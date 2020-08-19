Второй Спас и Преображение: какой сегодня праздник 19 августа, приметы, именины

Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа - что нельзя делать / 1zoom.ru

19 августа 2020 – сегодня праздник яблочный и светлый. Это Яблочный спас 2020 и Преображение Господне 2020.

Как поздравить с Яблочным Спасом и праздником Преображение Господне – читайте в наших материалах С праздником Преображение Господне – чудные открытки и тексты-поздравления, Поздравления с Яблочным Спасом – картинки и тексты красивые и душевные и Найкращі привітання з Яблучним Спасом – проза, вірші, картинки.

Мир отмечает Всемирный день фотографии и День почтовой марки, а ООН проводит Всемирный день гуманитарной помощи. Украина празднует День пасечника.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День рождения русской тельняшки;

День превращения в бабочку;

Международный день банта.

По народному календарю, 19 августа – Яблочный спас.

19 августа – праздник церковный

19 августа православные отмечают великий праздник – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Детальнее о традициях, приметах и запретах дня читайте в нашем материале Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать.

Идет Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

19 августа – приметы

Яблочный Спас считается поворотом на осень, поэтому люди уже готовятся к холодам: "Второй Спас – держи рукавицы про запас".

Есть такие приметы 19 августа на погоду:

каков Второй Спас (19 августа) – таковы и Покрова (14 октября);

по погоде в этот день судят о погоде в январе: если 19 августа жарко, то январь будет малоснежный, если дождь – жди в январе снегопадов;

садовые фрукты не достояли до Яблочного Спаса, погнили – следующий год будет очень трудным.

Яблучный Спас 19 августа – что нельзя делать, а что нужно

До Второго Спаса яблоки нового урожая есть не принято. И только после освящения в церкви на Яблочный Спас (вместе с другими плодами из сада: виноградом, грушами и пр.) яблоки подавали на стол. В том числе готовили из них различные пироги и иные блюда.

Поэтому собирание урожая в саду и приготовление пищи – единственные работы, которые разрешены и благословляются в праздник 19 августа.

Детальнее читайте в наших материалах Какого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике и Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты.

К слову, по вкусу освященных яблок гадали на будущее: если первым попалось яблочко с кислинкой – то год впереди предстоит с испытаниями, если сладкое – то жди много радости.

По народным поверьям, 19 августа нельзя:

работать, особенно шить – считается, что тот, кто шьет в Яблочный Спас, потом всю жизнь плакать будет;

есть яблоки до освящения в церкви;

есть всё, что запрещено в пост – но на Преображение Господне позволяется рыба, вино и растительное масло;

убивать насекомых и особенно мух: на кого муха дважды сядет – тот весь год удачливым будет;

ругаться и лелеять обиду на кого-то: это праздник духовного преображения и осветления.

19 августа – именины

День ангела справляют Архип, Макар и Михаил, Петр, Митрофан.

19 августа – кто родился

19 августа родились такие знаменитости: