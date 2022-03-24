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Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

24 марта 2022, 12:03

Почему в этот день нельзя пользоваться ножами и принято выпекать хлеб.

церковь, христос
Страстная пятница 2022 / depositphotos.com/

Страстная или Великая пятница – одна из наиболее важных дат православных христиан. Она ознаменовывает окончание шестой недели Великого поста и приход Пасхи.

Православный календарь на 2022 год напомнит о важных датах, родительских субботах и великих религиозных праздниках.

Когда Страстная пятница 2022

В этом году Пасха 2022 отмечается 24 апреля. Соответственно Страстная пятница приходится на 22 апреля.

Католическая Пасха 2022 отмечается 17 апреля. Страстнаяпятница выпадает на 15 апреля.

В Евангелие Страстная пятница ознаменовывает день, когда преданный Иудой Иисус Христос, обвиняемый в бунте, предстал перед судом прокуратора Понтия Пилата. Он приговорил Сына Божьего к распятию на кресте, осознавая несправедливость обвинений. Казнь Христа состоялась на горе Голгофа, к которой он пронес крест для распятия.

Страстная пятница – традиции

В это день в храмах проводятся богослужения, которые повествуют о муках Христа на кресте и его смерти. Из алтаря выносится плащаница с изображением Христа во гробе. В центре храма плащаница находится три дня.

В этот день до момента выноса плащаницы христиане отказываются от воды и пищи. После разрешено употреблять только воду и хлеб.

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Предки верили, что испеченный в этот день хлеб способен исцелить болезни и недуги. Также было принято жечь костры, которые защищали от нечистой силы.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Страстная пятница в христианстве ознаменовывает день скорби. В этот день Иисус Христос умер на кресте за грехи человечества, поэтому запрещается любое веселье.

  • запрещено играть, петь и веселиться – день стоит провести в молитвах;
  • нельзя заниматься любой работой по дому и на земле;
  • пользоваться ножами – это может закончится ранениями;
  • женщинам нельзя стричь волосы;
  • заниматься выпечкой – все приготовления к Пасхе нужно завершить накануне – в Чистый четверг.

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Страстная пятница
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