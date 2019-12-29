Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии

В последний понедельник 2019-го Тельцам нельзя строить грандиозные планы.
Гороскоп на завтра, на шестой лунный день и последний понедельник 2019 года - 30 декабря, сулит Козерога прощание с одиночеством, а Водолеям и Стрельцам - перемены.
Рыбам гороскоп на завтра всех знаков Зодиака напророчил "войну" за привилегии
Какие события светят земным знакам
Гороскоп на 30 декабря - Дева
Не откладывайте даже самые мелкие дела, лучше разбирать их по мере поступления, чем потом разгребать завалы.
Гороскоп на завтра - Телец
Для достижения цели понадобится поддержка, осмотритесь по сторонам. Не стройте грандиозные планы, все может круто меняться.
Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Козерог
Погрузнувшие в долгах Козероги смогут со всеми расплатиться, а одинокие - встретят своего человека. Смело беритесь за любую работу.
Какие события светят водным знакам
Гороскоп на завтра - Скорпион
Отношения с любимым человеком могут улучшиться. Если подвернется хороший вариант – переезд не противопоказан.
Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Рыбы
Подходящее время, чтобы побороться за свои права и отвоевать какие-то привилегии. Пора начать бороться с плохими качествами характера.
Гороскоп на 30 декабря - Рак
Пожалейте свой организм и перейдите на правильное питание. Возможны семейные неприятности.
Какие события светят воздушным знакам
Гороскоп на 30 декабря - Весы
Возможно, самое время спрятать подальше эгоизм. Скорее всего, придется серьезно потратиться. Уделяйте больше внимания людям, которые вас любят.
Гороскоп на завтра - Водолей
За новые дела можно браться, если у вас есть надежные партнеры. Из-за старых знакомых жизнь может измениться.
Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Близнецы
Доверяйте своему внутреннему голосу, авантюры могут оказаться прибыльными. Не стройте воздушные замки.
Какие события светят огненным знакам
Гороскоп на завтра - Лев
Возможно серьезное пополнение кошелька - не спешите тратить крупную сумму. Может появиться новый источник прибыли.
Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Овен
Не стесняйтесь советоваться с авторитетными людьми насчет финансовых дел. Удачное время, чтобы прикупить подарки.
Гороскоп на 30 декабря - Стрелец
Забудьте об необдуманных поступках, иначе - жизнь может измениться не в лучшую сторону. Действуйте по принципу - семь раз отмерь, один раз - отрежь.
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