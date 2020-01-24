Китайский Новый год 2020: астролог сказал, как правильно встречать и что нельзя делать

Китайский Новый год нужно громко встречать, сообщил астролог / УНИАН

Китайский Новый год 2020 - наступает в субботу, 25 января, стоит громко встречать - звенеть колокольчиками, бить в гонг, бросать петарды, поскольку китайцы верят, что резкие звуки отгоняют злых духов.

В новогоднюю ночь на Востоке стараются не спать - рассказал "охраняют удачу", астролог и нумеролог Игорь Мехеда Обозревателю.

Собеседник добавил, что китайский Новый год 2020 стоит встречать в южной части дома, чтобы бог времени Тай-Суй с севера на юг толкал празднующих к удаче.

"Можно есть, пить, танцевать, ликовать, поздравлять близких, загадывать желания и дарить подарки", - сказал эксперт.

Также Мехеда предупредил, что нельзя делать в китайский Новый год 2020:

Большие уборки;

Мыть голову;

Плакать;

Просить денег в долг;

Носить красное нижнее белье.

Напомним, символом 2020 года по китайскому календарю является Белая Металлическая Крыса (Мышь). Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для все знаков Зодиака и предупредил, что лузером №1 будет Рак.