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Гороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьер

13 февраля 2020, 13:10

В День святого Валентина Тельцам, возможно, придется попотеть.

Козерогам в День Валентина стоит решиться на любовный подвиг – Гороскоп на 14 февраля 2020 года
Козерогам в День влюбленных стоит решиться на любовный подвиг / УНИАН

Пятница, 14 февраля, – праздник День святого Валентина (праздник влюбленных) и 21 лунный день – может оказаться романтичной для Козерогов, им советуют решиться на любовный подвиг.

Для Близнецы и Стрелец гороскоп на 14 февраля 2020 года позитивный – этим знакам насулили кучу ухажеров. Немного сложный день может оказаться у Львов – им грозит карьерный барьер, и у Водолее – их предупредили о расплате за проколы.

Что 12 знакам Зодиака напрогнозировал гороскоп на завтра

Какой день светит земным знакам

Гороскоп на завтра – Телец

Не рискуйте всем, даже если есть шанс получить вдвое больше. Готовьтесь – придется попотеть.

Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Козерог

Решитесь на любовный подвиг или хотя бы приятный для второй половинки шаг и будете вознаграждены. Пора рассчитаться с долгами.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – Дева

Не ведитесь на красивые слова, заманчивые предложения могут оказаться пустышкой. В работе могут помочь друзья или хорошие знакомые.

Какой День святого Валентина светит огненным знакам

Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Овен

Уступки не всегда являются проявлением слабости, иногда они жизненно необходимы. Не верьте людям на слово, если речь идет об очень серьезных делах – лучше все проверить.

Гороскоп на завтра – Лев

Прямолинейность может стать барьером на пути к новым достижениям в карьере. Попытайтесь стать дипломатичнее и в жизни станет меньше конфликтов.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – Стрелец

Не позволяйте настроению падать до критической отметки, тем более для этого не предвидятся поводы – в делах ожидается порядок, уйма ухажеров готовы вас развлекать.

Какой день гороскоп 2020 обещает воздушным знакам

Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Близнецы

Кошелек может пополниться деньгами, которые вы когда-то одолжили и, возможно, уже и не рассчитывали получить обратно. Вероятно, на работе появится "крыша".

Гороскоп на 14 февраля 2020 – Водолей

Придется расплачиваться за проколы, допущенные в прошлом. В День влюбленных не раскрывайте планы, особенно перед теми людьми, которым не очень доверяете.

Гороскоп на завтра – Весы

Не нарывайтесь на проблемы из-за интима. Есть шанс подняться по карьерной лестнице, но, вероятно, понадобится смекалка, острый язык и знакомства.

Какой день гороскоп на 2020 год обещает водным знакам

Гороскоп на 14 февраля 2020 года – Скорпион

Источник проблем может находиться намного ближе, чем вы считаете, покопайтесь в себе. Чтобы достичь цели – отсеките второстепенные задачи.

Гороскоп на завтра – Рак

Сложные ситуации, которые затянулись, могут внезапно и позитивно разрешиться. На работе вас никто не привязал, возможно, пора что-то менять.

Гороскоп на 14 февраля 2020 – Рыбы

Не время бля любовных интрижек и похождений, окунитесь в работу и можете покорить новые высоты. Возможно, пора направить усилие на новые дела.

Какой совет на День влюбленных дал астропсихолог Александр Бабич

Александр Бабич спрогнозировал, что в День Валентина можно общаться с руководством – Гороскоп на 14 февраля 2020 года
В День влюбленных можно общаться с руководством, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Удачный день для общения с руководством. Вы можете смело обсуждать ваши перспективы и текущие дела", – сообщил эксперт Главреду.

Ранее появился гороскоп на февраль 2020 года от астролога Влада Росса. В прогнозе "прунами" последнего месяца зимы названы ряд знаков Зодиака – Козероги, Тельцы, Рыбы и Стрельцы.

Зодиак Влад Росс Гороскоп 2020
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