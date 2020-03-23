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Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 марта: любовный фарт и новый заступник

23 марта 2020, 08:02

Тельцам в праздничный день не стоит идти на риск.

Водолеям и Близнецам может подфартить в любви – Гороскоп на 23 марта 2020 года
Фарт в любви спрогнозирован Водолеям и Близнецам / УНИАН

В жизни нескольких знаков Зодиака накануне новолуния – в понедельник, 23 марта, – 29 лунный день и Всемирный метеорологический день 2020, возможны позитивные перемены.

Одиноким Водолеям и Близнецам спрогнозирован любовный фарт, а Весы могут встретить нового заступника.

Что гороскоп на 23 марта 2020 года спрогнозировал всем знакам Зодиака

На что настраиваться воздушным знакам

Гороскоп на 23 марта 2020 года – Водолей

Пока не начинайте новые дела. Окунитесь в семейную жизнь, отдавайте тепло тем, кого любите, и постарайтесь сделать их жизнь лучше.

Гороскоп на 23 марта 2020 – Весы

Не сдерживайте свою тягу к общению, вы можете встретить очень хорошего и нужного человека. Не приветствуется спешка в делах.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Семейные Близнецы, старайтесь думать перед тем, как говорить – возможен разрушительный скандал со второй половинкой. Возможно, придется потратить часть отложенных денег.

На что настраиваться земным знакам

Гороскоп на 23 марта 2020 года – Козерог

Неплохое время для общения с потенциальным мужем/женой. Постарайтесь быть ближе к своей стихии, она может вас подзарядить.

Гороскоп на 23 марта 2020 – Дева

Не пытайтесь руководить всем и всюду, иногда нужно и подчиняться.

Читайте также"Перезагрузка": астролог рассказал о будущем УкраиныНе подключайтесь к конфликтам и не проявляйте агрессию.

Гороскоп на сегодня – Телец

Не пытайтесь навязчиво руководить близкими, иначе – возможны конфликты. Откажитесь от непродуманных рискованных поступков. Можно что-то сотворить.

На что настраиваться огненным знакам

Гороскоп на 23 марта 2020 года – Лев

Откажитесь от авантюр и затей, которые связаны с деньгами. Постарайтесь быть сдержанными и действовать после того, как все продумаете.

Гороскоп на 23 марта 2020 – Овен

Несите ответственность только за свой фронт работ. Можно продвинуться к цели, которую вы себе поставили.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Возможно, кто-то из вашего окружения почувствует к вам теплые чувства. Постарайтесь выполнить поставленные задачи без посторонней помощи.

На что настраиваться водным знакам

Гороскоп на 23 марта 2020 года – Скорпион

Не время для того, чтобы разбрасываться деньгами. Если будете открытыми, может появиться шанс найти очень интересного нового знакомого.

Гороскоп на 23 марта 2020 – Рак

Никому не позволяйте вас подгонять. Обдумывайте решения и действия. Возможно, в сфере карьеры что-то изменится.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Осторожность не помешает – лучше посидеть дома с близкими людьми или заняться своими делами. Если хотите достичь цели быстро – составьте план.

Какой совет на 23 марта всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

"В этот день нужно кому-то признаться в своих страхах", – поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Александр Бабич посоветовал, что во Всемирный метеорологический день 2020 кому-то нужно признаться в своих страхах – Гороскоп на 23 марта 2020 года
Во Всемирный метеорологический день 2020 кому-то нужно признаться в своих страхах, посоветовал Александр Бабич / УНИАН

Напомним, в гороскопе на март 2020 года от астролога Влада Росса говорится, что счастливчиками месяца будут Водолеи, Львы, Рыбы и Тельцы, а Овнам, Ракам, Близнецам и Козерогам грозят неудачи.

Гороскоп 2020 Зодиак Всемирный метеорологический день
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