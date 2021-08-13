Международный день левши: история праздника, поздравления и картинки

Кто из известных людей левши, разобрался Главред
Международный день левшей ежегодно отмечается 13 августа. Этот неофициальный праздник призван обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди, владеющие левой рукой.
Приблизительно 10% населения земного шара – люди, которые пользуются левой рукой. Если раньше детей уже с самого раннего возраста пытались приучить выполнять все действия правой рукой, то теперь такое действие может трактоваться как нарушение прав человека. "Билль о левшах" появился в США в 1976 году и гласит, что каждому человеку должна быть гарантированна свобода действий той рукой, которой удобнее выполнять привычную работу.
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Международный день левши: история праздника
Впервые День левши отметили в 1992 году. Инициатором проведения праздника выступил Британский клуб Левшей. Цель праздника – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается меньшинство в мире праворуких.
Самые известные левши
И хоть в мире левшей не так уж много, такая особенность не помешала знаменитостям достичь успехов во всех сферах деятельности: от политики до спорта. Добиться успеха одной левой смогли:
- Леонардо да Винчи;
- Билл Гейтс;
- Пабло Пикассо;
- Гай Юлий Цезарь;
- королева Виктория;
- Мэрилин Монро;
- Людвиг ван Бетховен;
- Генри Форд;
- Анджелина Джоли;
- Нил Армстронг;
- Лев Толстой;
- Джейсон Стетхем.
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День левши: поздравления, картинки и открытки
Быть левшой хорошо: стоит взять ручку или же вилку — все сразу видят, что ты творческая, необыкновенная личность с оригинальным мышлением. Потому что все знают, что именно это характеризует левшей и отличает их от других. С Днем Левшей, всегда оставайтесь только собой. За это мы вас и любим.
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Поздравляю с Международным днём левшей. Говорят, что такие люди особенные, уникальные. Тут не поспоришь. Я желаю тебе всегда быть весёлым, энергичным, разносторонним, интересным и смелым человеком. Желаю удивлять весь мир, желаю любую преграду на пути к мечте преодолевать одной левой!
***
С Международным днем левшей
Особенного человека
Поздравить я хочу скорей
И пожелать удачи, смеха,
Здоровья, радости, любви,
В себе уверенности, счастья,
Ты все мечты осуществи,
Желаю я тебе богатства,
И уважения — везде,
И повезёт пусть в жизни личной,
Поможет же пускай тебе
Судьба, чтоб сделать жизнь отличной!
***
В отличие от многочисленных правшей,
Вас единицы, но все же с нами вы!
С международным Днем Левшей
От всей души вас поздравляем мы!
***
День левшей — праздник необычный,
Делают все эти люди непривычно.
Раньше мучили таких бедолаг,
Наказывали, нагоняли страх.
Теперь все знают — это дано природой.
Такие люди управляют творчеством и модой.
Поздравляем всех, кто пишет левой рукой,
Желаем удачи в жизни самой большой.