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"Мутные дела и самоубийства": астролог предупредил о тяжелом периоде

26 января 2020, 05:27

В конце января 2020 может возрасти количество суицидов, предупредил эксперт.

Астролог спрогнозировал, что после 25 января начнется тяжелый период - Гороскоп на январь 2020
После 25 января начнется тяжелый период, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в последние дни января 2020 года, после 25 числа, начнется тяжелый период - возможны досадные ошибки, разочарования, депрессивное настроение, недовольство собой.

В конце января возможно увеличение количества самоубийств, например, отравлений, прыжков с высоток, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, этот период будет прекрасным для преступников, поскольку мутные и тайные дела будут легко проворачиваться.

"…(в конце месяца - Ред.) лучше не предпринимать важных шагов, не вкладывать деньги в бизнес, а также воздержаться от крупных покупок, потому что все это не принесет ожидаемого результата, и вас постигнет только большое разочарование", - сказал астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака и предупредил, что лузером №1 будет Рак. Астролог говорил, что Раки могут столкнуться с массой сложных ситуаций, в частности, с судами.

гороскоп Зодиак Влад Росс
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