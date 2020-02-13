Гороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьер

В День святого Валентина Тельцам, возможно, придется попотеть.
Пятница, 14 февраля, – праздник День святого Валентина (праздник влюбленных) и 21 лунный день – может оказаться романтичной для Козерогов, им советуют решиться на любовный подвиг.
Для Близнецы и Стрелец гороскоп на 14 февраля 2020 года позитивный – этим знакам насулили кучу ухажеров. Немного сложный день может оказаться у Львов – им грозит карьерный барьер, и у Водолее – их предупредили о расплате за проколы.
Что 12 знакам Зодиака напрогнозировал гороскоп на завтра
Какой день светит земным знакам
Гороскоп на завтра – Телец
Не рискуйте всем, даже если есть шанс получить вдвое больше. Готовьтесь – придется попотеть.
Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Козерог
Решитесь на любовный подвиг или хотя бы приятный для второй половинки шаг и будете вознаграждены. Пора рассчитаться с долгами.
Гороскоп на 14 февраля 2020 – Дева
Не ведитесь на красивые слова, заманчивые предложения могут оказаться пустышкой. В работе могут помочь друзья или хорошие знакомые.
Какой День святого Валентина светит огненным знакам
Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Овен
Уступки не всегда являются проявлением слабости, иногда они жизненно необходимы. Не верьте людям на слово, если речь идет об очень серьезных делах – лучше все проверить.
Гороскоп на завтра – Лев
Прямолинейность может стать барьером на пути к новым достижениям в карьере. Попытайтесь стать дипломатичнее и в жизни станет меньше конфликтов.
Гороскоп на 14 февраля 2020 – Стрелец
Не позволяйте настроению падать до критической отметки, тем более для этого не предвидятся поводы – в делах ожидается порядок, уйма ухажеров готовы вас развлекать.
Какой день гороскоп 2020 обещает воздушным знакам
Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Близнецы
Кошелек может пополниться деньгами, которые вы когда-то одолжили и, возможно, уже и не рассчитывали получить обратно. Вероятно, на работе появится "крыша".
Гороскоп на 14 февраля 2020 – Водолей
Придется расплачиваться за проколы, допущенные в прошлом. В День влюбленных не раскрывайте планы, особенно перед теми людьми, которым не очень доверяете.
Гороскоп на завтра – Весы
Не нарывайтесь на проблемы из-за интима. Есть шанс подняться по карьерной лестнице, но, вероятно, понадобится смекалка, острый язык и знакомства.
Какой день гороскоп на 2020 год обещает водным знакам
Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Скорпион
Источник проблем может находиться намного ближе, чем вы считаете, покопайтесь в себе. Чтобы достичь цели – отсеките второстепенные задачи.
Гороскоп на завтра – Рак
Сложные ситуации, которые затянулись, могут внезапно и позитивно разрешиться. На работе вас никто не привязал, возможно, пора что-то менять.
Гороскоп на 14 февраля 2020 – Рыбы
Не время бля любовных интрижек и похождений, окунитесь в работу и можете покорить новые высоты. Возможно, пора направить усилие на новые дела.
Какой совет на День влюбленных дал астропсихолог Александр Бабич
"Удачный день для общения с руководством. Вы можете смело обсуждать ваши перспективы и текущие дела", – сообщил эксперт Главреду.
Ранее появился гороскоп на февраль 2020 года от астролога Влада Росса. В прогнозе "прунами" последнего месяца зимы названы ряд знаков Зодиака – Козероги, Тельцы, Рыбы и Стрельцы.