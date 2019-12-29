Гороскоп на 29 декабря всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа

Козероги 29 декабря могут встретить родственную душу / Reuters

Стрельцам в пятый лунный день и в последний выходной 2019 года - в воскресенье, 29 декабря, грозят губительные перемены, а Близнецам - капитальный прокол.

Для Козерогов гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака намного радужнее - им напророчен шанс встретить родственную душу.

Что судьба готовит огненным знакам

Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Стрелец

Внутренний огонь может подтолкнуть сжечь мосты и разрушить установленные связи. Остановитесь задумайтесь, есть угроза, что перемены окажутся губительными. Будьте ответственными в работе, иначе можете упасть в глазах коллег.

Гороскоп на сегодня - Овен

Оценивайте дела до того, как будете вкладывать в них душу и энергию. Чтобы прилично заработать - придется серьезно попотеть.

Гороскоп на 29 декабря - Лев

Будьте внимательны к своему рациону и распорядку дня - пора придерживаться правильного образа жизнь. Можно решиться на серьезную покупку или важное соглашение.

Что судьба готовит водным знакам

Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Рак

Продумайте будущие расходы, возможно, вам на что-то не будет хватать средств. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Не лучшее время, чтобы вкладывать деньги, положите их назад в заначку.

Читайте такжеГороскоп на 2020: астролог назвала даты для перспективных любовных знакомствНе поддавайтесь чужому влиянию и не траться деньги на вещи, которые не очень-то и нужны.

Гороскоп на 29 декабря - Скорпион

Если вы уверены в своей правоте, а в ваш огород кинули камень - не стоит молчать. Найдите время для родных и близких.

Что судьба готовит воздушным знакам

Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Близнецы

Близнецам во время работы нельзя "отключать" внимательность - возможен капитальный прокол, который может ударить по авторитету.

Гороскоп на сегодня - Весы

Вероятны проблемы со здоровьем, берегите себя. Не копите проблемы - лучше решать все и сразу.

Гороскоп на 29 декабря - Водолей

Экспериментируйте в делах - можно получить и результат, и удовольствие. Не распыляйте жизненные силы на непонятных людей.

Что судьба готовит земным знакам

Гороскоп на 29 декабря 2019 года - Телец

Возможны ссоры на работе, пытайтесь искать компромисс и на разбрасываться резкими высказываниями. Не бойтесь делать решительные шаги.

Гороскоп на сегодня - Дева

Посмотрите на себя со стороны, возможно, вы что-то делаете не так. Увиливайте от конфликтов и не создавайте их сами.

Гороскоп на 29 декабря - Козерог

Остерегайтесь авантюр - есть угроза попасть в ловушку мошенника. Есть шанс найти родственную душу.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок поделилась гороскоп на 2020 год. По словам эксперта, в следующем году звезды сулят большие перемены Весам, Ракам, Скорпионам, Стрельцам, Тельцам и Козерогам.