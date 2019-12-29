Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии

Козероги завтра могут распрощаться с одиночеством / УНИАН

Гороскоп на завтра, на шестой лунный день и последний понедельник 2019 года - 30 декабря, сулит Козерога прощание с одиночеством, а Водолеям и Стрельцам - перемены.

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Какие события светят земным знакам

Гороскоп на 30 декабря - Дева

Не откладывайте даже самые мелкие дела, лучше разбирать их по мере поступления, чем потом разгребать завалы.

Гороскоп на завтра - Телец

Для достижения цели понадобится поддержка, осмотритесь по сторонам. Не стройте грандиозные планы, все может круто меняться.

Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Козерог

Погрузнувшие в долгах Козероги смогут со всеми расплатиться, а одинокие - встретят своего человека. Смело беритесь за любую работу.

Какие события светят водным знакам

Гороскоп на завтра - Скорпион

Отношения с любимым человеком могут улучшиться. Если подвернется хороший вариант – переезд не противопоказан.

Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Рыбы

Подходящее время, чтобы побороться за свои права и отвоевать какие-то привилегии. Пора начать бороться с плохими качествами характера.

Гороскоп на 30 декабря - Рак

Пожалейте свой организм и перейдите на правильное питание. Возможны семейные неприятности.

Какие события светят воздушным знакам

Гороскоп на 30 декабря - Весы

Возможно, самое время спрятать подальше эгоизм. Скорее всего, придется серьезно потратиться. Уделяйте больше внимания людям, которые вас любят.

Гороскоп на завтра - Водолей

За новые дела можно браться, если у вас есть надежные партнеры. Из-за старых знакомых жизнь может измениться.

Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Близнецы

Доверяйте своему внутреннему голосу, авантюры могут оказаться прибыльными. Не стройте воздушные замки.

Какие события светят огненным знакам

Гороскоп на завтра - Лев

Возможно серьезное пополнение кошелька - не спешите тратить крупную сумму. Может появиться новый источник прибыли.

Гороскоп на 30 декабря 2019 года - Овен

Не стесняйтесь советоваться с авторитетными людьми насчет финансовых дел. Удачное время, чтобы прикупить подарки.

Гороскоп на 30 декабря - Стрелец

Забудьте об необдуманных поступках, иначе - жизнь может измениться не в лучшую сторону. Действуйте по принципу - семь раз отмерь, один раз - отрежь.

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