  1. Главная
  3. Гороскоп

Китайский Новый год 2020: астролог сказал, как правильно встречать и что нельзя делать

24 января 2020, 15:00

Нумеролог посоветовал встречать китайский Новый год 2020 в южной части дома.

Астролог сообщил, что китайский Новый год нужно громко встречать - Китайский Новый год 2020
Китайский Новый год нужно громко встречать, сообщил астролог / УНИАН

Китайский Новый год 2020 - наступает в субботу, 25 января, стоит громко встречать - звенеть колокольчиками, бить в гонг, бросать петарды, поскольку китайцы верят, что резкие звуки отгоняют злых духов.

В новогоднюю ночь на Востоке стараются не спать - рассказал "охраняют удачу", астролог и нумеролог Игорь Мехеда Обозревателю.

Собеседник добавил, что китайский Новый год 2020 стоит встречать в южной части дома, чтобы бог времени Тай-Суй с севера на юг толкал празднующих к удаче.

"Можно есть, пить, танцевать, ликовать, поздравлять близких, загадывать желания и дарить подарки", - сказал эксперт.

Также Мехеда предупредил, что нельзя делать в китайский Новый год 2020: 

  • Большие уборки;
  • Мыть голову;
  • Плакать;
  • Просить денег в долг;
  • Носить красное нижнее белье.

Напомним, символом 2020 года по китайскому календарю является Белая Металлическая Крыса (Мышь). Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для все знаков Зодиака и предупредил, что лузером №1 будет Рак.

Китайский Новый год Игорь Мехеда
Сейчас вы просматриваете новость «Китайский Новый год 2020: астролог сказал, как правильно встречать и что нельзя делать». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:30
Закон о среднем образовании в Украине: Бухарест увидел ущемление прав меньшинства
15:00
Китайский Новый год 2020: астролог сказал, как правильно встречать и что нельзя делать
14:58
Коронавирус в Украине: Гончарук сделал громкое заявление
14:54
Синоптик сказала, когда в Украине потеплеет Видео
14:53
"Дружеская шутка": глава Чувашии в РФ угодил в громкий скандал Видео
14:30
Переплюнул Смелянского: стал известен новый "рекордсмен" с миллионной зарплатой
14:11
"Съедят в течении года": Лукашенко высказался о союзе с "братской Россией"
14:07
"Мертвая зона": политолог сказал, что ждет Донбасс
13:56
Срежут дотации: эксперт предупредил о хитрой манипуляции с электронной переписью
13:43
"Антициклон даст щелбан циклону": синоптик дала прогноз погоды на выходные Видео
13:39
Від пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии Видео
13:34
"Толкатель" реформ": в ЕС похвалили РФ из-за Украины
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: криминальное болото и сокрушительный удар
13:08
"Не фраза Слава Украине": политолог назвал кодовые слова для инвесторов Видео
13:00
СМИ выяснили, как живет подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко
12:57
Участница Голос-10 Василиса Старшова обратилась к Зеленскому из-за Миротворца Видео
12:55
Киевлян предупредили о запредельном загрязнении воздуха: названы самые опасные районы
12:52
У Гончарука предлагают платить компенсации за долги по пенсиям и зарплатам
12:40
"В любой момент": в Кремле рассказали о встрече Путина и Зеленского
12:37
Разумкову пожаловались на новый закон об образовании: "полетят головы" десятков тысяч учителей Видео
12:32
Замок в опасности - Пугачева начала войну с застройщиком
12:27
"Вы не украинцы": Порошенко в ГБР закатил истерику и оскорбил полицейских Видео
12:19
В Украине 30 городов могут остаться зимой без тепла
12:18
"Выложила свои цибульки": Цибульская завела откровенным фото
12:14
Годовщина обстрела Мариуполя: США выступили с жестким обращением к России Видео
12:04
В Киеве обкурившихся наркотиками учеников госпитализировали прямо из школы
11:50
Зеленский провел встречу с президентом Израиля: что обсуждали
11:48
Когда в Украине наступит китайский Новый год 2020: как правильно загадать желание
11:47
В "Одессагаз" рассказали о стоимости услуг за распределение природного газа с 1 января 2020 года новости компании
11:35
Масштаб эпидемии в Китае растет стремительными темпами мнение
11:34
Крах политической системы: эксперт дал пугающий прогноз о досрочных выборах в Раду
11:34
Александр Долгополов сбежал из России из-за шуток про Путина и РПЦ
11:30
Укрзализныця переходит в управление: в Deutsche Bahn сделали заявление
11:20
В ГБР ждут Порошенко на допрос по делу о госизмене
11:09
Цена на газ 2020: украинцы получат две платежки Видео
11:00
Опасность для всех: Комаровский предупредил об угрозе коронавируса
10:48
Курс валют: национальная валюта Украины резко подешевела
10:39
Голая Кристина Агилера без трусов стыдливо показала грудь
10:24
Весной ударят сибирские морозы: синоптик предупредила о погодной аномалии
10:19
"Конкретно потрусило": на Закарпатье произошло землетрясение Видео
10:05
Как Арахамия наступил на грабли Януковича мнение
09:55
Коболев предложил вернуть Газпрому миллиардный выигрыш в арбитраже
09:54
Астролог раскрыла, как привлечь благополучие и удачу
09:50
Сжигали, убивали, сбрасывали в шахты: экс-узник оккупантов рассказал о могильниках в "ЛНР"
09:30
Коронавирус из посылок AliExpress: медик рассказала, как защититься
09:22
В Днепре горе-водитель на микроавтобусе въехал в толпу пешеходов Фото Видео
09:17
Трудности перевода: речь Зеленского вызвала гнев в Румынии
09:00
"Слухи и спекуляции": Гончарук высказался насчет передачи Укрзализныци в управление немцам
08:49
Гороскоп на 24 января всех знаков Зодиака: сексуальный взрыв и горький роман
08:44
Бородянский рассказал, как хотят наказывать журналистов за дезинформацию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять