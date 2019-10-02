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Ее дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию Заворотнюк

2 октября 2019, 06:34

Влад Росс рассказал, что стало фатальным для актрисы.

Анастасия Заворотнюк
Астролог рассказал, сколько суждено прожить Заворотнюк / соцсети

У Анастасии Заворотнюк практически нет шансов побороть недуг и остаться в живых. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог объяснил, что его неутешительный прогноз основан на крайне неблагоприятном сочетании планет, которое сложилось в этом году в день рождения актрисы – 3 апреля.

"В этот день соединились планета большого несчастья Сатурн, планета малого несчастья Марс и планета смерти Плутон. Плюс все они – в сочетании с Юпитером, что указывает на общественный резонанс. А, кроме того, все названные планеты – в доме смерти", – отметил Росс.

Читайте такжеПоявилось фото больной Заворотнюк из больницыПо словам астролога, именно после дня рождения Анастасии Заворотнюк болезнь начала стремительно развиваться.

"Говорят, что у Заворотнюк рак головного мозга. Это действительно так. А прогрессировать болезнь начала именно после 3 апреля", – считает Влад Росс.

К тому же, по мнению астролога, ситуацию усугубило последнее материнство актрисы. Как известно, Заворотнюк в прошлом году родила третьего ребенка – дочку, воспользовавшись процедурой ЭКО. Хотя врачи отговаривали актрису рожать ребенка в 47 лет.

"В момент рождения Анастасии восходил зодиакальный знак Рака, и Луна в ее гороскопе – в Раке. Этот показатель свидетельствует о том, что ей нельзя было рожать этого ребенка. Ее погубило позднее материнство. Она решила воспользоваться услугами ЭКО в столь позднем возрасте... Но, если бы она обратилась ко мне, как к астрологу, я бы всячески отговаривал ей идти на этот шаг. Ведь если у женщины в гороскопе Луна в Раке, то позднее материнство будет влиять на их организм и состояние здоровья самым негативным образом", – объяснил Влад Росс.

Астролог считает, что дни Анастасии Заворотнюк сочтены.

Читайте такжеЯсновидящая предрекла судьбу Заворотнюк Ольге Бузовой"Хотел бы ошибаться, но не вижу ни единого шанса для Анастасии, чтобы побороть недуг и остаться в живых, к сожалению. Ладно бы одна или две планеты вошли в дом смерти, но, когда еще и кармические узлы – Раху и Кету – находятся на асценденте в годовом гороскопе (соляре), это является дополнительным признаком того, что, скорее всего, она не доживет до следующего 2020 года", – резюмировал астролог.

Напомним, что в сети обсуждают симптомы рака у Анастасии Заворотнюк. Ее коллеги утверждают, что видели признаки рака, как у Жанны Фриске еще 10 лет назад.

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