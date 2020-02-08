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Гороскоп на 8 февраля всех знаков Зодиака: служебные шашни, печальный флирт и острые случаи

8 февраля 2020, 10:28

В 16 лунный день Тельцам звезды запретили выпускать наружу негатив.

Скорпионам 8 февраля светят служебные шашни - Гороскоп на 8 февраля 2020 года
Сегодня Скорпионам светят служебные шашни / УНИАН

Два знака Зодиака гороскоп на 8 февраля 2020 года - суббота (16 лунный день), предостерег о возможных неприятностях.

Весам грозит печальный флирт, а Овнам острые случаи. Скорпионам на субботу напророчены служебные шашни.

Что гороскоп на сегодня пророчит всем знакам Зодиака

Что напророчено воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Весы

Воздержитесь от флирта, он может повлечь печальные последствия. Идите на риск, который считаете оправданным. Можете советоваться с родными относительно денежных вопросов.

Гороскоп на 8 февраля 2020 - Водолей

Дела, на которых вы почти поставили крест, могут оказаться перспективными. Трудитесь и не ленитесь все проверять и просчитывать разные варианты развития ситуаций.

Гороскоп на 8 февраля 2020 года - Близнецы

Постарайтесь брать на свои плечи посильный и приятный труд. Прислушивайтесь к желаниям организма.

Что гороскоп на 2020 год пророчил водным знакам

Гороскоп на сегодня - Скорпион

На работе может завязаться роман, будьте осторожны со служебными шашнями. Есть шанс выбраться на новые вершины.

Гороскоп на 8 февраля 2020 года - Рак

Когда планируете что-то - постарайтесь не раскрывать все карты - возможно, кто-то захочет "подгадить".

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвохПостарайтесь не реагировать остро на неприятные слова.

Гороскоп на 8 февраля 2020 - Рыбы

Лучше откажитесь от болтовни в любом виде и уделите время работе с техникой. Если накопились проблемы - наступило подходящее время для их разрешения.

Что гороскоп 2020 пророчил огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Воздержитесь от наездов на начальство. Возможно, энергии останется очень мало - постарайтесь доделать все горящие дела и подзарядиться.

Гороскоп на 8 февраля 2020 года - Лев

Вам не всегда достаются роли первого плана, иногда это к лучшему и необходимо смириться. Если вы уверены в прибыльности нового дела - смело за него беритесь.

Гороскоп на 8 февраля 2020 - Овен

Берегитесь - возможны острые случаи, придется проявить все свои лучшие качества. Пора уделить время себе - купите то, что может вас порадовать.

Что гороскоп на 2020 год пророчил земным знакам

Гороскоп на 8 февраля 2020 года - Козерог

Обещанного три года ждут - помните это и не очень сильно верьте словам. В личной жизни вероятны приятные изменения. Не сгущайте краски.

Гороскоп на сегодня - Телец

Выпущенный наружу негатив может подпортить отношения с окружающими, включайте мудрость. Можно взяться за серьезные дела, которые изменять ваше будущее.

Гороскоп на 8 февраля 2020 - Дева

Не лезьте на рожон - ищите в общении точки соприкосновения, а не острые углы, которые могут порвать связь. Не все, что буквально падает на голову, является подарком, возможно, придется отрабатывать.

Какой прогноз на 8 февраля 2020-го дал астропсихолог Александр Бабич

"В этот день ваши гормоны дадут о себе знать, самое время задуматься о продолжении рода", - сообщил эксперт Главреду.

Александр Бабич спрогнозировал, что сегодня стоит задуматься о продолжении рода - Гороскоп на 8 февраля 2020 года
Сегодня стоит задуматься о продолжении рода, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Напомним, в гороскопе на 2020 год всех знаков Зодиака от астролога Влада Росса, говорится, что счастливчиками года будут четыре знака. По его словам, удача будет улыбаться Овнам, Девам, Тельцам и Козерогам.

Зодиак Влад Росс Гороскоп 2020
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