Ноябрьский ретроградный Меркурий закончился: когда новый, и что нельзя делать

Ретроградный Меркурий стартует с 17 февраля 2020-го / Скриншот

В среду, 20 ноября, закончился ноябрьский период ретроградного Меркурия - период ретроградности начинается тогда, когда, как кажется наблюдателям, планета замирает, а потом начинает попятное движение.

Ближайший ретроградный Меркурий уже не за горами - с 17 февраля 2020 года по 10 марта планета снова будет "пятиться назад".

Период ретроградного Меркурия считается неблагоприятным для ряда дел - Главред решил узнать, что нельзя делать, а что - нужно.

Меркурий ретроградный 2019 - от каких дел нужно отказаться:

Не стоит начинать новые дела;

Лучше не ставить подписи под очень важными документами;

Важные решения стоит отложить;

Не стоит планировать дела, которые всецело зависят от какого-то одного средства связи - техника может подвести;

Лучше пока не избавляться от вещей.

"Ретро" Меркурий 2019 - чем можно заняться:

Восстановите силы;

Доведите до ума начатые дела;

Наведите порядок на работе и дома, в частности, упорядочьте документы.

Напомним, период ретроградного Меркурия начался 31 октября. Ранее был опубликован гороскоп на ноябрь 2019 от астролога Влада Росса для всех знаков Зодиака - эксперт назвал счастливчиков и лузеров месяца.