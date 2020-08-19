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Второй Спас и Преображение: какой сегодня праздник 19 августа, приметы, именины

19 августа 2020, 00:19

Сегодня звучат поздравления с Яблочным Спасом и Преображением Господним. Приметы подскажут, что нельзя делать в праздник 19 августа.

Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа - что нельзя делать
Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа - что нельзя делать / 1zoom.ru

19 августа 2020 – сегодня праздник яблочный и светлый. Это Яблочный спас 2020 и Преображение Господне 2020.

Как поздравить с Яблочным Спасом и праздником Преображение Господне – читайте в наших материалах С праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления, Поздравления с Яблочным Спасом – картинки и тексты красивые и душевные и Найкращі привітання з Яблучним Спасом – проза, вірші, картинки.

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Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День рождения русской тельняшки;
  • День превращения в бабочку;
  • Международный день банта.

По народному календарю, 19 августа – Яблочный спас.

19 августа – праздник церковный

19 августа православные отмечают великий праздник – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Детальнее о традициях, приметах и запретах дня читайте в нашем материале Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать.

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19 августа – приметы

Яблочный Спас считается поворотом на осень, поэтому люди уже готовятся к холодам: "Второй Спас – держи рукавицы про запас".

Есть такие приметы 19 августа на погоду:

  • каков Второй Спас (19 августа) – таковы и Покрова (14 октября);
  • по погоде в этот день судят о погоде в январе: если 19 августа жарко, то январь будет малоснежный, если дождь – жди в январе снегопадов;
  • садовые фрукты не достояли до Яблочного Спаса, погнили – следующий год будет очень трудным.

Яблучный Спас 19 августа – что нельзя делать, а что нужно

До Второго Спаса яблоки нового урожая есть не принято. И только после освящения в церкви на Яблочный Спас (вместе с другими плодами из сада: виноградом, грушами и пр.) яблоки подавали на стол. В том числе готовили из них различные пироги и иные блюда.

Поэтому собирание урожая в саду и приготовление пищи – единственные работы, которые разрешены и благословляются в праздник 19 августа.

Детальнее читайте в наших материалах Какого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике и Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты.

К слову, по вкусу освященных яблок гадали на будущее: если первым попалось яблочко с кислинкой – то год впереди предстоит с испытаниями, если сладкое – то жди много радости.

По народным поверьям, 19 августа нельзя:

  • работать, особенно шить – считается, что тот, кто шьет в Яблочный Спас, потом всю жизнь плакать будет;
  • есть яблоки до освящения в церкви;
  • есть всё, что запрещено в пост – но на Преображение Господне позволяется рыба, вино и растительное масло;
  • убивать насекомых и особенно мух: на кого муха дважды сядет – тот весь год удачливым будет;
  • ругаться и лелеять обиду на кого-то: это праздник духовного преображения и осветления.

19 августа – именины

День ангела справляют Архип, Макар и Михаил, Петр, Митрофан.

19 августа – кто родился

19 августа родились такие знаменитости:

  • 1883 — французская женщина-модельер, законодательница моды Габриель "Коко" Шанель.
  • 1946 — 42-й президент США Билл Клинтон.
  • 1969 — канадско-американский актер и сценарист Мэттью Перри (больше всего известен по сериалу Друзья и серии фильмов Девять ярдов).

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