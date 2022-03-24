Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

Почему в этот день нельзя пользоваться ножами и принято выпекать хлеб.
Страстная или Великая пятница – одна из наиболее важных дат православных христиан. Она ознаменовывает окончание шестой недели Великого поста и приход Пасхи.
Православный календарь на 2022 год напомнит о важных датах, родительских субботах и великих религиозных праздниках.
Когда Страстная пятница 2022
В этом году Пасха 2022 отмечается 24 апреля. Соответственно Страстная пятница приходится на 22 апреля.
Католическая Пасха 2022 отмечается 17 апреля. Страстнаяпятница выпадает на 15 апреля.
В Евангелие Страстная пятница ознаменовывает день, когда преданный Иудой Иисус Христос, обвиняемый в бунте, предстал перед судом прокуратора Понтия Пилата. Он приговорил Сына Божьего к распятию на кресте, осознавая несправедливость обвинений. Казнь Христа состоялась на горе Голгофа, к которой он пронес крест для распятия.
Страстная пятница – традиции
В это день в храмах проводятся богослужения, которые повествуют о муках Христа на кресте и его смерти. Из алтаря выносится плащаница с изображением Христа во гробе. В центре храма плащаница находится три дня.
В этот день до момента выноса плащаницы христиане отказываются от воды и пищи. После разрешено употреблять только воду и хлеб.
Читайте такжеКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника
Предки верили, что испеченный в этот день хлеб способен исцелить болезни и недуги. Также было принято жечь костры, которые защищали от нечистой силы.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Страстная пятница в христианстве ознаменовывает день скорби. В этот день Иисус Христос умер на кресте за грехи человечества, поэтому запрещается любое веселье.
- запрещено играть, петь и веселиться – день стоит провести в молитвах;
- нельзя заниматься любой работой по дому и на земле;
- пользоваться ножами – это может закончится ранениями;
- женщинам нельзя стричь волосы;
- заниматься выпечкой – все приготовления к Пасхе нужно завершить накануне – в Чистый четверг.
Читайте также:
- Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника
- Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня
- Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев