Международный день левши: история праздника, поздравления и картинки

Международный день левши / lenta.inform.kz

Международный день левшей ежегодно отмечается 13 августа. Этот неофициальный праздник призван обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди, владеющие левой рукой.

Приблизительно 10% населения земного шара – люди, которые пользуются левой рукой. Если раньше детей уже с самого раннего возраста пытались приучить выполнять все действия правой рукой, то теперь такое действие может трактоваться как нарушение прав человека. "Билль о левшах" появился в США в 1976 году и гласит, что каждому человеку должна быть гарантированна свобода действий той рукой, которой удобнее выполнять привычную работу.

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Международный день левши: история праздника

Впервые День левши отметили в 1992 году. Инициатором проведения праздника выступил Британский клуб Левшей. Цель праздника – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается меньшинство в мире праворуких.

Самые известные левши

И хоть в мире левшей не так уж много, такая особенность не помешала знаменитостям достичь успехов во всех сферах деятельности: от политики до спорта. Добиться успеха одной левой смогли:

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Леонардо да Винчи;

Билл Гейтс;

Пабло Пикассо;

Гай Юлий Цезарь;

королева Виктория;

Мэрилин Монро;

Людвиг ван Бетховен;

Генри Форд;

Анджелина Джоли;

Нил Армстронг;

Лев Толстой;

Джейсон Стетхем.

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День левши: поздравления, картинки и открытки

Быть левшой хорошо: стоит взять ручку или же вилку — все сразу видят, что ты творческая, необыкновенная личность с оригинальным мышлением. Потому что все знают, что именно это характеризует левшей и отличает их от других. С Днем Левшей, всегда оставайтесь только собой. За это мы вас и любим.

***

Поздравляю с Международным днём левшей. Говорят, что такие люди особенные, уникальные. Тут не поспоришь. Я желаю тебе всегда быть весёлым, энергичным, разносторонним, интересным и смелым человеком. Желаю удивлять весь мир, желаю любую преграду на пути к мечте преодолевать одной левой!

С Международным днем левшей картинки

***

С Международным днем левшей

Особенного человека

Поздравить я хочу скорей

И пожелать удачи, смеха,

Здоровья, радости, любви,

В себе уверенности, счастья,

Ты все мечты осуществи,

Желаю я тебе богатства,

И уважения — везде,

И повезёт пусть в жизни личной,

Поможет же пускай тебе

Судьба, чтоб сделать жизнь отличной!

***

В отличие от многочисленных правшей,

Вас единицы, но все же с нами вы!

С международным Днем Левшей

От всей души вас поздравляем мы!

Международный день левши открытки

***

День левшей — праздник необычный,

Делают все эти люди непривычно.

Раньше мучили таких бедолаг,

Наказывали, нагоняли страх.

Теперь все знают — это дано природой.

Такие люди управляют творчеством и модой.

Поздравляем всех, кто пишет левой рукой,

Желаем удачи в жизни самой большой.

Международный день левши поздравления

День левши картинки

День левши картинки и открытки