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Михайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитва

19 ноября 2021, 08:57

Почему на Михайлов день нельзя мыть голову и нужно задобрить дворового - расскажет Главред.

Михайлов день 2021
Михайлов день 2021 / sputnik.by

21 ноября православная церковь почитает архангела Михаила, одного из главных защитников ворот рая от темных сил. Он управляет небесным войском ангелов и является покровителем Киева.

Полное название праздника – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В народе этот праздник называют Михайлов день.

О том, какие религиозные праздники ждут украинцев в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Небесный воин архистратиг Михаил – считается самым главным архангелом, в числе которых также Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил. Согласно преданию, Михаил победил сатану, сбросив его и других злых духов в пучину ада. Архангел охраняет врата рая и является проводником душ умерших в небо.

Михайлов день – традиции

К Михайлову дню заканчивался сбор урожая, и наши предки устраивали пышные застолья с дарами природы. Кроме того, этот день был одним из последних, когда можно было повеселиться от души, ведь через неделю начинался Рождественский пост. Хозяйки щедро накрывали стол. Обязательным было одно мясное блюдо. Зачастую это был холодец из говядины или свинины. Задобрить Михаила можно было, накрыв щедрый стол. Согласно поверью, чем больше на столе кушаний, тем довольнее архангел.

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В этот день нужно было принимать гостей или самим ходить в гости. Гостеприимность хозяина и щедрые угощения – могло стать доброй приметой для хозяина, обеспечив ему покровительство архангела на весь следующий год.

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Также в Михайлов день нужно было задобрить дворового, который жил в хлеву. Чтобы домовой не капризничал и заботился о скотине, в хлеб несли сытный вкусный ужин и нахваливали духа добрыми словами.

Что нельзя делать в Михайлов день

Несмотря на то, что этот день был днем смеха, веселья народных гуляний и вкусного застолья, существовали и запреты, нарушив, которые можно было навлечь на себя неприятности. В Михайлов день категорически нельзя:

  • Отказывать в помощи – после молебна необходимо раздать милостыню и помочь близким людям, которые нуждаются в поддержке.
  • Выполнять домашнюю работу.
  • Резать, рубить, шить и ткать – обращаться с острыми предметами нужно осторожно, чтобы не навлечь гнев архангела.
  • Ругаться и сквернословить.
  • Мыть голову – считалось, что таким образом можно вымыть разум.
  • Рассказывать о хорошем сне – тогда он не сбудется.

Михайлов день: молитва

Православные христиане считают Михайлов день, особым, когда молитва особенно сильна. Архистратигу Михаилу молятся об исцелении от недугов, об укреплении сил, избавлении от бед и печалей.

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

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Михайлов день
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