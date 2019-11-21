Ноябрьский ретроградный Меркурий закончился: когда новый, и что нельзя делать

Меркурий снова будет "пятиться назад" в конце зимы.
В среду, 20 ноября, закончился ноябрьский период ретроградного Меркурия - период ретроградности начинается тогда, когда, как кажется наблюдателям, планета замирает, а потом начинает попятное движение.
Ближайший ретроградный Меркурий уже не за горами - с 17 февраля 2020 года по 10 марта планета снова будет "пятиться назад".
Период ретроградного Меркурия считается неблагоприятным для ряда дел - Главред решил узнать, что нельзя делать, а что - нужно.
Меркурий ретроградный 2019 - от каких дел нужно отказаться:
- Не стоит начинать новые дела;
- Лучше не ставить подписи под очень важными документами;
- Важные решения стоит отложить;
- Не стоит планировать дела, которые всецело зависят от какого-то одного средства связи - техника может подвести;
- Лучше пока не избавляться от вещей.
"Ретро" Меркурий 2019 - чем можно заняться:
- Восстановите силы;
- Доведите до ума начатые дела;
- Наведите порядок на работе и дома, в частности, упорядочьте документы.
Напомним, период ретроградного Меркурия начался 31 октября. Ранее был опубликован гороскоп на ноябрь 2019 от астролога Влада Росса для всех знаков Зодиака - эксперт назвал счастливчиков и лузеров месяца.