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Короли вечеринок: астролог рассказала, кому в ноябре "светит" грандиозный успех

13 ноября 2019, 04:01

Люди Вишакха ищут власти и признания, но успех к ним приходит после 30-ти лет, подчеркнула астролог Оксана Костюк.

гороскоп
Астролог выделила главные особенности для людей Вишакхи

Рожденные с 4 по 17 ноября под 16 лунным созвездием Вишакха ищут власти, признания и материального достатка, однако успех к ним приходит после 30-ти лет, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, эта сила может стать их главной проблемой в жизни. Потому что когда у них есть сила и власть, они уже не могут ее так просто отпустить, и цепляются за нее из последних сил.

В комментарии Главреду она выделила главные особенности для людей Вишакхи.

Перфекционизм и аккуратность, они очень искусны в управлении государством. Люди Вишакхи очень хорошие ораторы и обладают способностью привлекать большие массы людей. Эти люди пожалуй из всех 27-ми звезд лучше всего подходит роль политиков, они достаточно скрупулезны в своем поведении, достаточно неподкупны и стараются следовать высоким моральным принципам, сообщила она.

Эти люди очень успешны в независимом и ответственном бизнесе, политике и банковском деле, юриспруденции - они выбирают профессии, требующее большой ответственности и денег.

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Астролог подчеркнула, что эти люди могут заниматься любыми профессиями и склонны менять их в течение жизни. От критика до диктора на ТВ, от учителя и священника до писателя и музыканта, от ученого математика до астролога. Среди них много спортсменов в тех видах спорта, которые требуют исполинской силы и приложения титанических усилий.

Кроме того, эти люди могут заслужить академическое признание в области искусства и литературы, исследовательской и научной деятельности.

"Они никогда не сдаются, даже проигравшие находят в себе силы вернуться к борьбе. Успех приходит во воторой половине жизни.

Тема разветвления – дает две профессии или реализация хобби по своим качествам такое же как профессия.  Есть способность рассматривать вещи в разных руслах.У политиков с активной Вишакхой партия всегда разделяется, образовывая новые партии и кланы.

Их поведение колеблется от чрезвычайно вежливого и веселого до совершенно неприятного и раздражающего, скрывающее зачастую их врожденное отрицательное отношение к другим.

Люди Вишакхи воспринимают жизнь как своего рода вызов. Обычно они усложняют простые вещи и упрощают сложные.

При достижении своих целей они не идут по пути наименьшего сопротивления. 

Они сталкиваются с множеством препятствий, которые могут преодолеть на одном дыхании, но при этом они не прекращают стонать и жаловаться. 

Финальный парадокс этой накшатры заключается в том, что, достигнув того, чего они намеревались достичь, они не уверены, достигли ли они того, чего хотели. Долг Вишакхи — сдерживать свои разнообразные желания.

Яд Вишакхи связан с медициной и мощной энергетикой, поэтому Вишакха способна лечить души.

Существуют интересные отношения к тому, как эти люди тратят деньги. С одной стороны - крайне скупы, но в других ситуациях они безумно тратят деньги в огромном количестве, не соразмерно с их возможностями", - поведала эксперт.

В то же время ведический астролог предупредила о вероятных опасностях для этих людей.

Главные проблемные стороны людей Вишакхи:

- Навязчивая идея, концентрация мыслей в достижении своих целей не имеет себе равных. Ахиллесова пята заключается в том "какую цель она хочет преследовать". Они постоянно неудовлетворены, всегда хотят больше.

- У них есть невероятная потребность тусоваться в барах, особая любовь к помпе и церемониям, они безумные короли вечеринок.

- Множественные отношения, измены, сексуальные скандалы.

- Невероятная мстительность: они выбирают себе одного основного врага, которого люто ненавидят еще из прошлых жизней. Духовный рост человека можно увидеть по тому, как человек преодолевает эти низшие энергии, выходя на верхний уровень.

Читайте такжеПовелители власти: астролог рассказала, кого ждет оглушительный успех в ноябре- Агрессивность и склонность к диктаторству, невозможность признать чужой авторитет, остры на язык, саркастичны и критичны по отношению к окружающим, "выигрывают битву, но проигрывают войну". 

- Им свойственна проблема подавленного гнева. Чаще всего это внешне очень тактичные, деликатные люди, Весам обычно приписывается такое качество, как очень большая неприязнь, нетерпимость к ссорам. 

- Чем более спокойно ведет себя Вишакха, тем больше это начинает бесить окружающих. Этот эффект качели – когда подавляемые одним человеком эмоции проявляются в другом человеке. Поэтому жены, которые имеют эту звезду, должны быть осторожны, делая выводы в отношении гнева своего мужа. На самом деле это ваш гнев, который просто выдавливается по секретным психическим каналам на психику вашего мужчины, вашего мужа или даже вашего ребенка.

- Большинство людей Вишакхи легко становятся жертвами зависти, ревности, злобы и не могут не чувствовать свою бесполезность по сравнению с окружающими. Все эти факторы не позволяют им уживаться с людьми, что лишает их настоящих друзей и отдаляет от семьи.

- Болезни - проблемы с грудью, руками, желудком, репродуктивной системой.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк рассказала, кого ждет триумф в ноябре.

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