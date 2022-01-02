Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

Почему в день Крещения нельзя лить слезы и давать в долг - читайте в материале Главреда.
Крещение Господне – православный праздник, почитаемый христианами, который призван напомнить об обряде крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.
После обряда крещения на тридцатилетнего Иисуса снизошел святой Дух в виде голубя и свидетелем этому был Иоанн Креститель.
Православный календарь на январь 2022 напомнит, какие церковные праздники и памятные даты ждут украинцев в средине зимы.
Когда Крещение 2022
Праздник Крещения Господнего имеет фиксированную дату и всегда отмечается 19 января. Накануне 18 января – Крещенский сочельник, который ознаменовывает окончание Святок. Это день подготавливает христиан к очищению души и тела. В Крещенский сочельник весь день нужно придерживаться строгого поста, а вечером, после появления первой звезды на небе можно есть рыбу, овощи и блины. Хозяйки должны подать на стол нечетное количество блюд. В ночь на Крещение молодые девушки гадают на суженого и пытаются узнать свою судьбу.
Читайте такжеПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни
Крещение Господне 2022: традиции дня
Одной из самых известных крещенских традиций православных христиан – стало погружение в ледяную прорубь. Считается, что таким образом можно "смыть" с себя все прегрешения и очиститься.
Кроме того, согласно поверью, вода в день крещения обладает целебными свойствами и после освящения я водоема ее нужно набирать про запас.
В ночь с 18 на 19 января совершается божественная литургия и в ходе богослужения верующие окропляются святой водой.
У православной церкви к купаниям посредине зимы весьма неоднозначное отношение. Многие придерживаются мнения, что эта традиция тянется со времен язычества, так как в Библии нет ни одного упоминания о необходимости окунания в прорубь.
Читайте такжеРождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января
Крещение 2022 – что нельзя делать
Существует в день Крещения и свод запретов, нарушив которые можно навлечь на себя беды и несчастья. На Крещение Господне категорически нельзя:
- заниматься домашней работой – стирка, уборка, шитье – под запретом;
- ругаться и сквернословить;
- плакать – можно целый год в слезах провести;
- ставить обувь за порог – можно навлечь болезни;
- давать в долг – можно лишиться достатка.
Читайте также:
- Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной
- Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу
- День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца
- Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники
- Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают