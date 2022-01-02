Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

Крещение 2022 / depositphotos.com/

Крещение Господне – православный праздник, почитаемый христианами, который призван напомнить об обряде крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

После обряда крещения на тридцатилетнего Иисуса снизошел святой Дух в виде голубя и свидетелем этому был Иоанн Креститель.

Православный календарь на январь 2022 напомнит, какие церковные праздники и памятные даты ждут украинцев в средине зимы.

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Когда Крещение 2022

Праздник Крещения Господнего имеет фиксированную дату и всегда отмечается 19 января. Накануне 18 января – Крещенский сочельник, который ознаменовывает окончание Святок. Это день подготавливает христиан к очищению души и тела. В Крещенский сочельник весь день нужно придерживаться строгого поста, а вечером, после появления первой звезды на небе можно есть рыбу, овощи и блины. Хозяйки должны подать на стол нечетное количество блюд. В ночь на Крещение молодые девушки гадают на суженого и пытаются узнать свою судьбу.

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Крещение Господне 2022: традиции дня

Одной из самых известных крещенских традиций православных христиан – стало погружение в ледяную прорубь. Считается, что таким образом можно "смыть" с себя все прегрешения и очиститься.

Кроме того, согласно поверью, вода в день крещения обладает целебными свойствами и после освящения я водоема ее нужно набирать про запас.

В ночь с 18 на 19 января совершается божественная литургия и в ходе богослужения верующие окропляются святой водой.

У православной церкви к купаниям посредине зимы весьма неоднозначное отношение. Многие придерживаются мнения, что эта традиция тянется со времен язычества, так как в Библии нет ни одного упоминания о необходимости окунания в прорубь.

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Крещение 2022 – что нельзя делать

Существует в день Крещения и свод запретов, нарушив которые можно навлечь на себя беды и несчастья. На Крещение Господне категорически нельзя:

заниматься домашней работой – стирка, уборка, шитье – под запретом;

ругаться и сквернословить;

плакать – можно целый год в слезах провести;

ставить обувь за порог – можно навлечь болезни;

давать в долг – можно лишиться достатка.

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