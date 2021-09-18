Всемирный день сока: польза и вред продукта для организма

Всемирный день сока 2021 / riminitoday.it

Сок является одним из самых полезных напитков в мире. Неудивительно, что ежегодно фанаты "витаминной бомбы" отмечают День сока. Дата этого праздника – каждая третья суббота сентября – и в этом году выпадает на 18 сентября.

О том, какие государственные и международные праздники отмечают в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

Ко Дню сока производители проводят эскурсии и дегустации продукта для всех желающих. Всемирный день сока – отличный повод, чтобы собраться с друзьями и провести день без алкоголя. Пить "за здоровье" свежевыжатый сок – что может быть лучше?

День сока отмечают в сентябре неспроста. Именно в первом месяце осени в фруктах и овощах – максимальная концентрация витаминов и полезных веществ, которые не только укрепляют иммунитет, но и дарят здоровье коже, волосам и ногтям. Самые популярные соки – апельсиновый и яблочный.

Польза свежевыжатых соков

Фреш является источником витаминов и ценных микроэлементов, которые благоприятно сказываются на здоровье организма, улучшая работу органов и систем и укрепляя защитные силы. Неоспоримая польза сока в том, что он является:

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незаменимым для профилактики и лечения простудных заболеваний – все благодаря ударной дозе витамина С, который укрепляет иммунную защиту;

помощником в борьбе с лишними килограммами – пальма первенства принадлежит соку грейпфрута;

натуральным косметическим средством – маски на основе соков фруктов и овощей помогут вернуть коже сияние, избавят от расширенных пор и высыпаний;

эффективным продуктом, который поможет избавить организм от шлаков и радионуклидов. Детоксикация соком – верный способ продлить молодость и сохранить здоровье.

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Вред свежевыжатого сока

Несмотря на очевидные преимущества употребления фреша, существуют и состояния при которых он может нанести непоправимый ущерб здоровью. Среди них:

язвенная болезнь желудка;

гастрит;

тяжелые аллергии;

избыточный вес.

В данной ситуации перед употреблением напитка стоит проконсультироваться со своим семейным врачом.

Также не стоит давать неразведенный свежевыжатый сок детям до трех лет. Это может вызывать аллергические высыпания на коже и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева рассказала какую опасность могут таить соки:

Опасность соков - большое содержание в них сахаров. Стакан свежевыжатого яблочного сока содержит больше сахара, чем стакан пепси. В соках нет клетчатки, поэтому у них высокий гликемический индекс и это нужно учитывать людям имеющих предрасположенность к сахарному диабету и ожирению. Полезны будут овощные соки. Однако, нужно быть аккуратными со свекольным, он не всем подходит. Его обязательно разводить водой.

По мнению Кихтевой, самым полезным соком является морковно-яблочный: в нем много бета-каротина и полезных витаминов.

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Как выбрать магазинный сок

Далеко не у всех есть возможность приготовить фреш в домашних условиях. И самым простым решением будет покупка сока в магазине. Чтобы извлечь максимальную пользу от сока на полке супермаркета, необходимо соблюдать следующие правила: