кадры вам попадались достойные, профессиональные и долговечные, чтобы работа не казалась рутинной и приносила удовольствие! Будьте улыбчивыми и коммуникабельными и у вас все получится!

С Днем кадровика поздравления

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Пусть подобранные кадры радуют профессионализмом, стремлением развиваться и строить карьеру. Желаю успешной работы, счастливых выходных, разноцветных будней и фееричных отпусков!

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Спешу поздравить с Днем кадровика

И пожелать в работе вдохновенья,

И пусть порой работа нелегка,

Желаю делать все с особым рвеньем.

Пускай в карьере ждет всегда успех,

И пусть не будет в жизни огорчений,

Желаю быть всегда счастливей всех,

И делать все с хорошим настроеньем!

Поздравление с днем кадрового работника

***

Поздравляю от души

Тех, кто трудится в тиши,

Кто за кадры отвечает,

Хорошо работу знает!

Пожелаю вам удачи

И в работе, и в семье,

Счастья много, не иначе,

Быть успешными везде!